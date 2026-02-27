Дзюба в новом статусе и три тренерских дебюта! Интриги первого тура РПЛ после возвращения

Сегодня «Зенит» и «Балтика» откроют программу 19-го тура МИР РПЛ. Мы жили без официальных матчей больше двух месяцев. Но именно 27 февраля всё изменится. Для кого возвращение из отпуска станет позитивным событием? А кто будет разочарован? Давайте рассуждать!

22 тура: если сложить количество матчей в РПЛ, которые не проигрывали «Зенит» и «Балтика», получится именно эта цифра. Ещё один удивительный факт – у этих команд всего по одному поражению в нынешнем сезоне. Петербуржцы уступили «Ахмату» в начале августа, калининградцы – ЦСКА в конце сентября. Есть шанс сохранить эту цифру в статистике. Правда, для такого сценария потребуется сыграть вничью. А она вряд ли кого-либо устроит.

Да-да, если кто-то думает, что «Балтика» приедет в гости к вице-чемпиону удерживать результат, то забудьте. Андрей Талалаев и руководство клуба обозначили чёткую цель – бороться за чемпионство. Для этого нужно побеждать, не смотря на статус соперника. У калининградцев почти нет травмированных (по крайней мере, тех, о которых сообщалось публично), за исключением Оффора. Нападающий пропустит первые матчи, однако на его место клуб арендовал Ласерду. У «Зенита» все здоровы. Последние полторы недели сборов Сергей Семак наверняка посвятил встраиванию Дюрана в систему и выбору футболиста на правый фланг. Кого мы увидим там? Луиса Энрике или Максима Глушенкова? Это загадка.

Погодные условия точно не вмешаются, учитывая закрытую крышу. Дисквалификаций тоже нет. Но некоторым игрокам стоит быть осторожными. У «Балтики» под угрозой четвёртой карточки Мендель, Беликов и Варатынов. А у «Зенита» – Мантуан и Барриос.

В субботу мы переместимся в Оренбург. Наверняка увидим дивное включение Анастасии Климкиной, которая расскажет о морозной атмосфере в городе. Во время матча ожидается -6°С. Не критично, однако точно ощутимо. У «Оренбурга» нет побед со 2 ноября. При новом тренере Ильдаре Ахметзянове она в принципе одна в РПЛ. «Акрон», наоборот, в октябре-ноябре набрал ход и вполне мог заскочить в топ-8 к зимней паузе. Но не сложилось. Всё из-за двух декабрьских поражений – в том самом туманном матче с «Пари НН» и во встрече с «Зенитом».

При этом «Оренбург» серьёзно обновился в зимнюю паузу. Подписания говорят о том, что команда собирается побороться как минимум за зону стыковых матчей, а то и вовсе за сохранение напрямую. «Акрон», в свою очередь, приобрёл только одного игрока. Планы тольяттинского клуба простираются уже на летнее трансферное окно. Однако задача занять место как минимум не ниже девятого остаётся. Теперь больше ответственности и на Дзюбе, ведь он выбран капитаном команды.

Аккуратнее в предстоящем матче стоит быть Эшковалу и Джаковацу. У обоих по три жёлтые карточки. А впереди – гостевой матч со «Спартаком». Из-за дисквалификации у «Акрона» не сыграет Неделчяру, он получил красную в последнем матче перед паузой. У «Оренбурга» больше потерь – из-за перебора жёлтых встречу пропустят Болотов и Хотулёв. На грани дисквалификации Квеквескири, у которого семь предупреждений.

После морозного Оренбурга переместимся в плюсовую зону – то есть в Краснодар. Там лидер будет ждать в гости «Ростов». Это почти дерби, и последующие дискуссии, где на самом деле столица Юга, только добавляют противостоянию интриги.

«Краснодар» здорово завершил осеннюю часть сезона и сохранил за собой первое место. Преимущество, как год назад, над «Зенитом» – одно очко. Но по сравнению с предыдущим розыгрышем есть изменения: в это зимнее окно клуб довольно активно работал на рынке. Отпустил Перрена, Козлова и Густаво Сантоса, забрав вместо них Боселли. Казалось бы, не очень равнозначный размен. Однако Мурад Мусаев спокоен. Он никогда не был фанатом слишком раздутого состава, так что будет работать с теми, кто есть. Одна из интриг предстоящего матча – как сыграет в нём Вахания. И сыграет ли вообще. Ведь летом защитник «Ростова» перейдёт в «Краснодар», о чём уже объявлено официально. Вообще, дончане вели себя на рынке очень тихо. Никого не подписали и отпустили несколько не особо основных игроков. Но вот сюжет с Ваханией действительно вызывает интерес.

У «Ростова» матч пропустит основной защитник Умар Сако, который заработал удаление в декабрьском туре. По три карточки у Ланговича, Ятимова, Щетинина, Миронова и Голенкова. У «Краснодара» нужно быть осторожными Ленини, Дугласу Аугусто и Сперцяну. Потерять их перед выездом в Казань Мусаев едва ли хочет.

А потом мы переберёмся в Москву, где «Локомотив» примет загадочную команду Алексея Шпилевского. Спросите: почему использована именно такая формулировка? Здесь легко объяснить: всю осень ожидался прорыв от тренера, учитывая его чемпионский бэкграунд в других странах. Однако отсутствие успеха можно было объяснить недостатком сборов. Теперь они прошли. Ждать ли изменений?

Если смотреть на кадровую политику, то вряд ли. Ведь клуб отпустил своего лидера Боселли за полгода до конца контракта. Да, «Пари НН» заработал, вот только такое решение едва ли приблизило к спасительному месту. Но нижегородцы хотя бы купили пару нападающих. Так что тренер в этот тяжёлый момент борьбы в нижней части таблицы не остался без поддержки. Ведь травму получил ещё и основной защитник Фаринья. У «Локомотива» зима прошла относительно спокойно. Об уходе Баринова знали в ноябре, и потому его кадрово заменили на Веру. Остальные игроки остались, а Михаил Галактионов на сборах тестировал разные сочетания. Хорошо, что обошлось без травм. Все должны быть готовы к матчу.

Хотя некоторым и стоит быть осторожными. У «Локо» на карточках «висят» Руденко, Ненахов и Погостнов. А у «Пари НН» – Лесовой и Карич.

Последний субботний матч пройдёт в Махачкале. В гости к команде Вадима Евсеева приедет «Рубин» тоже с новым тренером Франком Артигой. Это противостояние чуть ли не самое загадочное. Из того, что известно: «Динамо» на зимних сборах перестраивалось на более атакующий стиль, чтобы перестать быть самой малозабивающей командой РПЛ (восемь голов). Куда это годится? Тем же самым занимался «Рубин», однако там нарратив идёт от руководства, которое, похоже, считает, что Казань должна быть в топ-5 уже в следующем сезоне – и в таблице, и по качеству игры в атаке.

Правда, ресурс для этого новому тренеру был выдан ограниченный. В последние дни трансферного окна казанцы взяли в аренду Сааведру из «Сочи» и Грипши из «Астаны». Видимо, в клубе рассчитывают, что Артига построит новый «Рубин» с уже имеющимся составом. У Махачкалы всё ещё грустнее: 19-летний вингер Мешид – единственное усиление под главную команду. Динамовцы в принципе и не хотели его брать, а получили из-за желания алжирца Аззи уехать на родину. Так что нас ждёт матч команд, которые почти не изменились за зиму, но перед обоими тренерами стоят понятные цели.

«Динамо» в субботу не поможет Табидзе – из-за красной карточки в последней игре. А Хоссейннежад, Агаларов, Мастури и Сундуков пропустят следующую, если получат жёлтую. У Казани под угрозой Шабанхаджай, Рожков, Йочич, Ходжа, Вуячич и Кабутов.

Воскресным днём в Москве начнётся матч «Динамо» и «Крыльев Советов». Последний раз в РПЛ обе команды побеждали в один день – 23 ноября. С одной стороны, совсем не критично. С другой – у динамовцев наверняка были совсем другие цели на этот сезон. А философский вопрос «что делать весной?» всё ещё висит в воздухе.

Очевидно, команда попытается забраться в более высокую стадию Фонбет Кубка России, потому что в чемпионате не просматриваются шансы даже на медали. И оказаться в топ-6 уже будет большим достижением. Вероятно, поэтому клуб в зимнее окно приобрёл только одного игрока – центрального защитника Рикардо. В целом позиции у динамовцев и без того укомплектованы, теперь интрига лишь в том, смогут ли Ролан Гусев и его штаб собрать из имеющихся игроков что-то вразумительное. «Крылья» же начинали год с того, что гасили задолженности, однако всё равно смогли заявить нескольких игроков. Хоть какая-то помощь Магомеду Адиеву, который, со слов губернатора Федорищева, останется на своём посту как минимум до лета.

В первом туре после возобновления «Динамо» не поможет из-за дисквалификации Касерес. А игру с ЦСКА могут пропустить Кутицкий и Сергеев, если получат жёлтые. У самарцев в зоне риска куда больше игроков – Хубулов, Евгеньев, Марин, Баньяц, Рахманович. Всем им нужно быть очень осторожными.

После обеда мы окажемся в тёплом Сочи, куда приедет «Спартак». Про команду Игоря Осинькина всё понятно: побед нет с октября – и потому закономерное последнее место в таблице. А вот спартаковский сюжет интригует: да, стиль Хуана Карлоса Карседо был заметен в товарищеских матчах (там, кстати, 0 поражений), но не особо понятно, каким он будет в официальных, учитывая разные эксперименты. Едва ли перед тренером поставили задачу добиться чего-то серьёзного уже в нынешнем сезоне. Главное – продемонстрировать прогресс. Вопрос только, в чём он будет измеряться.

Зимой москвичи усилились только Саусем и отпустили в Грозный Даниила Хлусевича. Казалось бы, размен в пользу «Спартака». Но интересно, сможет ли Карседо взаимодействовать с новичком так же, как это делал Андрей Талалаев? Ответ получим только по ходу весенней части сезона. И настройка отношений с Саусем – точно не самое главное. Ключевое, вероятно, заразить болельщиков надеждой, что всё, сделанное клубом, правильно. Этим же будет заниматься и Игорь Осинькин. Он тоже получил всего одного игрока – Сантоса. Но если посмотреть на фамилии тех, кто уже в составе, то и не скажешь, что с таким подбором игроков закономерен вылет.

У «Спартака» встречу из-за перебора жёлтых карточек пропустит Игорь Дмитриев. А под угрозой дисквалификации Джику и Литвинов. У сочинцев в аналогичном положении Макарчук, Марсело и Зиньковский.

Завершится 19-й тур в Грозном, где мы увидим обновлённый ЦСКА под руководством Фабио Челестини. Часть экспертов поставила армейцам наивысший балл за работу на рынке: Баринов, Гонду, Рейс, Козлов, Воронов – все они могут помочь уже с первых весенних туров. Цель же остаётся прежней – завоевание трофеев.

Но для этого нужно побеждать на таком непростом выезде. Хотя нельзя сказать, что для армейцев поездка в Грозный – самая сложная из всех. Если посмотреть на статистику, то там положительная динамика. Последний раз «Ахмат» побеждал на своём поле ЦСКА аж в 2022 году. Да, теперь это точно другая команда, но и в осенней части на своём поле грозненцы не были непобедимы. Памятны поражения в матчах и с «Сочи», и со «Спартаком». Как и ЦСКА, команда Станислава Черчесова сильно обновилась зимой. Причём во всех ключевых зонах – от центра обороны до центра атаки. При этом сохранился костяк, который и увидим в матче.

ЦСКА не помогут дисквалифицированные Мойзес и Обляков. А это значительные потери. На карточках «подвисли» молодые Глебов и Кисляк. У «Ахмата» проблемы могут быть у трёх игроков – Ибишева, Силвы и Сидорова. Причём двое последних наверняка выйдут в стартовом составе.