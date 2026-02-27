Скидки
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
23:15 Мск
Фиорентина – Ягеллония – 2:4, обзор стыкового матча Лиги конференций, 26 февраля 2026, хет-трик Мазурека, ошибка де Хеа

Это самый ураганный матч еврокубков за неделю! Камбэк с 0:3, голы в овертайме и ляп де Хеа
Дмитрий Зимин
«Фиорентина» – «Ягеллония» – 2:4 (д. вр.)
«Фиорентина» едва не пропустила «Ягеллонию» в плей-офф Лиги конференций – «помог» вратарь соперника. А затем удивил уже свой кипер.

Какие мысли могли быть у игроков «Фиорентины» после того, как команда в первом стыковом матче Лиги конференций разгромила «Ягеллонию»? Поляки принимали гостей на своём поле и рассыпались. 0:3 – это, по сути, приговор. Кто-то точно шутил, что на ответную игру в Италию можно было не ехать. Так наверняка думали и в «Фиорентине». Но в итоге получился суперсюжет, который наверняка останется в истории польского клуба.

Лига конференций . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 4
ДВ
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Мазурек – 23'     0:2 Мазурек – 45+3'     0:3 Мазурек – 49'     1:3 Фаджоли – 107'     2:3 Романчук – 114'     2:4 Имас – 118'    
Удаления: нет / Витал – 120'

Если вы следите за чемпионатом Италии, то знаете: команда Паоло Ваноли после неудачного старта пытается прийти в себя. Да, когда проигрываешь всем подряд, сложно рассчитывать на взлёт в таблице. Но как минимум из зоны вылета флорентийцы с горем пополам выбрались. А в последних трёх турах Серии А у команды две победы и ничья. Плюс разгром соперника в еврокубках. Какой делаем вывод? «Фиорентина» в хорошей форме. И этот тезис должен был подтвердиться как раз в ответном матче с «Ягеллонией», где сюжет считывался ещё до стартового свистка: итальянцы спокойно удержат преимущество и будут готовиться к следующему матчу.

Поляки вышли на поле расслабленными, так ещё и с вернувшимся после дисквалификации главным бомбардиром команды Афимику Пулулу. А вот соперник – напряжённым. В атаке у хозяев почти ничего не получалось, зато гости играли в своё удовольствие. Впрочем, героем стал совсем не Пулулу, который и сконцентрировал на себе всё внимание, а Бартош Мазурек – игрок 2007 года рождения.

Бартош Мазурек

Бартош Мазурек

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

На 23-й минуте он забил первый гол, чем просто удивил соперника. Но, казалось, всё у хозяев под контролем. И тут парень в конце второго тайма сделал дубль. Ситуация совсем нервная. В перерыве Ваноли даже поменял вратаря, выпустив легендарного де Хеа, и начал потихоньку менять и полевых игроков. Однако «Фиорентина» на второй тайм всё равно вышла зажатой с очевидным страхом ошибиться. Хет-трик на 49-й минуте юного Мазурека стал логичным продолжением сюжета. Бартош в этот момент вошёл в историю, став первым игроком 2007 года рождения, который оформил хет-трик в еврокубках.

Итальянцы пришли в себя только после 60-й минуты. И то условно: в атаке было минимум креатива, всё упиралось в бесконечные навесы. «Ягеллония» же включила суперпрагматичный режим и отбивалась. В основное время сделать ей это удалось. Хотя Ваноли уже выпустил на поле Кина, Харрисона, Фаджоли и остальных.

Первый тайм дополнительного времени тоже прошёл почти без моментов. Полякам оставалось продержаться совсем чуть-чуть. Но они не смогли. Всё разрушил ляп собственного вратаря Славомира Абрамовича. Мяч оказался в штрафной, после отскока взлетел вверх, а голкипер зачем-то пошёл играть на выходе. В итоге до мяча добрался, однако отбил его по центру – точно на ногу Фаджоли. Тот наконец-то не ошибся с ударом и забил. Чудо улетучилось.

Вскоре второй гол в ворота поляков положил Кин. Хоть у гостей и были претензии к арбитрам. А на 118-й минуте Хесус Имас дал игре новую надежду. Просто бахнул наклболом с 25 метров: мяч скакнул перед де Хеа и от его рук залетел в ворота! Но забить ещё один и вновь приблизить себя к серии пенальти у «Ягеллонии» не вышло.

«Фиорентина» не повторила путь своих итальянских коллег, вылетавших из Лиги чемпионов. И шагнула в следующую стадию еврокубка. Хотя когда стоимость составов различается почти в восемь раз (€ 247 млн против € 32 млн), сделать это, наверное, можно было куда спокойнее.

