Не лучший день сразу для трёх экс-тренеров «Спартака». Итоги еврокубков после ЛЧ

День, когда вылетели Тедеско и Станкович. А Ваноли едва не упустил перевес 3:0 из первого матча.

Вслед за ЛЧ завершились и 16 стыковых матчей в двух менее статусных еврокубках. В Лиге Европы «Штутгарт» пропустил от «Селтика» уже на 29-й секунде, но всё равно не растерял добытое ранее преимущество (0:1, общий счёт – 4:2). А «Болонье» помогло удаление у «Бранна» (1:0, общий счёт — 2:0).

В Лиге конференций «Риека» без труда выбила «Омонию» (4:1 по сумме двух матчей). «Самсунспор» не оставил шансов «Шкендии» с общим счётом 5:0. «Сигма» оправдала название и одолела «Лозанну» (3:2 по сумме двух матчей). «Лех» разобрался с КуПСом (общий счёт – 3:0). «Кристал Пэлас» приложил «Зриньски» (3:1 по сумме двух матчей).

А теперь чуть подробнее – о более интригующих афишах. И о возможных соперниках в 1/8 финалах: жеребьёвка начнётся сегодня в 14:00 мск.

Что там в Лиге Европы

Жиру оставил Станковича, Тикнизяна и Эраковича без евровесны

«Црвена Звезда» в первом матче плей-офф добилась важной минимальной выездной победы над «Лиллем». Но вот в Сербии что-то пошло не так. Уже на четвёртой минуте 39-летний суперветеран Оливье Жиру продавил экс-зенитовца Родригао и вколотил головой самый «возрастной» гол турнира. Матч получался не особо событийным и докатился до овертайма, где всё решил гол Натана Нгоя. А Жиру провёл на поле все 120 минут! Теперь Деяну Станковичу придётся сосредоточиться на внутренних турнирах.

Зато шикарно себя показали белградские болельщики. Оцените их красивый перформанс. В переводе надпись под баннером обозначает «Пусть наша вера приведёт вас к победе».

Камбэк и рекорд в матче «Ференцвароша»

«Ференцварош» Робби Кина к 30-й минуте отыграл у «Лудогорца» добытое болгарами ранее преимущество и шагнул дальше (2:0, общий счёт — 3:2). Любопытно вот что: эти соперники встретились уже в пятый раз за сезон: пересекались в отборах ЛЧ, на общем этапе и теперь в стыках ЛЕ. Такое в истории еврокубков впервые. У венгров три победы при одном поражении. Логично, что именно они попали в 1/8 финала.

Нервяки Бенитеса и серия пенальти у «Панатинаикоса»

«Панатинаикос» Рафы Бенитеса доигрался с пльзеньской «Викторией» до дополнительного времени и остался вдесятером на 105-й минуте прямую красную получил Хавьер Эрнандес – испанец подвёл испанца. Да и помимо этого, парни Бенитеса нахватали пять жёлтых. В том числе лучший молодой игрок Евро-2016 Ренату Саншеш. Но всё-таки греки справились с чехами в серии пенальти: один удар отразил Альбан Лафон, а другой смазал Шейк Суаре.

«Фенербахче» шёл за суперкамбэком. Но «Ноттингем Форест» приземлил команду Тедеско

В статусной разборке «Фенербахче» с «Ноттингем Форест» ожидалась максимальная интрига. В Турции англичане её вроде бы потушили (3:0), но тут бац – и в ответной игре турки повели 2:0 к 48-й минуте за счёт дубля Керема Актюркоглу. Неужели камбэк? Каллум Хадсон-Одои оказался против и, поднявшись с лавки на второй тайм, вернул «Форест» комфотную разницу. Она так и осталась неизменной. ЛЕ теряет Доменико Тедеско, Н'Голо Канте, Маттео Гендузи, Марко Асенсио и других звёзд.

Оздоев и ПАОК не потянули дуэль с «Сельтой»

Магомед Оздоев провёл 90 минут в ответной игре с «Сельтой» и не сотворил сенсацию вместе с ПАОКом. Греки пробили по воротам испанцев всего четыре раза и в основном были вынуждены обороняться. Хотя дома вообще-то проиграли (1:2). На выезде, как выяснилось, тоже: Уиллот Сведберг на 63-й минуте поставил точку. «Сельта» не почувствовала конкуренции.

Загребское «Динамо» гналось за камбэком. И сдулось в овертайме

«Генк» сделал всё, чтобы ответная встреча с загребским «Динамо» приковала внимание зрителей. Уверенная гостевая победа (3:1)? А как насчёт двух «привозов» при родных болельщиках? Хорваты всё равно не добрались бы до дополнительного времени, если бы не шикарный дальний выстрел оформившего дубль Луки Стойковича. Но потом герой сдал позиции, удалившись на 105-й минуте. Бельгийцы забили ещё два раза и всё-таки, пусть и с нервами, взяли своё.

Возможные соперники в 1/8 финала ЛЕ

«Ференцварош» — «Порту» или «Брага»

«Штутгарт» — «Порту» или «Брага»

«Панатинаикос» — «Бетис» или «Мидтьюлланн»

«Ноттингем Форест» — «Бетис» или «Мидтьюлланн»

«Генк» — «Фрайбург» или «Рома»

«Болонья» — «Фрайбург» или «Рома»

«Сельта» — «Лион» или «Астон Вилла»

«Лилль» — «Лион» или «Астон Вилла»

Что там в Лиге конференций

Иосифов отдал предголевой пас и зарядил в штангу

Противостояние «Целе» и «Дриты» – про голы и веселье. Как и неделей ранее, словенцы с косоварами расписали 3:2 в пользу первых. Причём все голы оформили к 51-й минуте. Россиянин Никита Иосифов вышел на поле не зря: именно его подача привела к результативной скидке Армандаса Кучиса на Свита Сешлера. Позже, правда, Никите не повезло: он закрутил мяч в штангу.

«Фиорентина» избежала позора в овертайме

Команда Паоло Ваноли добыла в Польше разгромную победу (3:0). Что же могло пойти не так? «Ягеллония» показала: Бартош Мазурек к 49-й минуте оформил хет-трик! Представляете, какой был бы позор «Фиорентине», пропусти она поляков дальше, ещё и во Флоренции? Интрига держалась до второго дополнительного тайма, и «Ягеллония» при ошибке Давида де Хеа (вышел после первого перерыва) даже вновь забила. Вот только ранее то же сделали вышедшие спасать положение Николо Фаджоли с Мойзе Кином. Ух!

«Ноа» с Площадным «сгорел» в Нидерландах

Легендарная для армянского футбола победа «Ноа» в Ереване над «АЗ Алкмар» не привела к итоговому успеху. В ответной встрече нидерландский клуб забил четыре безответных гола. У российского вратаря Алексея Площадного хватало работы. Тем не менее пропускал он чаще, чем выручал, совершив три спасения.

Возможные соперники в 1/8 финала ЛК