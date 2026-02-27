Канчельскис жёстко разнёс Вторую лигу, футболист «Уфы» залез в школу. Главное в ФНЛ

Зимние сборы официально подошли к концу. 27 февраля в дело возвращается Лига PARI. LEON-Вторая лига тоже на низком старте – в выходные начнётся весенняя часть «Золота» и «Серебра». Трансферное окно официально закрыто, но даже так в ФНЛ происходит много интересного. Некоторые новости по-настоящему удивляют.
«Арсеналу» забраковали поле
Стадион «Арсенала» в Туле
Фото: arsenaltula.ru
Тульский «Арсенал» – единственный уцелевший представитель ФНЛ в Фонбет Кубке России. Все остальные уже вылетели. Казалось, Тулу ждёт грандиозная битва с «Локомотивом» в 1/4 Пути регионов на домашнем стадионе, однако комиссия РФС за 12 дней до игры признала газон непригодным. Поле не прошло проверку по ключевым параметрам травмобезопасности – сцеплению и твёрдости. Об этом РФС сообщил через «Матч ТВ», сославшись на начальника отдела инфраструктурных проектов Дмитрия Романникова.
В итоге встречу перенесли в Химки. «Арсенал» решил сгладить ситуацию для своих болельщиков: клуб оплатит выезд примерно тысяче фанатов, которые поддержат команду на нейтральном поле. Матч состоится 5 марта.
Загадочная история Ильи Агапова
Защитник ЦСКА этой зимой отправился в аренду в «Уфу» и сразу же стал участником детективного сюжета. Сначала канал SHOT опубликовал такую информацию – якобы ночью 25 февраля футболист в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы. Там он вступил в перепалку с сотрудницей охраны. Женщина вызвала Росгвардию – Агапова задержали и доставили в отдел полиции.
Позже появилась новая версия событий. По информации журналиста Сергея Ильёва, дело было так: Агапов с утра вышел с медосмотра, который провела «Уфа», вызвал такси, но машина не приехала. Футболист решил пройтись пешком и замёрз. Зашёл в здание общежития, где его и встретила консьержка. У неё сложилось впечатление, что Агапов – бомж или наркоман. В процессе общения с игроком «Уфы» женщине показалось, что надо вызвать полицию – она нажала тревожную кнопку.
В «Уфе» оперативно отреагировали на ситуацию – пресс-служба заявила, что трактовка в медиа искажена и порочит репутацию игрока и клуба. В команде проводят внутреннее разбирательство, при этом сам Агапов продолжает готовиться к возобновлению сезона в штатном режиме. Позже клуб с иронией отреагировал на ситуацию, опубликовав видео с подписью «Музыка нас связала».
Пламенный спич Андрея Канчельскиса
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и главный тренер брянского «Динамо» эмоционально высказался о положении дел во Второй лиге.
«Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны! Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги. Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте её тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики. Зато ходят и рассказывают, как всё хорошо. Поднимите задницы и приезжайте посмотреть на условия».
Брянское «Динамо» готовится к старту в «Серебре» Второй лиги – соперниками команды Канчельскиса станут «Алания», «Амкар-Пермь», «Зенит-2», «Кубань», «Тюмень» и ещё четыре «Динамо».
Талалаев отметил команды Первой лиги
Главный тренер «Балтики» (пятое место в РПЛ) Андрей Талалаев сказал, что по объёму тренировочной работы калининградский клуб уступает в России лишь двум командам – «Челябинску» и костромскому «Спартаку».
«В Первой лиге сейчас появились команды – «Челябинск», «Спартак» Кострома, которые по времени тренируются даже больше нас. По тем параметрам, которыми мы руководствуемся в работе, на одном уровне с «Балтикой» тренируется пара-тройка клубов: «Ростов», «Ахмат», ЦСКА Челестини и, наверное, «Краснодар», – считает Андрей Викторович. – Главной лакмусовой бумажкой системы является реакция игроков на неё — то, что они рассказывают. «Тяжело» — это слишком общие слова. Судить нужно по качественным характеристикам — стало больше работы без мяча, или работы максимальной мощности, или прыжков и коротких рывков. «Факел» до сих пор работает в режиме двухразовых тренировок, хотя стартует одновременно с нами. Они работают больше или меньше «Балтики», скажите мне? А у меня есть цифры по игре, по которым могу сказать, что мы работаем больше».
Методы «Челябинска» и «Спартака» приносят результат – команды прошлым летом поднялись из Второй лиги и уже сейчас сражаются за попадание в стыковые матчи.
«КАМАЗ» – чемпион зимних сборов
Сборы – время экспериментов и набора формы. Судить по товарищеским матчам сложно. Но ради интереса можно найти «зимнего» чемпиона. Лучший результат среди команд Первой лиги показал «КАМАЗ» – команда одержала пять побед в шести встречах. Самым ярким стал матч с «Челябинском» (7:2) – его провели в три тайма по 40 минут.
На другом полюсе — «Родина», которая неожиданно стала худшей по проценту побед. Москвичи провели 10 матчей, однако победили всего два раза. Похожая история у «Черноморца» — тоже 10 матчей, из которых лишь три завершились в пользу команды Дениса Попова.
Хорошие результаты на сборах показали «Торпедо», «Шинник» и костромской «Спартак». «СКА-Хабаровск», «Волга», «Факел» и «Ротор» провели сборы ровно – выиграли примерно половину матчей.
Отдельно отметим «Сокол», который уничтожил любительскую «Жемчужину» со счётом 16:0. «Урал» Василия Березуцкого выбрал сильных спарринг-партнёров – в частности, устроил рубку с «Локомотивом» (2:3).
Весна покажет, где сборы были фундаментом, а где – просто беготнёй ради беготни. ФНЛ возвращается. Мы скучали.