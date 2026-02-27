Канчельскис жёстко разнёс Вторую лигу, футболист «Уфы» залез в школу. Главное в ФНЛ

Зимние сборы официально подошли к концу. 27 февраля в дело возвращается Лига PARI. LEON-Вторая лига тоже на низком старте – в выходные начнётся весенняя часть «Золота» и «Серебра». Трансферное окно официально закрыто, но даже так в ФНЛ происходит много интересного. Некоторые новости по-настоящему удивляют.

«Арсеналу» забраковали поле

Стадион «Арсенала» в Туле Фото: arsenaltula.ru

Тульский «Арсенал» – единственный уцелевший представитель ФНЛ в Фонбет Кубке России. Все остальные уже вылетели. Казалось, Тулу ждёт грандиозная битва с «Локомотивом» в 1/4 Пути регионов на домашнем стадионе, однако комиссия РФС за 12 дней до игры признала газон непригодным. Поле не прошло проверку по ключевым параметрам травмобезопасности – сцеплению и твёрдости. Об этом РФС сообщил через «Матч ТВ», сославшись на начальника отдела инфраструктурных проектов Дмитрия Романникова.

В итоге встречу перенесли в Химки. «Арсенал» решил сгладить ситуацию для своих болельщиков: клуб оплатит выезд примерно тысяче фанатов, которые поддержат команду на нейтральном поле. Матч состоится 5 марта.

Загадочная история Ильи Агапова

Защитник ЦСКА этой зимой отправился в аренду в «Уфу» и сразу же стал участником детективного сюжета. Сначала канал SHOT опубликовал такую информацию – якобы ночью 25 февраля футболист в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы. Там он вступил в перепалку с сотрудницей охраны. Женщина вызвала Росгвардию – Агапова задержали и доставили в отдел полиции.

Позже появилась новая версия событий. По информации журналиста Сергея Ильёва, дело было так: Агапов с утра вышел с медосмотра, который провела «Уфа», вызвал такси, но машина не приехала. Футболист решил пройтись пешком и замёрз. Зашёл в здание общежития, где его и встретила консьержка. У неё сложилось впечатление, что Агапов – бомж или наркоман. В процессе общения с игроком «Уфы» женщине показалось, что надо вызвать полицию – она нажала тревожную кнопку.

В «Уфе» оперативно отреагировали на ситуацию – пресс-служба заявила, что трактовка в медиа искажена и порочит репутацию игрока и клуба. В команде проводят внутреннее разбирательство, при этом сам Агапов продолжает готовиться к возобновлению сезона в штатном режиме. Позже клуб с иронией отреагировал на ситуацию, опубликовав видео с подписью «Музыка нас связала».

Пламенный спич Андрея Канчельскиса

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и главный тренер брянского «Динамо» эмоционально высказался о положении дел во Второй лиге.

Андрей Канчельскис главный тренер брянского «Динамо» «Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны! Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги. Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте её тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики. Зато ходят и рассказывают, как всё хорошо. Поднимите задницы и приезжайте посмотреть на условия».

Брянское «Динамо» готовится к старту в «Серебре» Второй лиги – соперниками команды Канчельскиса станут «Алания», «Амкар-Пермь», «Зенит-2», «Кубань», «Тюмень» и ещё четыре «Динамо».

Талалаев отметил команды Первой лиги

Главный тренер «Балтики» (пятое место в РПЛ) Андрей Талалаев сказал, что по объёму тренировочной работы калининградский клуб уступает в России лишь двум командам – «Челябинску» и костромскому «Спартаку».

«В Первой лиге сейчас появились команды – «Челябинск», «Спартак» Кострома, которые по времени тренируются даже больше нас. По тем параметрам, которыми мы руководствуемся в работе, на одном уровне с «Балтикой» тренируется пара-тройка клубов: «Ростов», «Ахмат», ЦСКА Челестини и, наверное, «Краснодар», – считает Андрей Викторович. – Главной лакмусовой бумажкой системы является реакция игроков на неё — то, что они рассказывают. «Тяжело» — это слишком общие слова. Судить нужно по качественным характеристикам — стало больше работы без мяча, или работы максимальной мощности, или прыжков и коротких рывков. «Факел» до сих пор работает в режиме двухразовых тренировок, хотя стартует одновременно с нами. Они работают больше или меньше «Балтики», скажите мне? А у меня есть цифры по игре, по которым могу сказать, что мы работаем больше».

Методы «Челябинска» и «Спартака» приносят результат – команды прошлым летом поднялись из Второй лиги и уже сейчас сражаются за попадание в стыковые матчи.

«КАМАЗ» – чемпион зимних сборов

Сборы – время экспериментов и набора формы. Судить по товарищеским матчам сложно. Но ради интереса можно найти «зимнего» чемпиона. Лучший результат среди команд Первой лиги показал «КАМАЗ» – команда одержала пять побед в шести встречах. Самым ярким стал матч с «Челябинском» (7:2) – его провели в три тайма по 40 минут.

На другом полюсе — «Родина», которая неожиданно стала худшей по проценту побед. Москвичи провели 10 матчей, однако победили всего два раза. Похожая история у «Черноморца» — тоже 10 матчей, из которых лишь три завершились в пользу команды Дениса Попова.

Хорошие результаты на сборах показали «Торпедо», «Шинник» и костромской «Спартак». «СКА-Хабаровск», «Волга», «Факел» и «Ротор» провели сборы ровно – выиграли примерно половину матчей.

Отдельно отметим «Сокол», который уничтожил любительскую «Жемчужину» со счётом 16:0. «Урал» Василия Березуцкого выбрал сильных спарринг-партнёров – в частности, устроил рубку с «Локомотивом» (2:3).

Весна покажет, где сборы были фундаментом, а где – просто беготнёй ради беготни. ФНЛ возвращается. Мы скучали.