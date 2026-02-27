Дерби в АПЛ, битва «Баварии» и «Боруссии», испытание для «Барсы». Главные игры уикенда

Пятница — день традиционного рейтинга матчей выходных в европейском футболе. Мы отобрали сразу 13 интересных игр. Тут и топ-лиги, и заруба принципиальных соперников в чемпионате Шотландии. Дерби в АПЛ, дерби в Испании, встреча Лучано Спаллетти с бывшей командой. Ваша задача — распределить эти матчи по местам. Встречи распределятся по итогам голосования.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: суббота, 28 февраля, 20:30 мск
Интрига: лидер Бундеслиги окончательно прикончит чемпионскую интригу?
Главный матч тура в немецкой Бундеслиге — вторая команда турнира приедет в гости к первой. «Боруссия» сократила отставание от лидера до шести очков, но в предыдущем туре сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2). И теперь у «Баварии» снова «+8». На этой неделе дортмундцы обидно вылетели из Лиги чемпионов — упустили преимущество в два гола по сумме двух встреч с «Аталантой». Мюнхенцы одержали четыре победы подряд во всех турнирах и забили в общей сложности 13 мячей. В этом сезоне «Боруссия» проигрывала в Бундеслиге только мюнхенской команде. А теперь немного шокирующей (а может, и нет) статистики — дортмундцы одержали всего одну победу в 15 последних матчах с «Баварией».
«Арсенал» — «Челси»: воскресенье, 1 марта, 19:30 мск
Интрига: победит ли «Челси» в дерби впервые с 2021 года?
Лидер АПЛ немного притормозил, когда последовательно потерял очки в матчах с «Брентфордом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Из-за этого «Сити» вплотную приблизился к «Арсеналу». Впрочем, в прошлом туре команда Микеля Артеты разгромила в дерби «Тоттенхэм» (4:1). На очереди — ещё один соперник из столицы Англии. «Челси» входит в топ-5 АПЛ и не проиграл четырёх матча подряд во всех турнирах. Любопытно, что последнее поражение команде Лиама Росеньора нанёс именно «Арсенал». «Челси» не побеждал в дерби с 2021 года. После этого «Арсенал» одержал восемь побед при трёх ничьих.
«Рома» — «Ювентус»: воскресенье, 1 марта, 22:45 мск
Интрига: ждём ещё один «низовой» матч?
Матч имени Лучано Спаллетти. С 2005 по 2009 год он работал с «Ромой» и привёл её к двух победам в Кубке Италии. Теперь Лучано трудится в «Ювентусе», и февраль выдался для него безумно тяжёлым. Туринский клуб выдал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах (одна ничья, четыре поражения), после чего одолел «Галатасарай» (3:2 д. вр.). Увы, этот результат не позволил «Юве» пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Так что команда уже вылетела из ЛЧ и Кубка Италии, а в Серии А оказалась на пятом месте. До «Ромы» — четыре очка. Римский клуб ни разу не обыграл соперника в пяти прошлых матчах — три ничьих, два поражения. Четыре встречи получились «низовыми», то есть в них забили меньше трёх мячей.
«Рейнджерс» — «Селтик»: воскресенье, 1 марта, 15:00 мск
Интрига: клубы из Глазго порадуют лидирующий в чемпионате Шотландии «Хартс»?
Ни те, ни другие не возглавляют таблицу чемпионата Шотландии. Пока на первом месте расположился «Хартс». Отрыв от «Рейнджерс» составляет четыре очка, от «Селтика» — шесть. Но у третьей команды турнира есть один матч в запасе. Интересная закрутка! Любопытный факт — «Селтик» ни разу не обыграл принципиального соперника в основное время в семи прошлых матчах. «Рейнджерс» одержал три победы, две встречи завершились ничью, дважды бело-зелёный клуб победил за пределами 90 минут. Если соперники снова поделят очки, то больше всех этому будет рад «Хартс».
«Барселона» — «Вильярреал»: суббота, 28 февраля, 18:15 мск
Интрига: «Барса» снова проиграет «Вильярреалу» дома?
«Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании, но отрыв от «Реала» совсем крошечный (одно очко). В прошлом туре каталонцы разгромили «Леванте» (3:0), однако перед этим потерпели два поражения подряд. Кубковые 0:4 в матче с «Атлетико» ещё долго не забыть. А вот «Вильярреал» пока находится в первой тройке — оторвался от «матрасников» на три очка. У него три победы в четырёх предыдущих матчах Примеры. Что по личным встречам? И вот тут очень любопытно. «Вильярреал» три раза обыграл «Барселону» в четырёх последних встречах на выезде. Такой факт добавляет ещё больше интереса к предстоящей игре.
«Марсель» — «Лион»: воскресенье, 1 марта, 22:45 мск
Интрига: приблизится ли «Марсель» к «Лиону»?
Обе команды входят в топ-4. «Лион» набрал такой приличный ход, что влетел на третье место. Но в прошлом туре команда прервала серию из семи побед в чемпионате Франции. «Марсель» ни разу не выиграл в четырёх предыдущих матчах турнира (две ничьих, два поражения). «Лион» одолел соперника в первом круге (1:0), но поездки на «Велодром» в последнее время даются ему тяжело — три поражения подряд. Тот случай, когда абсолютно ничего непонятно. Если «Марсель» обыграет «Лион», то сократит отставание от первой тройки до двух очков. Чем не мотивация?
«Бетис» — «Севилья»: воскресенье, 1 марта, 20:30 мск
Интрига: кто победит в дерби?
«Бетис» набрал 10 очков в четырёх предыдущих турах чемпионата Испании. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини находится на пятом месте в таблице. Достаточно неплохо. Правда, до «Атлетико» — шесть очков. У «Севильи» всё гораздо хуже — место во второй половине. К слову, команда не проигрывает в Примере в течение трёх туров. Но её отрыв от зоны вылета не назовёшь безопасным — пять очков. В последних пяти дерби «Бетис» одержал две победы, «Севилья» — одну. Четыре из этих матчей получились «низовыми» (забивали не больше двух мячей на двоих).
«Реал» — «Хетафе»: понедельник, 2 марта, 23:00 мск
Интрига: «Реал» снова обыграет удобного соперника?
Когда «Реал» выйдет на поле, то уже будет знать, как сыграла «Барселона». Пока что команда Альваро Арбелоа находится на втором месте в чемпионате Испании. Перед прошлым туром она была первой, но уступила «Осасуне» (1:2). С другой стороны, «Реал» дважды справился с «Бенфикой» (1:0, 2:1) и прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот «Хетафе» проиграл в прошлом туре «Севилье» (0:1) и прервал серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате Испании. Восемь побед в восьми матчах с «Хетафе» — статистика «Реала» с 2022 года. Похоже, всё идёт к ещё одному успеху топ-клуба. Или же мы всё-таки увидим сенсацию?
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 1 марта, 17:00 мск
Интрига: «МЮ» снова возьмёт три очка, а Шешко забьёт?
Приход Майкла Кэррика на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» реанимировал команду. Серия из шести матчей без поражений в АПЛ (пять побед, одна ничья), три игры «на ноль». А ведь на этом отрезке «МЮ» прибил «Ман Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Тоттенхэм» (2:0). А как хорош Беньямин Шешко! Пять голов в семи предыдущих турах (не играл в одном матче). Три — после выхода на замену. «МЮ» оказался в топ-4, а вот «Кристал Пэлас» упал на 13-е место. Лондонский клуб уступил сопернику в первом круге (1:2), однако перед этим трижды обыграл его в четырёх встречах.
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: суббота, 28 февраля, 18:00 мск
Интрига: продлит ли «Ливерпуль» успешную серию в матчах с соперником?
«Ливерпуль» всё ещё располагается за пределами топ-5. О борьбе за чемпионство уже давно никто не говорит — слишком велико отставание (16 очков). Но если мерсисайдцы пролетят мимо зоны Лиги чемпионов, это можно будет назвать большим провалом. В предыдущем туре команда Арне Слота с большим трудом одолела «Ноттингем Форест» (1:0). Спасибо Алексису Мак Аллистеру — он забил на 90+7-й минуте. «Вест Хэм» по-прежнему болтается в зоне вылета, хотя до спасительной черты — всего два очка. В последних шести матчах турнира команда проиграла всего один раз. «Вест Хэм» — очень удобный соперник для «Ливерпуля». Мерсисайцды девять раз обыграли столичный клуб в 10 предыдущих матчах.
«Лидс» — «Манчестер Сити»: суббота, 28 февраля, 20:30 мск
Интрига: «Сити» обыграет соперника в шестой раз подряд?
Пять побед подряд по всех турнирах — статистика команды Хосепа Гвардиолы. «Ман Сити» пока делает всё, чтобы сохранить чемпионскую интригу в АПЛ. Отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но у команды из Манчестера есть один матч в запасе. «Лидс» пока занимает 15-е место в таблице — в шести очках от зоны вылета. В двух предыдущих турах йоркширцы отобрали очки у «Челси» (2:2) и «Астон Виллы» (1:1). А эти команды находятся в топ-5. Но «Сити» обыграл соперника пять раз подряд. Более того, в четырёх из этих матчей команда Гвардиолы забивала больше двух мячей.
«Интер» — «Дженоа»: суббота, 28 февраля, 22:45 мск
Интрига: «Интер» сделает ещё один шаг на пути к скудетто?
«Интер» несётся к чемпионскому титулу. Пока сложно представить расклад, при котором команда Кристиана Киву упустит преимущество в 10 очков за 12 туров. Семь побед подряд в Серии А — достаточно приличный показатель. Но есть жирный минус. «Интер» не просто вылетел из Лиги чемпионов, он сделал это на стадии стыковых матчей. Да ещё и проиграл скромному норвежскому «Будё-Глимт» (1:3, 1:2). А что «Дженоа»? В прошлом туре генуэзский клуб разгромил «Торино» (3:0) и прервал серию из трёх матчей без побед в Серии А. Пока что «Дженоа» находится достаточно близко к зоне вылета — всего в трёх очках. «Интер» не проигрывает сопернику с 2018 года.
«Гавр» — «ПСЖ»: суббота, 28 февраля, 23:05 мск
Интрига: Сафонова снова выпустят с первых минут?
Даже тот факт, что «ПСЖ» одержал восемь побед в девяти предыдущих матчах Лиги 1, не позволил команде как следует оторваться от ближайшего преследователя. Да, столичный клуб возглавляет таблицу, но ещё перед прошлым туром был на втором месте. Пока что «Ланс» отстаёт всего на два очка. На этой неделе «ПСЖ» прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако намучился в обеих встречах с «Монако» (3:2, 2:2). Главная задача «Гавра» — не вылететь. И пока в этом плане всё хорошо. 13-е место в таблице с отрывом от зоны переходных встреч в девять очков. «ПСЖ» четыре раза обыграл соперника в пяти прошлых матчах. Сыграет ли снова Матвей Сафонов? В последнее время он регулярно появляется в стартовом составе.