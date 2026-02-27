Дерби в АПЛ, битва «Баварии» и «Боруссии», испытание для «Барсы». Главные игры уикенда

Пятница — день традиционного рейтинга матчей выходных в европейском футболе. Мы отобрали сразу 13 интересных игр. Тут и топ-лиги, и заруба принципиальных соперников в чемпионате Шотландии. Дерби в АПЛ, дерби в Испании, встреча Лучано Спаллетти с бывшей командой. Ваша задача — распределить эти матчи по местам. Встречи распределятся по итогам голосования.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.