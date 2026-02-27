Топ-события субботы: Дер-Класикер, финал с Медведевым в Дубае, СКА — «Локо», РПЛ и НБА

Горячее 28 февраля: Овечкин и Малкин в НХЛ, «Барса» — «Вильярреал», дуэль «Бруклина» Дёмина с «Бостоном», биатлон и «Краснодар» — «Ростов»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионы напомнят о себе?

«Флорида» вряд ли намерена сдаваться без боя в этом сезоне, однако и ресурсы у «Пантерз» сильно ограничены. На усиление под дедлайн денег фактически нет, для этого надо отдавать кого-то из игроков. Ходят слухи, что клуб расходится с Сергеем Бобровским в сумме нового контракта и Боб может покинуть клуб, чтобы не уйти бесплатно. «Баффало» нельзя проигрывать в матче с прямым конкурентом по дивизиону.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждём голов от Овечкина?

Ремейк финала-2018 проходит в ситуации, когда «Вашингтону» максимально нужны очки. На нынешнем Востоке турнирная плотность крайне велика, а главные конкуренты после олимпийской паузы ещё не оступались. «Вегас» дал отдых целой группе своих олимпийцев, но даже без Марнера, Айкела, Стоуна и нескольких травмированных игроков забросил «Лос-Анджелесу» шесть шайб.

Овечкина назвали слоном в комнате: Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о будущем Овечкина в клубе

🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет вперёд в сезонной серии?

На данный момент в противостоянии между «Детройтом» и «Кливлендом» в этом сезоне паритет — 1-1. Команды обменялись домашними победами. Травма Джеймса Хардена подпортила настроение «Кавальерс», но клуб всегда может удивить. Удастся ли выиграть у лидера Востока?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «сети» дадут бой «кельтам»?

«Бруклин» не знает побед на протяжении шесть матчей. «Бостон» же в последних 11 играх потерпел лишь два поражения. При этом «Нетс» с россиянином Дёминым, который во встрече с «Сан-Антонио» обновил личный рекорд по передачам (9), играют бэк-ту-бэк. Возможно, мы вообще не увидим Егора в составе, но шансы есть.

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: MVP продолжит погоню за рекордом?

Шей Гилджес-Александер наконец-то оправился от травмы живота и готов помочь «Оклахоме». Мы увидим его с первых минут в матче с «Денвером». Действующий MVP НБА провёл 121 игру подряд с 20+ очками. Канадцу осталось провести всего пять таких встреч в чемпионате, чтобы превзойти легендарное достижение Уилта Чемберлена. Травма не повлияла на готовность Шея?

🎿 8:30: Лыжные гонки, чемпионат России, смешанная эстафета

Интрига: Татарстан или… Татарстан?

В Южно-Сахалинске на чемпионате России пройдёт смешанная эстафета. В старт-листе — 21 команда. Но не стоит обольщаться, что 21 регион выставил четвёрки. Нет. Многие регионы выставили по две команды, некоторые — по три, а Татарстан и вовсе заявил четыре! В нынешнем сезоне, как и в прошлом, именно квартеты из Татарстана — фавориты. Судите сами, за первую команду побегут Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Три спортсмена уже на Сахалине успели стать чемпионами страны. С такой командой сложно конкурировать. Пожалуй, только первая команда Тюменской области может бросить вызов фаворитам.

🎯 10:00: Кубок России, финальный этап, гонки преследования, женщины, 10 км и мужчины, 12,5 км

Интрига: заберут ли Бажин и Шевченко «Глобусы» в пасьютах?

Перед заключительным пасьютом на Кубке России в зачётах дисциплины лидируют Кирилл Бажин и Наталия Шевченко. Но всё очень плотно. Буквально на пятки им наступают Кристина Резцова и Карим Халили. В борьбе за трофей значение будет иметь каждое место, а значит, пасьюты будут очень жаркими!

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Акрон», РПЛ, 19-й тур

Интрига: как сложится первый матч для Дзюбы в статусе капитана «Акрона»?

Артём Дзюба стал капитаном «Акрона». Первый официальный матч в новом статусе — в морозном Оренбурге. Пока хозяева находятся на предпоследнем месте в таблице, в то время как соперник оказался на девятой строчке. «Оренбург» перед уходом на зимний перерыв не одержал ни одной победы в четырёх турах. Сколько он забил мячей на этом отрезке? Ни одного! «Акрон» дважды проиграл в двух последних турах, но перед этим выдал серию из шести матчей без поражений в РПЛ.

⚽️ 14:30: «Краснодар» — «Ростов», РПЛ, 19-й тур

Интрига: «Краснодар» начнёт весну по-чемпионски?

Прошлую весну «Краснодар» прошёл замечательно. Собственно, отсюда и его чемпионство. Однако первый после возобновления сезона тур тогда команде не удался: ничья 1:1 с «Крыльями Советов» привела к потере промежуточного лидерства. Не повторят ли краснодарцы ту осечку? Конкуренты из «Зенита» только и ждут, чтобы взгромоздиться на первую строчку.

🎿 15:00: Кубок мира, восьмой этап, спринты, женщины и мужчины, 1,4 км

Интрига: пройдут ли Коростелёв и Непряева квалификацию?

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева примут участие в квалификации спринта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. На Олимпиаде-2026 им не удалось этого сделать, хотя спринт был их любимым классическим стилем. Сейчас будет коньковый. В деле практически все сильнейшие, в том числе и олимпийские чемпионы Йоханнес Клебо и Линн Сван.

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 19-й тур

Интрига: Галактионов против бывшего клуба

Михаил Галактионов трудится в «Локомотиве» вот уже четвёртый год. А предыдущим его местом работы был как раз «Пари НН». Ранее с «Локо» он всегда побеждал нижегородцев, но, например, в первом круге москвичам пришлось здорово потрудиться: перевес 3:2 получился не слишком-то убедительным. Возможно, аутсайдерам удастся взять реванш в принципиальном соперничестве?

🏒 17:00: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: матч — репетиция первого раунда?

«Локомотив» шикарно проводит последний месяц, проиграв лишь один раз. На фоне проблем конкурентов и внутренних разладов в минском «Динамо» первый посев в конференции команде почти гарантирован. Однако он вполне может подарить в первом раунде СКА, который после усиления тренерского штаба заиграл более стабильно, однако даже так рискует закончить регулярку восьмым.

🏐 17:00: «Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, 25-й тур

Интрига: состоится ли реванш?

Матч, который обещает стать настоящим украшением 25-го тура. И всё потому, что на одной стороне площадки — амбициозное «Динамо», а на другой — упорное «Заречье-Одинцово». Нас будет ждать противостояние двух команд, чьи очные встречи всегда держат в напряжении до последнего мяча. Так, матч первого круга стал настоящим пятисетовым триллером, в котором зареченкам почти удалось совершить классический камбэк. Однако на тай-брейке удача всё же сыграла за москвичек. Сможет ли «Динамо» повторить свой успех или «Заречье» возьмёт реванш за обидное домашнее поражение?

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 28-й тур

Интрига: «Ливерпуль» снова обыграет удобного соперника?

Если смотреть на статистику личных встреч, то шансов у «Вест Хэма» очень мало. Лондонский клуб проиграл сопернику девять раз в 10 прошлых матчах. О чём тут вообще можно говорить? К тому же «Ливерпуль» идёт рядом с зоной Лиги чемпионов, а соперник плетётся на третьей с конца строчке. Кажется, всё говорит об очередной победе мерсисайдцев. Или «Вест Хэм» преподнесёт сюрприз?

Грузину не нравится роль запасного вратаря: Мамардашвили разочарован ролью в «Ливерпуле» и может уйти в аренду летом — TEAMtalk

🏆 🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Таллон Грикспор (Нидерланды), Дубай, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Медведев 23-й титул в карьере?

В решающем матче «пятисотника» в Дубае не получится русского финала. Андрей Рублёв проиграл нидерландцу Таллону Грикспору, и теперь за титул с ним сразится Даниил Медведев. Ранее Таллон и Даниил играли лишь однажды — в 1/4 финала Дубая-2025 сильнее оказался Грикспор. Для Медведева это будет 42-й финал в карьере. В предыдущих россиянин добился 22 побед при 19 поражениях. В активе Грикспора — пока три титула.

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Вильярреал», Примера, 26-й тур

Интрига: «Барселона» оторвётся от «Реала»?

Главный матч тура в чемпионате Испании. «Барселона» возглавляет таблицу, «Вильярреал» занимает третье место. Любопытно, что каталонский клуб трижды проигрывал сопернику в четырёх прошлых домашних матчах. К тому же в системе Ханси Флика периодически что-то сбоит. Всё это намекает на интригу в предстоящем матче. Пока что «Барса» опережает «Реал» на одно очко. Получится ли создать более серьезный отрыв?

Потеря для каталонского клуба: Официально Френки де Йонг пропустит пять-шесть недель из-за травмы

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Рубин», РПЛ, 19-й тур

Интрига: две незабивные команды сменили тренеров

И махачкалинцев, и казанцев ругали за примитивный футбол в атаке. Что и привело к тренерским перестановкам. Первые назначили Вадима Евсеева, вторые – Франка Артигу. Оба обещали как следует поработать на сборах и лучше раскрыть голевой потенциал футболистов. У кого получилось лучше? Узнаем в очной дуэли.

Как минимум один игрок точно рад приходу Артиги: Кузнецов: при Рахимове в «Рубине» ловить было абсолютно нечего

⚽️ 20:30: «Лидс» — «Манчестер Сити», АПЛ, 28-й тур

Интрига: будет ли у «Сити» шестая победа подряд в матчах с «Лидсом»?

Опять же, если опираться только на статистику, то шансов у «Лидса» очень мало. Пять предыдущих матчей с «Манчестер Сити» — пять поражений. Впрочем, команде Хосепа Гвардиолы нельзя недооценивать соперника. Всё-таки ранее «Лидс» отобрал очки у двух представителей топ-5 АПЛ — «Челси» и «Астон Виллы». Но если «Сити» выйдет на поле с правильным настроем, то вряд ли оступится.

🎦⚽️ 20:30: «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», Бундеслига, 24-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто победит в битве лучших команд Бундеслиги?

«Боруссия» потерпела всего одно поражение в чемпионате Германии. Гостевая поездка в Мюнхен в первом круге завершилась для неё неудачно — 1:2. Правда, до «Баварии» — восемь очков. Это много, учитывая, что лидер не так часто ошибается. А ещё «Боруссия» обыграла «Баварию» всего один раз в 15 предыдущих встречах. Печальный факт для болельщиков команды из Дортмунда.

🏒 20:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как «пингвины» сыграют без лидера?

«Питтсбург» показывает, что планирует бороться за плей-офф. Клуб выменял защитника Самуэля Жирара, которому было сложно выбраться из-за спины Кейла Макара в «Колорадо», и даже получил сверху драфт-пик. Однако без травмированного Сидни Кросби удержаться в зоне плей-офф будет очень сложно. У «Рейнджерс» турнирных задач фактически не осталось: желательно, чтобы игроки, которых клуб хочет обменять, не получили травмы.

⚽️ 21:00: «Монако» — «Анже», Лига 1, 24-й тур

Интрига: «Монако» одержит третью победу подряд?

Две победы подряд в Лиге 1, серия из пяти матчей без поражений в турнире. Несмотря на это, «Монако» занимает только восьмое место в чемпионате Франции. Правда, в прошлом туре монегаски прихлопнули «Ланс» (3:1), который на тот момент лидировал в чемпионате. «Анже» находится во второй половине таблицы, но оторвался от зоны вылета на 12 очков. «Монако» проиграл в прошлом очном домашнем матче, но перед этим одержал четыре победы подряд во встречах с «Анже» и не пропустил ни одного мяча.

В прошлом матче Лиги 1 «Монако» обошёлся без помощи Головина: «Монако» без Головина победил «Ланс» в матче Лиги 1, отыгравшись с 0:2 за 10 минут

⚽️ 23:05: «Гавр» — «ПСЖ», Лига 1, 24-й тур

Интрига: чемпион Франции сохранит первое место?

«ПСЖ» воспользовался осечкой «Ланса» в прошлом туре и снова возглавил таблицу Лиги 1. Помимо этого, команда Луиса Энрике прошла «Монако» в стыках Лиги чемпионов, хотя нельзя сказать, что преимущество парижан было ощутимым. Матвей Сафонов пропустил в общей сложности четыре мяча в плей-офф ЛЧ, но оформил «сухарь» в предыдущем туре чемпионата Франции.