Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Оренбург — Акрон: прямая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ

Сочный день в РПЛ! Играют «Краснодар» и «Локомотив», а также Дзюба и Кузяев! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
19-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 28 февраля состоятся четыре матча 19-го тура МИР РПЛ. «Оренбург» примет «Акрон», «Ростов» приедет в гости к «Краснодару», в Москве сыграют «Локомотив» и «Пари НН», а закончится день игрой махачкалинского «Динамо» и «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Оренбурга» и «Акрона» совсем разные задачи. Уральцам вытащить бы себя за волосы из опасной зоны, а волжане нацелены на середину таблицы. Фаворитами должны казаться тольяттинцы, однако гостевой фактор и поражение в матче с оренбуржцами в первом круге (1:2) скорее говорят если не об обратном, то как минимум о примерно одних шансах на успех для тех и для других.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто-то называет матчи «Краснодара» и «Ростова» южным дерби. Может, это и так. Правда, сейчас команды на разных полюсах: первые стремятся защитить чемпионский титул, а вторые пытаются обрести себя. В первом круге голов в матче этих команд забито не было. Как будет теперь?

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч «Локомотива» без Дмитрия Баринова. Возможно такой сюжет даже можно назвать проверкой наработок Михаила Галактионова. Даст ли встреча с «Пари НН» ответ на вопрос, способны ли железнодорожники заменить капитана? Исторически в этой паре всё ясно: «Локо» выиграл 11 встреч из 13, ещё по разу зафиксировали ничью и поражение москвичей.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча тренеров-дебютантов. Причём особенных. И Вадим Евсеев, и Франк Артига уже тренировали в РПЛ, однако с махачкалинским «Динамо» и «Рубином» соответственно они свой путь в элите только начинают. Хозяева вроде как отходят от оборонительного футбола, а гости должны весной заложить базу под прогресс на следующий сезон. Когда встречаются команды с понятными целями – это всегда интересно. За этим матчем будем следить отдельно.

Всеобъемлющий текст:
Комментарии
