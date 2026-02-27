Жеребьёвка Лиги чемпионов разочаровала. Но виноват не только формат

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. Известны и все пары 1/8 финала, и дальнейшие половины сетки вплоть до финала. При прежнем формате интриги было больше: команды с первых мест в групповом этапе попадали на тех, кто стал вторым. Теперь загадок меньше: каждому было уготовано лишь два варианта. Но даже так результат смог разочаровать, поскольку сетки получились уж слишком неравными.

Для начала оценим картину в целом.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ 1/8 ФИНАЛА И СЕТКА ЛЧ

Обратили внимание, насколько лютый наметился дисбаланс? С одной стороны – победители последних 10 розыгрышей: «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Ливерпуль». С другой — только два фаворита: «Барселона» и «Арсенал». Которые к тому же не смогут встретиться раньше полуфинала.

Перед жеребьёвкой авторитетный портал Goal составил личный рейтинг главных претендентов на титул. В топ-8 попали сразу шесть клубов из левой стороны сетки. Какие именно? Совпадает с указанным выше списком.

Могло ли получиться иначе? Да. Слева «Реалу» мог достаться не «Сити», а «Спортинг». «Галатасараю» — «Тоттенхэм», а не «Ливерпуль». Так половины сетки вышли бы куда более ровными. В случае с распределением «Баварии» с «Арсеналом» и «Барселоны» с «Челси» особой разницы не наблюдалось — все четверо среди заметных соискателей.

В итоге оба судьбоносных жребия качнулись в пользу правой стороны. «Поблагодарить», впрочем, стоит не только слепой жребий, но и сами топ-клубы. Кто помешал «Реалу» и «ПСЖ» финишировать на местах «Спортинга» и «Тоттенхэма»? Только они сами. Тогда мадридцы и парижане не оказались бы гарантированно слева.

Ханс-Дитер Флик Фото: UEFA/UEFA via Getty Images

Можно сколько угодно хвалить новый формат ЛЧ в сравнении со старым. Гарантированная борьба до последнего тура, разнообразие матчей — всё это внесло свою изюминку. И всё же прежние жеребьёвки плей-офф на фоне новых заметно выигрывают.

Да, это ЛЧ, и тут возможны сюрпризы. «Будё-Глимт» не даст соврать. Но сложно поспорить с тем, что теперь у «Арсенала», по всем раскладам, красная ковровая дорожка до полуфинала. «Барселоне» тоже должно быть попроще, нежели конкурентам из левой части сетки.