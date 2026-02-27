Похоже, первый новичок РПЛ известен! «Факел» испортил Березуцкому дебют за «Урал». Видео

Российский футбол вернулся! Длительная зимняя пауза осталась позади, и первыми зарубились лучшие команды Лиги PARI.

Первый весенний матч в «Лучшей лиге мира» — битва лидеров. «Факел» завершил первую часть сезона во главе таблицы, «Урал» расположился следом. Перед матчем между ними было семь очков. Гости приехали в Воронеж с новым главным тренером — теперь пост занимает Василий Березуцкий. Всё это добавляло интереса встрече лучших клубов Первой лиги.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом «Факела». «Урал» действовал слишком осторожно и не показал у ворот воронежцев ничего интересного. Таким был план нового главного тренера? Если да, то его можно было выбрасывать в корзину ещё до свистка на перерыв. «Факел» создавал моменты, «Урал» — оборонялся.

В первом тайме крайне активно действовал Белайди Пуси. Лучший бомбардир турнира (забил 13 мячей в первой части сезона) серьёзно напрягал оборону гостей. На 10-й минуте албанец проверил Александра Селихова ударом в ближний угол — вратарь справился. Чуть позже Пуси забросил мяч на голову Вячеславу Якимову, но тому не хватило точности. А потом Белайди немного не дотянулся, чтобы замкнуть прострел Абдулы Багамаева.

«Урал» всё-таки дрогнул в самой концовке первой половины. Как вы думаете, кто забил? Всё правильно. Лучший бомбардир «Лучшей лиги мира». Пуси отдал на Акселя Ньяпи, мяч отскочил к албанцу рикошетом от пятки партнёра – и Белайди прекрасно использовал момент. Повезло ли «Факелу» в этом эпизоде? Конечно. Однако этот гол стал следствием того большого преимущества, что было у хозяев в первой половине встречи.

Плюс «Уралу» немного повезло не пропустить второй гол прямо перед перерывом. Удар Дарко Тодоровича, рикошет от головы Силвие Бегича — мяч пролетел рядом со штангой. Селихов оказался не готов к такому развитию событию и наверняка выдохнул, поскольку уже никак не мог спасти команду.

В перерыве тренерский штаб екатеринбуржцев сделал сразу две перестановки в составе. Илью Ишкова и Юрия Железнова отправили на поле с целью что-то изменить в достаточно блеклой игре гостей. Гости прибавили с первых минут второго тайма и немного напрягли Игоря Обухова. Железнов навесил со стандарта, а Егор Богомольский головой попал в створ — вратарь оставил «нолик» в графе «голы» у гостей.

Белайди Пуси Фото: ФК «Факел»

Лучший бомбардир «Урала» в Первой лиге не попал в стартовый состав. Мартин Секулич (шесть мячей) вышел на поле только на 69-й минуте. Почему — большой вопрос. Ближе к концу матча арбитр Игорь Капленков отправил в раздевалку тренера вратарей «Факела» Александра Чихрадзе. По всей видимости, за разговоры. Для самого Чихрадзе красная карточка стала полной неожиданностью. Впрочем, это привычная картина для подобных ситуаций.

В добавленное время Матвей Бардачёв рухнул в штрафной площади хозяев, но арбитр фола не увидел. Была ли там накладка? Оставим это для судейских экспертов. Гораздо важнее, что «Факел» сохранил победный результат и оторвался от «Урала» на 10 очков, а от третьего места — на 15. Вопрос с первым новичком РПЛ уже решён?