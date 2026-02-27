Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

С кем сыграет сборная России в марте 2026 года — Никарагуа, Мали, представление соперников: звёзды, тренеры, место в рейтинге ФИФА

Команда без тренера и большая сборная без участий в ЧМ. С кем Россия сыграет в марте
Анатолий Романов
Никарагуа и Мали — соперники сборной России
Главные факты о Никарагуа и Мали — первых соперниках нашей национальной команды в этом году.

Вчера, 26 февраля, стали известны первые соперники сборной России в 2026 году. Наша национальная команда сыграет 27 марта с Никарагуа в Краснодаре и 31 марта с Мали в Санкт-Петербурге. Это не самые известные в нашей стране сборные (особенно никарагуанская), но, изучив наш материал, вы получите общее представление о них.

Сборная Никарагуа

Место Никарагуа в рейтинге ФИФА

Сборная Никарагуа занимает всего лишь 131-е место в мировом рейтинге. А у себя в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна) – 14-е. Отстаёт от США, Мексики, Канады, Панамы, Коста-Рики, Гондураса, Ямайки, Кюрасао, Гаити, Гватемалы, Тринидада и Тобаго, Сальвадора и Суринама. Знавала никарагуанская сборная и лучшие времена – в декабре 2015 года заскочила в топ-100, поднявшись на 92-ю строчку.

Никарагуа на чемпионатах мира

Сборная Никарагуа никогда не играла на чемпионатах мира. Участвовала в девяти отборочных циклах, начиная с ЧМ-1994, но всякий раз оставалась на обочине. В квалификации ЧМ-2026 никарагуанцы стартовали со второго раунда – заняли второе место в группе с Панамой, Гайаной, Монтсерратом и Белизом. Прошли в третий раунд. Но там финишировали последними в квартете с Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой. Одержали одну победу при одной ничьей и четырёх поражениях с разностью мячей 4:12. На этом отбор для нашего будущего соперника закончился.

Никарагуа на Золотом Кубке КОНКАКАФ

В главном турнире региона у сборной Никарагуа были более удачные отборы. Команда пять раз выходила в финальную стадию Кубка КОНКАКАФ. Но лучше бы она этого не делала! На самих турнирах у никарагуанцев всего одна ничья при 17 поражениях в 18 матчах. Последнее попадание на Кубок КОНКАКАФ случилось в 2019 году, тогда сборная Никарагуа стала худшей в группе с Гаити, Коста-Рикой и Бермудскими островами. После этого три турнира были пропущены.

Самые дорогие игроки Никарагуа

По версии Transfermarkt, самый дорогой игрок из Никарагуа – Ариагнер Смит. Звезда никарагуанского футбола оценивается в € 400 тыс. Этот 27-летний нападающий с февраля нынешнего года принадлежит казахстанскому «Улытау», в который перешёл свободным агентом из литовского «Паневежиса». Кстати, Смит в своё время засветился и в России – первую половину сезона-2021/2022 провёл на правах аренды в «Велесе» из Первой лиги. Больше € 200 тыс. стоят ещё трое – атакующий полузащитник Ариэль Араус («Спортинг», Коста-Рика), вингер Банси Эрнандес («Депортиво Саприсса», Коста-Рика) и форвард Хайме Морено («Карабобо», Венесуэла).

АРИАГНЕР СМИТ (СЛЕВА) В СБОРНОЙ НИКАРАГУА

Фото: EPA/TASS

Футболисты из топ-5 лиг в сборной Никарагуа

Как вы, наверное, догадались из рейтинга стоимости футболистов, никарагуанцы в европейских топ-чемпионатах не играют. Их там никогда и не было. Лучший бомбардир в истории сборной Никарагуа и капитан сегодняшней команды Хуан Баррера, забивший 26 голов в 104 матчах, пытался закрепиться в Австрии. Но поучаствовал всего в пяти играх за «Альтах». Сейчас 36-летний атакующий полузащитник пылит на родине за «Реал Эстели».

Кто из никарагуанцев играл в РПЛ

Легионеров из Никарагуа в РПЛ тоже не было. В чемпионате России, но в Первой лиге, как сказано выше, выступал полгода Смит. Нападающий принял участие в 19 матчах и оформил 1+2, забив свой единственный гол в ворота ФК «Долгопрудный». Ещё в Кубке страны положил один мяч брянскому «Динамо». Но вряд ли найдётся хотя бы сотня российских болельщиков, которая хорошо запомнила Ариагнера.

Кто главный тренер сборной Никарагуа

Никто. В отборочном цикле ЧМ-2026 сборную Никарагуа возглавлял чилиец Марко Антонио Фигероа. Он тренировал команду с февраля 2022-го. Однако в конце 2025 года этот специалист ушёл в отставку. Пока его сменщик официально не утверждён. По информации никарагуанских СМИ, в марте сборной будет руководить на временной основе 57-летний Отониэль Оливас. Ранее он уже тренировал национальную команду с ноября 2008-го по декабрь 2009-го – при нём никарагуанцы добыли одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Факт из истории сборной Никарагуа

В 2012 году ФИФА пожизненно дисквалифицировала игрока сборной Никарагуа Армандо Кольядо. Дисциплинарный комитет доказал, что на тот момент 26-летний полузащитник имел отношение к организации договорного матча между сборными Никарагуа и Гондураса в сентябре 2010-го. Несколько игроков национальной команды подписали письмо, в котором назвали Кольядо организатором аферы.

Сборная Мали

Место Мали в рейтинге ФИФА

Сборная Мали котируется значительно выше, чем Никарагуа. Национальная команда этой страны занимает 54-е место в мировом рейтинге. Если брать одну Африку, то малийцы замыкают топ-10. Впереди только Марокко, Сенегал, Нигерия, Алжир, Египет, Кот-д’Ивуар, Камерун, Тунис и ДР Конго. Это отнюдь не лучший результат в истории «орлов». В 2013 году сборная Мали взлетела на 23-е место, а вот в начале 2000-х был период, когда свалилась на 117-е.

Мали на чемпионатах мира

Хотя у малийцев достаточно статусная для Африки команда, они, как ни удивительно, никогда не играли в финальных стадиях чемпионатов мира. До ЧМ-2002 даже не участвовали в отборочных циклах. До конца 1950-х Мали было частью европейской колонии – Французского Судана. Затем в стране более чем на 20 лет установилась военная диктатура, так что местный футбол находился в упадке. А в XXI веке ни одна из семи попыток завоевать путёвку на чемпионат мира не увенчалась успехом. В отборе ЧМ-2026 «орлы» не сумели выиграть группу – финишировали на третьем месте. Отстали от Ганы и Мадагаскара, опередив Коморские острова, ЦАР и Чад. Одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Мали на Кубке африканских наций

Зато на Кубке Африки сборная Мали не единожды показала себя. Она 14 раз участвовала в финальных стадиях главного турнира региона, дошла до финала в 1972 году, но проиграла Конго (2:3). Два раза занимала третье место и трижды – четвёртое. На КАФ-2025 малийцы добрались до четвертьфинала. На групповом этапе стали вторыми в квартете с Марокко, Коморскими островами и Замбией, причём все матчи завершили вничью. Во встрече 1/8 финала между Мали и Тунисом тоже не хватило 90 минут, чтобы определить победителя – ничья 1:1. «Орлы» выиграли по пенальти. И только в четвертьфинале уступили будущему чемпиону Сенегалу (0:1).

Самые дорогие игроки Мали

Стоимость ведущих игроков сборных Мали и Никарагуа невозможно сравнивать. Самый ценный, по версии Transfermarkt, футболист африканской команды оценивается в € 18 млн. Это 23-летний вингер «Фенербахче» Доржелес Нене. В нынешнем сезоне у него 5+9 в 30 матчах за стамбульский клуб.

Ещё более известен капитан сборной Мали – 29-летний полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума. Он входит в топ-5 с «ценником» в размере € 15 млн. Столько же стоят другие хавбеки: Шейк Дукуре из «Кристал Пэлас» (правда, он не появляется на поле с января 2025-го из-за травмы колена) и Мамаду Сангаре из «Ланса», а также вингер Эль Билал Туре из «Бешикташа».

ДОРЖЕЛЕС НЕНЕ

Фото: NurPhoto via Getty Images

Футболисты из топ-5 лиг в сборной Мали

В каждой из топ-лиг Европы выступало много футболистов из Мали. Понятное дело, что в чемпионате Франции в силу исторических связей их было особенно много. Только в элите – далеко за сотню! В нынешнем сезоне в Лиге 1 играют 16 малийцев. Нельзя не отметить атакующего полузащитника «Бреста» Камори Думбия, у которого 5+2 в 17 матчах. В отборе ЧМ-2026 он наколотил восемь мячей за 10 матчей.

В английской Премьер-лиге – два малийца. Биссума и пропускающий сезон из-за травмы Дукуре. В итальянской Серии А – тоже два легионера из Мали: защитник «Сассуоло» Войо Кулибали и хавбек «Лечче» Лассана Кулибали. В немецкой Бундеслиге – один малийский «орёл». Это 18-летний молодой центральный защитник «Байера» Исса Траоре, который, впрочем, пока не дорос до первой сборной. И только в испанской Примере игроков из Мали в этом сезоне нет, хотя ещё в прошлом числилось трое.

Кто из малийцев играл в РПЛ

В Российской Премьер-Лиге тоже выступали малийцы – восемь человек за всю историю. Сейчас играют двое. Один из них сборник – Натан Гассама. На прошедшем в декабре-январе Кубке Африки центральный защитник «Балтики» как раз дебютировал за национальную команду, точнее, в ходе подготовки к нему. Сначала вышел в основе в товарищеской встрече с Иорданией (0:0), а затем на КАФ-2025 попадал в стартовый состав в трёх матчах из пяти – с Марокко, Коморскими островами и в плей-офф с Сенегалом. А в РПЛ Гассама поучаствовал в 29 матчах.

Полузащитник Мамаду Майга играет за «Пари НН» с 2022 года, а до того провёл два сезона в «Велесе». Он уже давно обрусел, более того, Майга получил паспорт РФ. У Мамаду в РПЛ 61 матч, он забил один мяч.

Ещё пятеро малийцев – бывшие легионеры российского чемпионата. Экс-форвард «Локомотива» и «Кубани» Драман Траоре рекордсмен по количеству матчей и голов в чемпионате России (забил 20 мячей в 99 играх). У бывшего полузащитника «Ростова» и «Арсенала» Муссы Думбия 67 матчей и четыре гола. У экс-хавбека московского «Динамо» Самбы Соу – 41 игра, он не забивал. У бывшего форварда ЦСКА Секу Койта – 26 матчей и три гола. У экс-защитника «Сочи» Муссы Сиссако – 10 матчей и один гол. А вот принадлежавший ЦСКА нападающий Лассана Н’Диайе так и не сыграл в РПЛ, только в заявку попадал.

Кто главный тренер сборной Мали

Тренирует сборную Мали европеец. Ещё в августе 2024-го федерация назначила бельгийца То́ма Сенфье, под руководством которого «орлы» сыграли 19 матчей. У 52-летнего специалиста девять побед, семь ничьих и три поражения. Можно сказать, что это назначение – пик карьеры Сенфье. Трофеев у То́ма за четверть века трудовой деятельности нет, хотя кое-чего он добился.

Бельгиец выводил на Кубок Африки сборную Гамбии (впервые в её истории) и брал бронзу чемпионата Азии U17 с Катаром. Также он возглавлял национальные команды Намибии, Зимбабве, Эфиопии, Йемена, Малави, Того, Бангладеш, Тринидада и Тобаго, Мальты и Филиппин. В общем, человек мира. Его даже на Фарерские острова заносило!

Факт из истории сборной Мали

В марте 2005-го отборочный матч чемпионата мира между сборными Мали и Того в столице страны Бамако завершился беспорядками после того, как хозяева пропустили в компенсированное время и потерпели поражение со счётом 1:2. В тот день команда потеряла шансы на участие в ЧМ-2006. Эта неудача вызвала волну насилия. Разгневанные болельщики жгли автомобили, грабили магазины, уничтожали чужое имущество, ломали памятники и даже устроили пожар в здании олимпийского комитета страны. Они выкрикивали угрозы в адрес своих футболистов, грозились убить даже малийскую звезду из «Тоттенхэма» Фредерика Кануте.

