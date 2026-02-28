«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»

Дуглас Аугусто — один из лучших трансферов этого сезона в МИР РПЛ, а для «Краснодара» — точно лучший. Придя из «Нанта» за € 6 млн, бразилец моментально стал основным игроком в центре поля. Аугусто образовал классную связку со Сперцяном и Черниковым и сделал чемпиона только сильнее.

Мы поговорили с Дугласом о переходе в «Краснодар», спросили о схожести Сергея Галицкого и Ивана Саввиди, а также узнали подробнее о его татуировках.

Уровень РПЛ, сила Мусаева, проблемы с судейством

— Как тебе первый сезон в «Краснодаре»?

— Я счастлив. Сразу хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Приняли меня отлично, плюс среди партнёров много бразильцев — чувствую себя как дома!

— Как ты так быстро стал ключевым игроком?

— Всегда легко влиться в команду, в которой играют настолько хорошие футболисты! В «Нанте» у меня было так же. И у нас в «Краснодаре» нет основного состава, важен каждый. Возьмём Кевина Ленини, с которым мы конкурируем. Он невероятно ценен!

— А чего тебе всё ещё не хватает?

– Хочется забивать ещё больше. В «Нанте» за два сезона у меня четыре гола, а здесь за полгода – уже три! И останавливаться я не собираюсь.

— Как бы ты коротко описал Мусаева? Кажется, что вы очень быстро нашли общий язык.

— Открытый и честный. Всегда говорит правду в глаза — это его главное качество. И тренировочный процесс мне тоже нравится. У Мусаева есть все составляющие, чтобы быть большим тренером.

ДУГЛАС АУГУСТО / МУРАД МУСАЕВ Фото: «Чемпионат»

— Ты сыграл уже со всеми командами РПЛ. С кем было тяжелее всего?

— Самый сложный соперник для меня — ЦСКА. Прекрасный футбол!

— Ты пришёл в РПЛ из французского чемпионата. Уже успел понять, в чём разница между лигами? И можно ли их сравнить?

— Франция входит в топ-3 чемпионатов Европы. Игра в основном строится на владении, на движении мяча. Не могу сказать, что в России уровень сильно отличается, он тоже высок. Но акцент в РПЛ — на физической мощи, единоборствах, индивидуальных качествах игроков. В этих компонентах российский чемпионат даже превосходит французский.

— После матча с «Зенитом» в этом сезоне ты жёстко прошёлся по арбитру и сказал, что он свистел в одну сторону…

— Не хочу обсуждать судейство. Мы в команде так говорим друг другу: когда мы против всех — тогда у нас всё получится. Надо продолжать играть в футбол, забыть о судьях.

— Но как тебе в целом уровень судейства в России?

— Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя — я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы не замечают. Это мне непонятно. Но окей — нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул.

— Футбол «Краснодара» — какой он?

— У нас есть всего понемножку. Мы и хорошо прессингуем, и любим играть во владение. Главное наше качество — единство команды. Все, кто на скамейке, топят и болеют за ребят на поле. В этом наша главная сила — нас ничто не может сломить.

Разница между Саввиди и Галицким

— Ты мог перейти в «Краснодар» ещё три года назад. Почему тогда не получилось?

— Три года назад я ещё играл за ПАОК, там тоже был российский владелец — Саввиди. Я ему очень нравился! Так что он меня не отпускал, хотя были варианты и в Саудовской Аравии. А когда этим летом пришло предложение от «Краснодара», то зацепился за два момента — силу состава и возможность взять трофей. Для семьи и карьеры всё выглядело хорошо — так оно и получается. И, надеюсь, будет продолжаться.

Самое ценное — отношение клуба не только ко мне, но и к моей семье. Счастье, спокойствие и их безопасность — главное. У них были переживания, страхи из-за того, что творится вокруг. Но клуб окружил меня такой заботой и поддержкой, что все опасения отпали. Мы счастливы жить в Краснодаре, а я спокоен и могу сосредоточиться на футболе.

— Про вовлечение Галицкого в дела клуба известно очень многое. Ты с таким сталкивался?

— Можно сравнить с Саввиди — по вовлечению в клубные дела они где-то рядом. Но Галицкий… Он находится на каждой тренировке! Постоянно с командой, знает всё о каждом футболисте. Такого, как он, я не видел никогда.

— Знаю, что у вас часто бывают личные разговоры.

— Да. Босс постоянно спрашивает меня, почему я так поздно доехал до топ-чемпионата. Галицкий считает, что с моими данными я должен был сделать это гораздо раньше. Ну и часто меня хвалит, ха-ха. Он считает мою позицию на поле самой важной. Пока говорим о нём, хочу его поблагодарить. Он и клуб сделали очень многое, чтобы я здесь оказался — переговоры шли тяжело.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Ты уже упомянул Саввиди. Какой он человек?

— Настоящий мужчина. Мне рассказывали, как он однажды вышел на поле с пистолетом, но это было до того, как я появился в команде. Хотя его аура чувствовалась: мы расслаблялись, когда он уезжал в Россию по делам, могли повеселиться. Но не при нём. Я хорошо запомнил Саввиди — он часто звонил мне перед матчами, обсуждал со мной и игру команды, и конкретно мою.

— Можешь сравнить Галицкого и Саввиди?

— Между ними не так много различий. Откровенные люди с сильным характером. С ними всегда можно поговорить серьёзно, они всё высказывают в лицо. Единственное отличие: Галицкий ежедневно находится с командой, а Саввиди не был настолько близок.

Татуировки, мечта

— Сколько у тебя татуировок?

— Около 30, я сбился со счёта, ха-ха.

— Как к тебе приходят идеи для татуировок?

— Каждая имеет смысл. У меня есть тату, посвящённые родителям. Есть связанные с католичеством: святые, иконы, Иисус. Татуировка льва — сильный образ. Микки Мауса я тоже набил, это был мой любимый мультфильм в детстве. Каждая татуировка — часть моей идентичности.

— Набьёшь татуировку, если «Краснодар» защитит титул?

— Можно. Такого тату у меня ещё не было!

ТАТУ ДУГЛАСА АУГУСТО Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В России привыкли, что все бразильцы очень весёлые. Ты же выглядишь серьёзным. Откуда в тебе это?

— Такой характер сложился с детства. Я могу пошутить, но мне проще быть серьёзным, это помогает на поле. И я уже не изменюсь. Возможно, черты лица дополняют такой образ.

— Насколько для тебя важна религия?

— Очень верю в бога, полагаюсь на него. Это пошло от семьи. Моя жена — евангелистка. У каждого человека должна быть вера, на которую он сможет опираться. Я много помогаю семье, стараюсь помогать Рио-де-Жанейро. С верой всё даётся проще.

— О чём ты мечтаешь?

— Если не брать футбол, то главная мечта — сын. У меня три ребёнка, и все девочки. Даст бог — будет и мальчик. А в футболе — выиграть чемпионат России.