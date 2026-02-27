Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый

МИР РПЛ пробудилась после большого зимнего перерыва! Ура? Ура! «Зенит» принимал «Балтику». Первый матч тура — и сразу наиболее статусный. В случае победы петербуржцы выходили бы на чистое первое место. Пусть и временно – пока не сыграл «Краснодар». Такую возможность они не упустили. Правда, вполне могли и проиграть: всё решили какие-то сантиметры!

Отмечающий 50-летие Сергей Семак (присоединяемся к многочисленным поздравлениям) сразу же доверился двум новеньким Джонам: бразилец Джон Джон вышел на левый фланг, а колумбиец Джон Дуран ожидаемо не пустил в старт Соболева. Дебютировал и Дивеев. Караваев не попал даже в заявку, и правый край обороны привычно закрыл Мантуан. Ещё Семак теперь может похвастаться: мы настолько сильны, что держим в запасе футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике.

По-прежнему дисквалифицированный Андрей Талалаев переместил Бевеева на позицию ушедшего в «Спартак» Сауся, а налево поставил пришедшего из ЦСКА Рядно. В центре поля тренер «Балтики» в угоду разрушению предпочёл Менделя и Белтикова более созидающему Илье Петрову. Также вернулся в основу лидер команды Максим Петров.

«Балтика» показала, что не прохлаждалась на сборах, и с первых же минут поддавила активным прессингом. Калининградцы быстро заработали два угловых и мешали «Зениту» спокойно разыгрывать мяч. Джон Джон на седьмой минуте посадил на жёлтую Титкова, успешно шёл в дриблинг и по-глушенковски подыгрывал пяткой партнёрам. Сам Максим тоже так делал.

«Зенит» постепенно начал нагнетать у чужих ворот всё сильнее и сильнее, тем не менее «Балтика» дисциплинированно оборонялась и в первом тайме редко давала создать петербуржцам реальную угрозу. Позволила Педро пробить головой с подачи Сантоса, да всё равно мяч полетел прямо в руки Бориско. Ещё Хиль выставил ногу и устранил Дивеева при угловом, а Глушенков пальнул чуть неточно со штрафного и после смещения в центр. Всё остальное стремительно накрывалось.

Надо отдать должное и защитникам «Зенита». Они высоко поднимались при атаках и действовали почти безошибочно. А вот Дуран мяч практически не получал. Видимо, впервые столкнулся с настолько сильным соперником, как Андраде.

Джон Дуран в матче с «Балтикой» Фото: РИА Новости

Была заметна его несыгранность с партнёрами. Однажды Вендел рванул вперёд и мог вывести колумбийца к воротам. Только тот находился в откровенном офсайде, и бразилец, так и не отдав передачу, мяч упустил. «Балтика» же огрызнулась отличной подачей Бевеева на Хиля. Если бы не подстраховка Сантоса, быть голу.

Семак убрал с поля двух Джонов на 61-й минуте, выпустив Соболева и Энрике. Талалаев же заменил Максима Петрова с Титковым на Ковалёва с Манеловым. Калининградцы к тому моменту прилично насели на ворота «Зенита» и много загружали вперёд. На поле также вышли Филин и Илья Петров. Удар последнего заблокировал Дивеев.

А на 75-й минуте калининградцы забили! И гол вытекал из хода матча. Подача полетела прямиком на никем не прикрытого Андраде, и тот чётко кивнул без прыжка головой. После чего радостно станцевал. Но что такое, гол отменён?! Да, решение Алексея Сухого после вмешательства VAR — Хиль совсем на тоненького находился в офсайде и перекрывал обзор Адамову! Такое будет обсуждаться ещё долго.

Отмена гола Кевина Андраде из-за Брайана Хиля Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, несмотря на массовое недовольство в соцсетях, экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поддержал решение коллеги.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла – они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили. Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал. Несложный момент для Сухого. VAR в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря – это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на VAR разобрались».

Градус драматизма подрос ещё сильнее на 87-й минуте. Луис Энрике оказался на правом краю штрафной, крутанул на замахе Филина и пробил низом в дальний угол. Мяч, похоже, не летел в ворота, однако Андраде случайно его туда подправил. Просто удивительное двойное невезение для Кевина: и своего гола лишился, и неумышленно из-за небольшого касания стал соавтором чужого.

Чтобы удержать преимущество, Семак на последних минутах отправил на поле высоких Алипа, Дркушича и Ерохина. «Балтика» забить снова уже не смогла и всё-таки осталась без очков. Однако никто не будет её за это винить.