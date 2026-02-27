Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый

МИР РПЛ пробудилась после большого зимнего перерыва! Ура? Ура! «Зенит» принимал «Балтику». Первый матч тура — и сразу наиболее статусный. В случае победы петербуржцы выходили бы на чистое первое место. Пусть и временно – пока не сыграл «Краснодар». Такую возможность они не упустили. Правда, вполне могли и проиграть: всё решили какие-то сантиметры!
Отмечающий 50-летие Сергей Семак (присоединяемся к многочисленным поздравлениям) сразу же доверился двум новеньким Джонам: бразилец Джон Джон вышел на левый фланг, а колумбиец Джон Дуран ожидаемо не пустил в старт Соболева. Дебютировал и Дивеев. Караваев не попал даже в заявку, и правый край обороны привычно закрыл Мантуан. Ещё Семак теперь может похвастаться: мы настолько сильны, что держим в запасе футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике.
По-прежнему дисквалифицированный Андрей Талалаев переместил Бевеева на позицию ушедшего в «Спартак» Сауся, а налево поставил пришедшего из ЦСКА Рядно. В центре поля тренер «Балтики» в угоду разрушению предпочёл Менделя и Белтикова более созидающему Илье Петрову. Также вернулся в основу лидер команды Максим Петров.
«Балтика» показала, что не прохлаждалась на сборах, и с первых же минут поддавила активным прессингом. Калининградцы быстро заработали два угловых и мешали «Зениту» спокойно разыгрывать мяч. Джон Джон на седьмой минуте посадил на жёлтую Титкова, успешно шёл в дриблинг и по-глушенковски подыгрывал пяткой партнёрам. Сам Максим тоже так делал.
«Зенит» постепенно начал нагнетать у чужих ворот всё сильнее и сильнее, тем не менее «Балтика» дисциплинированно оборонялась и в первом тайме редко давала создать петербуржцам реальную угрозу. Позволила Педро пробить головой с подачи Сантоса, да всё равно мяч полетел прямо в руки Бориско. Ещё Хиль выставил ногу и устранил Дивеева при угловом, а Глушенков пальнул чуть неточно со штрафного и после смещения в центр. Всё остальное стремительно накрывалось.
Надо отдать должное и защитникам «Зенита». Они высоко поднимались при атаках и действовали почти безошибочно. А вот Дуран мяч практически не получал. Видимо, впервые столкнулся с настолько сильным соперником, как Андраде.
Джон Дуран в матче с «Балтикой»
Фото: РИА Новости
Была заметна его несыгранность с партнёрами. Однажды Вендел рванул вперёд и мог вывести колумбийца к воротам. Только тот находился в откровенном офсайде, и бразилец, так и не отдав передачу, мяч упустил. «Балтика» же огрызнулась отличной подачей Бевеева на Хиля. Если бы не подстраховка Сантоса, быть голу.
Семак убрал с поля двух Джонов на 61-й минуте, выпустив Соболева и Энрике. Талалаев же заменил Максима Петрова с Титковым на Ковалёва с Манеловым. Калининградцы к тому моменту прилично насели на ворота «Зенита» и много загружали вперёд. На поле также вышли Филин и Илья Петров. Удар последнего заблокировал Дивеев.
А на 75-й минуте калининградцы забили! И гол вытекал из хода матча. Подача полетела прямиком на никем не прикрытого Андраде, и тот чётко кивнул без прыжка головой. После чего радостно станцевал. Но что такое, гол отменён?! Да, решение Алексея Сухого после вмешательства VAR — Хиль совсем на тоненького находился в офсайде и перекрывал обзор Адамову! Такое будет обсуждаться ещё долго.
Отмена гола Кевина Андраде из-за Брайана Хиля
Фото: Кадр из трансляции
Впрочем, несмотря на массовое недовольство в соцсетях, экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поддержал решение коллеги.
«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла – они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили. Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал. Несложный момент для Сухого. VAR в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря – это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на VAR разобрались».
Градус драматизма подрос ещё сильнее на 87-й минуте. Луис Энрике оказался на правом краю штрафной, крутанул на замахе Филина и пробил низом в дальний угол. Мяч, похоже, не летел в ворота, однако Андраде случайно его туда подправил. Просто удивительное двойное невезение для Кевина: и своего гола лишился, и неумышленно из-за небольшого касания стал соавтором чужого.
Чтобы удержать преимущество, Семак на последних минутах отправил на поле высоких Алипа, Дркушича и Ерохина. «Балтика» забить снова уже не смогла и всё-таки осталась без очков. Однако никто не будет её за это винить.