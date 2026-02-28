Масштабное превью Второй лиги. Трансферы, итоги зимы, фавориты и ожидания на весну

Стартует второй этап сезона LEON-Второй лиги «А». Сегодня, 28 февраля, «Кубань» и «Зенит-2» откроют «Серебро», а 1 марта с игры «Сибирь» — «Волгарь» начинается «Золото». По итогам двух кругов определится тройка новых участников Лиги PARI, а также произойдёт обмен (по четыре команды) между дивизионами.

Напомним структуру Второй лиги «А». Она состоит из двух дивизионов («Золото» и «Серебро»), между которыми каждые полгода происходит миграция (в зависимости от результатов). Вторая лига «Б» стартует чуть позже — там играют по системе «весна-осень», лучшие команды переходят в дивизион «Серебро» Второй лиги «А».

Стукалов рвётся в Первую лигу, рядом «Текстильщик» и «Волгарь»

Победителем первого (осеннего) этапа «Золота» стал московский «Велес», который сохраняет за собой право на стыковые матчи за выход в Первую лигу. Если команда Алексея Стукалова по итогам второго этапа финиширует на четвёртом месте или ниже, то сыграет в стыках с бронзовым призёром. Такое уже было в прошлом году — осенний чемпион «Челябинск» свалился на шестую строчку и вырвал место в Первой лиге в противостоянии с «Волгарём».

У «Велеса» отличные шансы на прямой выход. Команда сохранила осенний состав. В частности, лидера команды, лучшего бомбардира и лучшего ассистента Александра Шубина, на счету которого 6+3 в 18 матчах осенней части. Несмотря на интерес других клубов, 22-летний полузащитник продлил контракт до лета 2028 года.

При этом «Велес» точечно усилил состав молодыми игроками. Из интересных новичков:

арендованный у «Спартака-2» нападающий Артём Быковский, игравший с лета за «Тюмень»;

победитель финала Третьей лиги в составе «Красного Знамени» Иван Никин (между прочим, Шубиндо из «Велеса» тоже был игроком этой команды);

чемпион ЮФЛ-2 с «Локомотивом» и их же воспитанник Матвей Захаржевский.

В числе других претендентов на выход в Первую лигу — «Волгарь» и «Текстильщик». Команда Юрия Юхневича ещё осенью рассчитывала на победу в «Золоте», но с лучшей обороной в лиге (11 пропущенных) отстала от «Велеса» на одно очко.

Игроки астраханского «Волгаря» Фото: ФК «Волгарь»

Проблемы в атаке «Волгарь» решал зимой на трансферном рынке, подписав сразу трёх абсолютно разных нападающих. Например, пришёл 24-летний Владислав Морозов, наколотивший в «Знамени Труда» 14 голов в 13 матчах во всех турнирах (также у него есть опыт игры в Первой лиге за «Родину», «Сокол» и «Ротор»).

Также «Волгарь» взял в аренду из «Спартака-2» 18-летнего Александра Помалюка — он играет за юношескую сборную России. Ну а самым громким новичком стал 33-летний Вячеслав Кротов. Он родился в Астрахани и начинал на профессиональном уровне как раз в «Волгаре». И только потом стал любимчиком Мурата Якина в «Спартаке». На счету Вячеслава — 181 матч в РПЛ в составе красно-белых, «Пари НН» и «Уфы».

Настоящим открытием может стать ещё один новичок «Волгаря» — 20-летний левый фулбек Кирилл Волков прошёл через систему «Локомотива», побеждал в МФЛ и ЮФЛ-2. Для устрашения соперников астраханцы подписали 28-летнего Артёма Юрана. Сын Сергея Юрана играет на правом краю обороны. В последние годы катался вместе с отцом, но сейчас почему-то сепарировался.

«Текстильщик» точечно усилил состав — подписал Николая Бочко, Виктора Демьянова, Матвея Ужгина, Богдана Рогочего, Дениса Сабусова и Дмитрий Усова. Команда Дмитрия Кириченко сохранила Тимура Мелекесцева — на его счету 7+3 по системе «гол+пас» в первой части сезона. Также остались Владимир Азаров и Муслим Бамматгереев. А вот основной левый защитник Никита Чистяков уехал в «Черноморец». Это серьёзная потеря.

Ещё один нюанс по «Текстильщику» — финансовые возможности. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в начале февраля внёс коррективы в процедуру предоставления государственных субсидий спортивным организациям региона. Одним из нововведений стал потолок зарплат для игроков и тренеров. Для «Текстильщика» предел — 106 тысяч рублей в месяц. Но это касается только бюджетных средств. То есть команда может поднять зарплату за счёт других источников финансирования. Главное, чтобы они были.

Закупка «Ленинградца» и блогер в «Родине-2»

Игроки «Ленинградца» / АртПо в «Родине» Фото: ФК «Родина»/ФК «Ленинградец»

«Ленинградец» уже давно бродит вокруг да около возвращения в Первую лигу (выступал там в сезоне-2023/2024), но в плане результатов всё пока грустно. Поэтому зимой клуб из Ленинградской области мощно вышел на рынок.

По данным Transfermarkt, «Ленинградец» входит во второй этап сезона с самым дорогостоящим составом в лиге. Качественным усилением должен стать бывший центрдеф кировского «Динамо» Тимофей Данилов — он крут в единоборствах и обладает хорошим длинным пасом.

Не нуждается в представлении Владислав Левин — экс-полузащитник «Сочи» и тульского «Арсенала», обладатель Кубка Чехии в составе «Словацко». Ну а вопросы в атаке закроет нападающий Артём Укомский. В первой части сезона 27-летний форвард оформил 5+3 в 11 матчах за кировское «Динамо». Укомский принадлежал «Шиннику», однако там уже есть кому играть. Киров вылетел в «Серебро», поэтому «Ленинградец» быстро забрал ценную добычу.

Артемий Укомский Фото: ФК «Ленинградец»

Планы на Первую лигу есть и у «Сибири». Виктор Тренёв зимой избавился от лишних футболистов и подписал тех, кто как раз должен решать серьёзные задачи. Это опытнейший правый защитник Георгий Зотов («Оренбург»), креативный атакующий полузащитник Никита Мацхарашвили («Уфа») и вингер Александр Носов, который в 2025 году внёс особый вклад в выход «Челябинска» в Первую лигу.

«Родина-2», поднявшаяся из «Серебра», сейчас вряд ли нацелена на повышение в классе. Но может пошуметь. Команда Александра Лактионова сохранила состав и пополнила его талантливыми игроками из других академий. Кирилл Ларионов, Александр Лазарев и Павел Голубков пришли из «Краснодара». Из ЦСКА приехал Никита Савин.

Чуть не забыли (хотя, наверное, можно было) — за «Родину-2» заявлен блогер-миллионник Артём Польшаков (известен как АртПо). Он стал звездой медиафутбола и прошёл сборы с основой в ОАЭ. Медийная история, через которую клуб привлекает новых подписчиков в соцсетях. Хотя было бы интересно посмотреть, как Польшаков уворачивается от зубодробительных подкатов защитников «Текстильщика».

Симпатичный «Машук-КМВ» и группа аутсайдеров «Золота»

Артур Садиров и футболисты «Машука» Фото: ФК «Машук»

«Машук-КМВ» по-прежнему остаётся авторской командой Артура Садирова. Здесь в основном играют местные футболисты. Они заманивают соперников в свои клещи и перемалывают атлетичным футболом. Однако стоит сказать, что в последнее время «Машук» прибавил в результативности.

Зимой в Пятигорск приехали вратарь-киноблогер Владимир Шайхутдинов («Волга» Ульяновск), защитники Николай Косерик («Оренбург-2») и Вадим Конюхов («Ислочь»), полузащитники Ленар Фаттахов («Рубин-2») и Матвей Ивахнов («Муром»). Есть ощущение, что конкуренты за выход в Первую лигу усилились мощнее, но сила «Машука» не в громких именах. Это тренерская команда с очень узнаваемым стилем. Больше интересен вопрос с деньгами — в прошлом сезоне клуб фактически отказался от Первой лиги.

«Калуга», «Иртыш» и миасское «Торпедо», скорее всего, будут бороться за сохранение прописки в «Золоте». «Иртыш» зимой подписал опытного центрального полузащитника Юрия Бавина. В Миассе крутую работу проделывает главный тренер Владимир Фёдоров.

Самое важное — в «Золоте» каждая команда может обыграть каждую. Именно поэтому все находятся в «качельном» режиме. Тот же «Текстильщик» в первой части сезона сначала был лидером, потом свалился в борьбу за выживание, а затем снова вошёл в число лучших. У кого будет меньше отрезков с плохими результатами, тот и станет чемпионом.

Состав ФНЛ Лига «А» «Золото»

«Велес»

«Волгарь»

«Иртыш»

«Калуга»

«Ленинградец»

«Машук-КМВ»

«Родина-2»

«Сибирь»

«Текстильщик»

«Торпедо» Миасс.

«Тюмень» пытается вылезти из ямы

Футболисты «Тюмени» / Андрей Ещенко Фото: ФК «Тюмень»/ФК «Кубань»

Переходим к «Серебру». Основные претенденты на выход в «Золото» — «Тюмень» и «Кубань». Возможности у этих клубов заметно выше, чем у конкурентов.

Удивительно, что «Тюмень» вообще вылетела в «Серебро». Команду считали одним из претендентов на выход в Первую лигу, но из-за странных кадровых решений и эпидемии травм она резко полетела вниз. При этом «Тюмень» сохранила прежний костяк и точечно усилила проблемные позиции. Состав, например, пополнил 29-летний центрдеф Томас Рукас — играл в Португалии, «Ростове», «СКА-Хабаровск» и «Енисее».

Также тюменцы подписали 24-летнего нападающего Максима Дмитриева из «Кубань Холдинг» — в прошлом сезоне он наколотил 18 голов в 33 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром своей группы.

Из тульского «Арсенала» приехал левый вингер Ансор Хабибов — в своё время играл у Миодрага Божовича в РПЛ. Тренером «Тюмени» остался Тимур Касимов — бывший тренер вратарей из штаба Сергея Попкова.

«Кубань» фактически собрала новую команду с подбором игроков не просто под выход в «Золото», но и с претензиями на Первую лигу. Что логично с учётом 100-летия клуба в 2028 году. Среди новичков сразу выделим 35-летнего Сергея Терехова и нападающего «Сокола» Глеба Бахарева.

Также «Кубань» усилили Руслан Гаврилов («Рубин-2»), Раиль Абдуллин («Челябинск»), Илья Быковский («Ленинградец») и Михаил Яковлев («Рубин-2»). Показательно, что все новички, по данным Transfermarkt, пришли на постоянный контракт — это тоже говорит о серьёзности намерений. Главный тренер Андрей Ещенко отмечает, что в команде после сборов отличная коммуникация, все готовы к битве за повышение в классе.

Толпы «Динамо» и возвращение «Амкара»

Дальше уже сложнее. Возможно, за «Золото» поборется «Динамо-Владивосток». В «Серебре» сейчас, кстати, сразу пять «Динамо» — помимо второй команды столичного клуба, ещё есть клубы из Брянска, Владивостока, Кирова и Ставрополя.

Дальневосточники решили далеко не уезжать и провели сборы в Китае. Турция, ОАЭ и Сочи — пусть этим занимаются другие. Состав «Динамо-Владивосток» пополнил вратарь владимирского «Торпедо» Андрей Кулагин — на его счету рекордная «сухая» серия в прошлом сезоне (больше семи матчей подряд). Также на Дальний Восток уехал лучший бомбардир дзержинского «Химика» (20 голов в 24 матчах) Илья Юрченко.

Тренером команды стал Константин Дзуцев — он неплохо поработал с «Калугой» и «Иркутском», а в начале карьеры был ассистентом у Владимира Федотова в «Металлурге-Кузбасс». Его команды всегда отличались сбалансированным футболом с акцентом на оборону.

Игроки «Амкара» Фото: ФК «Амкар»

Из Второй лиги «Б» в «Серебро» поднялся «Амкар-Пермь». Сохранили главным тренером Ярослава Мочалова, который в прошлом сезоне чудом опередил дзержинский «Химик» в борьбе за первое место. В клубе солидные финансовые возможности, о чём говорит, например, подписание нападающего Александра Долгова. На его счету 73 матча в РПЛ за «Ростов», «Химки» и «Факел». Только вот «Амкар» не сохранил лидеров прошлого сезона. В «Химик» ушли лучший игрок группы 4 Даниил Зуев и защитник Кирилл Мырзаков. Опытный центрдеф Сослан Таказов ушёл свободным агентом.

Переходим к «двойкам». Проблемы у таких команд — постоянно меняющийся состав. «Динамо-2» и «Зенит-2» подтянули ребят из молодёжных структур, но при этом потеряли некоторых лидеров.

«Динамо-2», например, покинул 21-летний центральный защитник Ричард Головачёв — уехал в Брянск. Также в аренду отправились вратарь Егор Плотников («Машук-КМВ») и один из лучших бомбардиров команды Александр Хубулов («Черноморец»).

«Зенит-2» отпустил Кирилла Столбова («Крылья Советов») и Евгения Лукиных (отправился в «Калугу»). Из новичков отметим защитника Данилу Гайворонских («Кубань») и перспективного нападающего Линара Ханова («Урал-2»).

Москвичи под руководством Павла Алпатова вряд ли вернутся в «Золото» (в этом сезоне). «Зенит-2» же пока аккуратен в своих амбициях. Хотя главный тренер Константин Коноплёв хочет в будущем стать главным тренером основной команды. Сместить Семака! Для этого нужны достижения. Костяк у «Зенита-2» довольно сильный, поэтому может бороться даже против формальных лидеров.

Киров, Брянск и «Алания» — кто удивит?

Спартак Гогниев Фото: ФК «Алания»

Футболисты кировского «Динамо» в прошлом сезоне слишком поздно взялись за голову. Могли оформить чудесный подъём из подвала, но сгорели дома «Текстильщику» и всё-таки вылетели в «Серебро». Главный тренер Виктор Булатов остался на своём посту. В зимнее окно в Киров привезли интересных игроков, среди которых есть и футболисты с большим опытом в Первой лиге (тот же Максим Лаук).

В контексте «Алании», к сожалению, чаще приходится говорить о нефутбольных вещах. Во Владикавказе очередные разбирательства по части реконструкции стадиона. И всё это на фоне финансовых трудностей, из-за которых «Алания» до сих пор рассчитывает только на местных футболистов. И самая свежая новость: Спартак Гогниев покинул пост главного тренера. По информации журналиста Сергея Ильёва, у специалиста был конфликт с руководством.

Довольно сложные перспективы в «Серебре» у брянского «Динамо» Андрея Канчельскиса и у ставропольского «Динамо». В Брянске скромные возможности, поэтому костяк состоит из футболистов, которые побеждали в своей группе во Второй лиге «Б». В Ставрополе, наоборот, наблюдается обильный приток новичков. Но здесь практически нет громких имён. На общем фоне выделяется опорник Денис Якуба, который, к сожалению, в последние годы слишком много лечится — его мучат травмы. Приехал 31-летний вратарь Дмитрий Терновский — отыграл более 60 матчей в Первой лиге за разные клубы.

Х-фактором для Ставрополя может стать натуральный газон — тут будет трудно многим соперникам. Проект интересный, главный тренер Ашамаз Шаков построил боевую команду. Прогнозируем хотя бы одну победу ставропольцев над «Тюменью».

Состав ФНЛ Лига «А» «Серебро»