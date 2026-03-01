«Кокорин очень повзрослел». Звезда РПЛ 2010-х Кураньи — о настоящем и прошлом «Динамо»

Один из самых ярких легионеров в истории московского «Динамо» Кевин Кураньи даже после завершения карьеры остаётся близок к России и регулярно приезжает в Москву. В интервью «Чемпионату» немецкий форвард вспомнил «серебряный» сезон при Сергее Силкине, оценил работу Сандро Шварца в России, высказался о перспективах Бориса Ротенберга в «Локомотиве» и рассказал об агентской работе.

— После завершения карьеры ты много путешествуешь. Какие три любимые страны?

— Бразилия, Рио-де-Жанейро. Я там родился, и многие мои друзья оттуда. Россия, Москва, потому что люблю этот город и его жителей. Я прожил здесь пять лет. И Панама — моя мама оттуда. Часть моей семьи живёт там.

— Есть ли у тебя любимые места в Москве?

— Красная площадь — великолепное место. На втором месте, конечно же, «ВТБ Арена». И, наконец, «Мегаспорт», где проходит Кубок Легенд.

Кевин Кураньи (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как тебе новый стадион «Динамо»?

— Отличный! На арене можно смотреть не только футбол, но и хоккей. Там есть всё, что нужно.

— Болельщики до сих пор считают ваше «Динамо» лучшим в новейшей истории клуба. Как Силкину удалось построить такую ​​команду?

— У Силкина были отличные качества для тренера. Ему также посчастливилось руководить сильной командой. Он отлично справился. Это и есть футбол! Когда у тебя хороший тренер, хорошая команда и позитивный настрой, тебя ждёт успех.

— Как бы ты описал Силкина?

— Он отличный парень! Когда я присоединился к команде, он вселил в меня уверенность, сделал меня капитаном «Динамо». Силкин — хороший человек и отличный тренер. У него огромный опыт. Он показал команде, как играть в классный футбол.

— В таком звёздном составе неизбежны трения между лидерами?

— Любому тренеру сложно, когда в команде собрано столько звёздных игроков с разными характерами. Чтобы сплотить всех, необходимо быть хорошим тренером и обладать правильным настроем. Силкину это удалось.

Кевин Кураньи в «Динамо» Фото: РИА Новости

— Почему потом всё развалилось?

— Это тоже футбол. Иногда ты выигрываешь, и всё в твоих руках. А иногда случаются ошибки, и всё идёт наперекосяк. Невозможно побеждать постоянно.

— Ты выкатывал машину Ротенберга на тренировочное поле «Динамо». Сейчас Борис — генеральный директор «Локомотива». Знаешь об этом?

— Конечно!

— Обладает ли он необходимыми качествами для этой должности?

— Да, Ротенберг — человек с сильным характером. У него есть дух победителя. Думаю, у него достаточно сил, чтобы удержать «Локомотив» на правильном пути и добиться успеха. Борис — отличный парень. Думаю, он будет хорошим генеральным директором.

— На связи с ним?

— Нет, я давно не разговаривал с Борисом.

— А с остальными ребятами?

— Да, я поддерживаю связь со многими ребятами, с которыми играл. Например, с Самедовым, Кокориным, Смоловым, Шуниным, Ворониным. Когда приезжаю в Москву, видимся с некоторыми из них.

— Есть ещё какие-то интересные истории из того времени?

— У нас с Ротенбергом много историй, ха-ха. Но я не буду рассказывать точно.

— Ты застал самое богатое время в истории российского футбола.

— Да, помню те времена. В финансовом плане в России всё было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие.

— Все они пришли ради денег?

— Я не думаю, что дело только в этом. Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором была также инфраструктура российских клубов. Тогда всё было на высшем уровне.

— Знаешь Сандро Шварца из Германии? Как бы оценил его работу в «Динамо»?

— Я разговаривал с ним. Я знаю, что он был очень счастлив работать в «Динамо», однако ему пришлось покинуть клуб из-за сложившейся ситуации. Если бы не это, Сандро остался бы. Он много работал, полюбил людей и город. Это было прекрасное время для него. Сандро — отличный тренер.

Сандро Шварц Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Есть ли у «Динамо» шанс выиграть чемпионат сейчас?

— Надеюсь, что да. Для этого нужно принимать правильные решения и работать с правильными людьми. Это основа успеха. Я поддерживаю связь с ребятами, которые работают в команде, но с игроками не общаюсь.

***

— У тебя есть футбольное агентство. Иностранным игрокам по-прежнему интересен чемпионат России?

— Конечно! Многие могли бы поехать играть в Россию.

— Что думаешь о молодых россиянах? Кто из новой плеяды мог бы добиться успеха в Европе?

— Да, я знаю некоторых. Тюкавин — один из самых больших талантов в России. У него много хороших качеств. В целом в России есть все возможности для развития молодых футболистов.

— К агентам в России относятся не очень хорошо. А как с этим обстоят дела в Европе?

— Это бизнес, и это нормально. Некоторые агентства неуважительно относятся. Это непростая работа.

— Ты знаком со Шпилевским. Удивило его назначение в «Пари НН»?

— Нет. Алексей говорит по-русски, и он мечтал работать в России. Надеюсь, у него будут хорошие шансы в «Пари НН». Это непростая работа, но он хороший тренер.

— Контракт Кокорина с кипрским «Арисом» скоро истекает. Вы обсуждали его будущее?

— Саша счастлив играть за «Арис». Ему нравятся футбол и жизнь там. Возможно, он останется подольше. Я не знаю, хочет ли он вернуться в Россию.

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

— Вы говорили с «Арисом» о его будущем?

— Пока нет, но планируем это сделать.

— Как изменился Кокорин за 15 лет?

— Очень сильно. Саша повзрослел. У него большой опыт. Он отлично говорит по-английски и добросовестно работает в «Арисе». Люди любят его!