VAR забрал у Дзюбы гол! «Оренбург» победил «Акрон», но к судьям большущие вопросы. Видео

«Оренбург» оказался в тяжёлом положении после первой части сезона. Команда опустилась в зону прямого вылета, и теперь надо возвращаться как минимум в зону стыков. С первым матчем после возобновления тоже не очень повезло. Да, игра с «Акроном» была домашней, однако проводить её при -6°С, которые ощущались как -10°С, вряд ли кому-то было приятно. Но тренеры не жаловались. Все ожидали примерно таких условий, зрители же готовились к большому количеству борьбы. Мы её и увидели, а ещё – несколько неочевидных судейских решений.

Про кадровую перестройку оренбуржцев за время зимней паузы писали не раз. Поэтому неудивительно, что в старте вышли сразу четыре новичка. Место в центре обороны занял Паласиос, а в полузащите расположились Куль, Аванесян и Пуэбла. Интересно, что двое новобранцев пришли из Лиги Pari – и сразу в стартовый состав. Доверие Ильдара Ахметзянова очевидно. А вот у «Акрона» добавился всего один новый футболист – Кевин Аревало, но уругваец остался в запасе. Так что мы увидели уже привычные сочетания. Триумвират Пестряков – Болдырев – Дзюба должен был пробить обновлённую линию соперника.

Однако к тому, чтобы открыть счёт, оказались ближе хозяева. Уже в первой атаке. Гюрлюк покатил на Савельева, тот пробил в створ, но Гудиев перевёл мяч на угловой. Оренбуржцы в начале встречи действовали активнее, однако на седьмой минуте главный арбитр Андрей Прокопов остановил матч. А вскоре после этого пошёл к монитору. Споры вызвал момент в штрафной, где по ноге получил Пестряков. Казалось, это пенальти. Но видеоассистенты отмотали запись на 30 секунд, где было видно: в момент начала атаки игрок «Акрона» сфолил на Муфи. Поэтому пенальти так и не был назначен.

Впрочем, этот момент явно взбодрил тольяттинцев. Они выравняли игру и стали проводить осмысленные атаки. А в момент, когда казалось, что инициатива уже в их ногах, «Оренбург» забил. Томпсон быстро переместился с мячом из центра поля к штрафной, нанёс удар по воротам, а Гудиев отбил мяч точно на ногу Савельеву. Про нападающего все забыли. Ему же оставалось просто не промахнуться по пустой рамке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правда, радость была недолгой. «Акрон» тут же счёт сравнял, однако эпизод оказался сложным. В момент голевой передачи Дзюба находился примерно на одной линии с Ценовым. Так что пришлось чертить линии. По ним возникли вопросы, но до главного арбитра донесли, что это офсайд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе решение в пользу «Оренбурга». Однако «Акрон» это как будто бы и не смутило. Тольяттинцы всё равно хотели забить. Уже в добавленное к первому тайму время прямо перед воротами оказался Болдырев. И вряд ли кто-нибудь понял, как он попал во вратаря, а не в ворота.

В перерыве тренеры обошлись без замен, а на 49-й минуте шанс забить упустил сначала Пестряков, а вскоре после него и Бистрович. Уж очень не везло гостях. Но оренбуржцы выравняли игру и, казалось, стали действовать на удержание счёта. На 66-й минуте вновь неожиданно включился VAR – мяч задел руку Хосонова в штрафной гостей. Судья пересмотрел повтор и назначил пенальти. Гюрлюк был точен.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тольяттинцы по инерции ещё бежали вперёд, указывали рефери на некоторые моменты, однако спасти хотя бы ничью было проблематично. В итоге команда Заура Тедеева не смогла забить даже один мяч, который бы засчитали. «Акрон» проиграл третий матч подряд. «Оренбург» же победил во второй раз под руководством Ахметзянова и временно выбрался из зоны вылета.