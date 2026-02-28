Перед ЧМ-2026 полыхает не только из-за Мексики, но и из-за США с Ираном. Что делать ФИФА?

Сегодня ночью, 28 февраля, США устами своего президента Дональда Трампа подняли тему военного удара по Ирану. В течение всего дня приходят сообщения о развитии конфликта на Ближнем Востоке, в который также в разной степени серьёзности втянуты как минимум Израиль, Катар, Ирак и ОАЭ. Уже есть жертвы.

Это происходит за 3,5 месяца до старта ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, куда должна поехать и иранская сборная. Играть ей в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи должны пройти 16 июня в пригороде Лос-Анджелеса (с Новой Зеландией), 21 июня – там же (с Бельгией) и 26 июня в Сиэтле (с Египтом).

Однако прямо сейчас логично возникают вопросы о происходящем в мире перед самым масштабным футбольным турниром. Ведь совсем недавно в Мексике начались беспорядки и вооруженные столкновения на фоне ликвидации лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера, также известного как Эль Менчо.

Вслед за происходящим в Мексике и обострением ситуации на Ближнем Востоке невозможно не поразмышлять о перспективах ЧМ-2026. Ведь теперь внутренние проблемы не только у одной из стран-хозяек, но и одного из азиатских участников турнира.

Что случилось?

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, об этом объявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Следом иранское агентство Fars сообщило, что в Тегеране произошли три взрыва. Спустя некоторое время Иран и Израиль закрыли воздушное пространство над своими территориями. Когда взаимные обстрелы набрали обороты, Reuters проинформировало, что израильская операция в Иране координировалась с США.

К 10 утра по Москве газета The New York Times сообщила, что десятки американских ударов по Ирану наносятся штурмовиками с баз по всему Ближнему Востоку, а также с одного или с нескольких авианосцев. Также издание добавило, что обострение ситуации в регионе связано с разочарованием Трампа в переговорах по ядерной программе Ирана. Далее президент США сделал несколько ярких заявлений о целях операции, одна из которых – смена режима в Иране.

До ЧМ 3,5 месяца. Что делать ФИФА? Что сделают США?

Джанни Инфантино и Дональд Трамп Фото: ISI Photos via Getty Images

С учётом тёплых отношений между президентом организации Джанни Инфантино и Дональдом Трампом, а также успешного запуска нового формата клубного ЧМ, который обкатали как раз в США, трудно себе представить, что за несколько месяцев ФИФА наложит какие-то санкции (перенос матчей, отстранение сборной США – можно только гадать, но не очень хочется) на американскую сторону. Также тяжело представить, что сборная Ирана при нынешних обстоятельствах прилетит в Штаты и проведёт там как минимум три матча на групповом этапе. По крайней мере, из-за фактора Инфантино команда явно в проигрышном положении.

В 1994-м, когда США в одиночку проводили ЧМ, первые лица государства уже высказывали опасения, что безопасность турнира окажется под угрозой, если на турнир от АФК отберутся Иран, Ирак или КНДР. Не исключено, что и сейчас поступят таким же образом. К радости ФИФА, разруливать проблему не пришлось – на тот чемпионат мира от Азии приехали Саудовская Аравия и Южная Корея. То есть сейчас теоретически можно было бы обратиться к прецеденту, однако ни одна из «опасных» сборных тогда до США не добралась.

Иран, кстати, регулярно хотят выкинуть с чемпионата мира – просили перед турнирами в 2018-м и 2022-м. ФИФА не поддалась. Однако надо помнить, что по политическим причинам на два чемпионата мира иранцы всё-таки не отбирались. Правда, оба раза по собственному желанию!

ЧМ-1982 в Испании пропустили, потому что снялись с отбора – ещё до жеребьёвки квалификации;

ЧМ-1986 в Мексике проигнорировали, потому что отказались играть домашние матчи на нейтральной территории (такое же правило из-за войн действовало для Ирака и Ливана).

На самом деле, ФИФА не позавидуешь – организация обожает самоустраняться, но здесь, судя по всему, Инфантино раствориться в воздухе не получится.

Сборная Ирана Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Сейчас кажется возможным один из трёх сценариев – или ФИФА впервые выкидывает Иран с ЧМ, или Иран снимается сам (как уже неоднократно делал), или каким-то образом команда всё-таки оказывается в США. Что должно произойти в третьем случае: примирение, смена режима аятолл, отказ от ядерной программы? Ясно одно – футбол тут точно ни при чём.

***

Чемпионат мира всё ближе, а обстановка вокруг него накаляется, да и вопросы по важным поводам лишь множатся. Сможет ли Мексика организовать безопасность во время своей части турнира? Сыграет ли сборная Ирана на ЧМ? Как скажется всё происходящее на США?

Не исключено, что это ещё не все проблемы, с которыми столкнётся международный футбол в первой половине 2026 года.