Матч «Краснодар» – «Ростов» – просто VAR-кино! Походов к монитору было больше, чем голов

Именно с матча в Ростове-на-Дону в первом круге началась 13-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах. Но вы и без напоминаний отлично знаете, насколько весенняя часть сезона может отличаться от того, что было осенью. «Ростов» очень тихо провёл зимнюю паузу, а «Краснодар», наоборот, резонировал, в том числе на трансферном рынке. Клуб подписал Боселли и Ваханию, контракт последнего вступит в силу с лета. Однако всё это было неважно перед новым очным матчем. Ведь южное дерби – всегда жаркое.

Одна из обсуждаемых интриг замыкалась как раз на фигуре Вахании. Он вышел в стартовом составе, причём с капитанской повязкой. Но не стоило искать в этом тайного смысла. Илья – вице-капитан дончан, и ввиду отсутствия Голенкова эту роль Джонатан Альба доверил ему. У «Краснодара» всё суперпредсказуемо: Мурад Мусаев избежал экспериментов, поэтому мы увидели всех лучших. Без новичка Боселли в старте.

На первых же минутах «быки» включили высочайшие скорости. Видимо, соскучились по игре перед своими трибунами. А «Ростов» словно не вышел из раздевалки. Команда Альбы выглядела потерянной и не особо понимала, как противостоять быстрому поиску свободных зон. Гол хозяев напрашивался, однако пришёл он неожиданно. После заигранного эпизода с ударом Сперцяна главного арбитра позвали к монитору. И там он разглядел, как Роналдо задел стопу Эдуарда в собственной штрафной. Рефери поменял своё решение и назначил пенальти. Сам полузащитник подошёл к мячу и спокойно реализовал 11-метровый.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот эпизод взбодрил дончан. Они вспомнили, что пора включать свою ростовскую классику – с высоким прессингом и прочими атрибутами. Игра и правда выровнялась, «Краснодар» словно всё устраивало. Правда, на 29-й минуте хозяева чуть не пропустили после удара Щетинина. Однако на то они и чемпионы, что способны неожиданно прибавить. Это случилось на 39-й минуте, когда Кордоба после борьбы с Чистяковым выдал передачу на Батчи, а тот забил. Но вскоре рефери снова пошёл к монитору и разглядел у Кордобы игру рукой.

Через четыре минуты Антон Фролов снова стоял у экрана, где крутился повтор момента. На этот раз видеоассистентам не понравился эпизод в штрафной, где Гонсалес завалил Роналдо. Мяч был от них далеко, однако это не стало причиной проигнорировать фол. К мячу подошёл Миронов и со всем справился.

Таким насыщенным получился первый тайм, но и второй стартовал событийно. Ведь на 51-й минуте Чистяков увидел перед собой жёлтую карточку, которая стала для него второй. Почти весь тайм ростовчане обрекли себя на то, чтобы отбиваться. Вот только по факту этого не случилось. Гости словно и не заметили, что играют в меньшинстве, и продолжили пытаться забить второй гол. Мусаев сделал замены, и они помогли. Вышедший на поле Кривцов после передачи Батчи в падении дотянулся до мяча и смог пробить мимо Ятимова.

Дальше «Краснодару» оставалось удержать преимущество. Не без сложностей, ведь концовке соперник поддавил и создал несколько шансов. Но они справились с этим и вернулись на первое место. А ещё спровоцировали удаление Вахании (снова смотрели VAR), который ушёл с поля, когда добавленное время уже завершилось. «Ростов» остался на 11-й строчке, однако потерял слишком многое перед встречей с «Балтикой». Так можно и до зоны стыков докатиться.