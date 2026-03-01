Кэррик перевернул «МЮ». Поменял ментальность игроков за четыре шага — но и это не всё

«Манчестер Юнайтед» переживает возможно свой лучший период за последние годы. Были победы в кубках, но если брать хоть сколько-то существенный отрезок, то именно сейчас команда выглядит стабильнее всего. Уже 10 туров без поражений – такого не было с сезона-2020/2021.

А в этом календарном году «МЮ» остаётся единственной командой АПЛ, которая не знает поражений. После назначения Майкла Кэррика манкунианцы идут вполне себе в чемпионском темпе: пять побед, одна ничья.

Беньямин Шешко празднует гол Фото: Mike Morese/Getty Images

Нужно признать, что сами матчи были разными. Как восхитительное дерби с «Сити», так и достаточно невнятная встреча с «Вест Хэмом». Так сложилось, что «МЮ» уже давно хорош в больших матчах и крайне нестабилен с середняками и аутсайдерами. Когда Кэррик начал с побед в играх с «Сити» и «Арсеналом», напрашивались подколы, что на этом лёгкие матчи закончились. Однако затем удалось победить и «Фулхэм». А, пожалуй, самый показательный матч – последний. «МЮ» хоть и смотрелся хуже «Эвертона», но вытащил победу. Такого «Юнайтед» не хватало.

Так что же поменял новый тренер? Первое впечатление – Кэррик просто расставил футболистов по своим позициям. Если при Рубене Амориме команда играла в три центральных защитника, то теперь их снова стало два. В результате центр поля оказался каноничным: Каземиро – опорник, Майну – бокс-ту-бокс, Бруну – «десятка». Португалец снова действует ближе к чужим воротам. Первые три матча после смены схемы – четыре ассиста от Фернандеша. А иногда он и сам стал открываться в верхней линии. Хотя главный бенефициар перестановок – Майну, вспомнивший, что такое играть в футбол.

Кобби Майну Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Обращает на себя внимание то, насколько Кэррик нацелен на стабильный состав. У него каждый раз выходят одни и те же футболисты. Пожалуй, не самый удачный подход для команд, которые до сих пор участвуют в четырёх турнирах, но у «МЮ» остался только чемпионат Англии. Те же самые 11 человек в старте выходили, когда команда побеждала «Манчестер Сити» и «Арсенал». Затем потребовалась одна вынужденная замена (Кунья вместо травмированного Доргу), и в таком виде «МЮ» начинал трижды подряд. Явно вышел бы и в четвёртый раз с один и тем же составом, если бы не повреждение у Лисандро Мартинеса.

Кэррик сразу определился с тем, что основным форвардом у него будет Мбемо. И пока результат есть, тренер ничего не меняет. И вроде бы это должно негативно сказываться на Шешко, но парадокс в том, что именно сейчас словенец выдал свой лучший отрезок. Беньямин выходит лишь на замену в середине второго тайма, однако забивает стабильнее, чем раньше. При Кэррике у форварда три гола за 93 минуты. До этого у него было четыре мяча – за 1039 минут в АПЛ.

Беньямин Шешко Фото: Mike Morese/Getty Images

Когда смотришь на эту команду, даже не верится, что она состоит из тех же футболистов. И дело не только в схеме, но и в уверенности в себе. Самое авторитетное спортивное СМИ Англии The Athletic выдало серию инсайдов, как тренер меняет ментальность футболистов:

1. На первом же собрании Кэррик говорил игрокам, как важно выступать за такой великий клуб. Это зашло больше, чем критика Аморима и слова про «худший «МЮ» в истории».

2. Занятия у Майкла намного короче, чем у предшественника. При этом тренеры стараются работать индивидуально. Уже после одной из первых тренировок при Кэррике игрокам прислали на телефоны видео с домашним заданием.

Стив Холланд и Майкл Кэррик Фото: Neal Simpson/Getty Images

3. Тренер старается поддерживать игроков и объяснять им, почему они не выходят в основе. Майкл в целом ведёт себя спокойнее. Чувствуется контраст при сравнении со вспыльчивым Аморимом.

4. При Кэррике команда выезжает с базы на домашние матчи на 10-15 минут позже, чтобы в пути застать больше болельщиков и пропитаться их волнением.

Ещё одна деталь – новый тренер «МЮ» хорошо знаком с академией, потому что там занимается его сын. Кэррик и теперь регулярно посещает матчи молодёжной команды в отличие от Аморима, и лучше представляет, на что способны воспитанники клуба. Во время трансляций игр юношеской команды регулярно показывают главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Майкл Кэррик (в центре) с помощниками на матче юношеской команды «МЮ» Фото: кадр из трансляции

Можно было опасаться, что 44-летнему специалисту будет не хватать опыта. До «МЮ» он полноценно руководил лишь одной командой – «Мидлсбро». Там Майкл был относительно успешен, отработав почти три сезона, но этого будто бы маловато для того, чтобы получить в управление такую махину, как «Манчестер Юнайтед». Очевидно, свою роль сыграло прошлое Кэррика, который отыграл за команду 12 сезонов, а в 2021-м отработал три матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера. И до этого входил в тренерский штаб – при Жозе Моуринью и Уле-Гуннаре Сульшере.

Отсутствие внушительного опыта компенсируется тренерским штабом, хотя там тоже хватает молодых специалистов. Как правило, работа помощников остаётся в тени, но в этом случае была наглядно продемонстрирована уже в первый месяц. Достаточно взглянуть на победный гол «МЮ» в ворота «Тоттенхэма». Наигранная комбинация с углового. Уже в перерыве Кэррик в интервью рассказал, что это была задумка его помощника Джонни Эванса и аналитика Каито Хасегавы. Японец в детстве играл в футбол с Митомой, который сейчас выступает за «Брайтон», работал восемь лет в «Эвертоне» (в том числе под руководством Рафаэля Бенитеса и Карло Анчелотти), а с 2022 года присоединился к «Юнайтед».

Гол Брайана Мбемо в ворота «Тоттенхэма» Фото: кадр из трансляции

По информации того же The Athletic, в основной команде «МЮ» пять аналитиков. Лидер этой группы – новичок Бен Паркер. Среди ещё четырёх человек работает упомянутый Хасегава. В прошлом сезоне у «Юнайтед» было шесть аналитиков, но сейчас на одного меньше. Это объясняется тем, что в нынешнем сезоне у команды лишь 40 матчей, а не 60. Во время игр аналитики в клубных куртках сидят в ряд на одной из верхних трибун, откуда лучше обзор поля. Они отсматривают матч и монтируют видео на ноутбуках.

Раньше вместе с ними находился тренер Даррен Флетчер, пока его должность в команде не изменилась. За несколько минут до перерыва аналитики уходят в раздевалку. Там они предоставляют информацию главному тренеру, а тот уже решает, что именно и в каком объёме донести до игроков. Как правило, в форме совета, а не категорического требования. Это могут быть как общие принципы игры, так и локальные эпизоды – и без мяча, и при владении. Некоторые детали (например, неожиданная позиция соперника) сообщаются по рации сразу же – с трибуны на скамейку одному из тренеров. Оценить эту работу со стороны невозможно, но в целом есть ощущение, что тренерский штаб отлично справляется. И теперь всё больше разговоров, останется ли Кэррик на следующий сезон.

Майкл Кэррик главный тренер «МЮ» «Тренер «МЮ» – идеальная для меня роль, и это не шаблонный ответ. Я действительно люблю то, что делаю. Мне повезло. Чувствую себя привилегированным, занимая эту должность. Хотя моей уверенности мало – нужно доказывать, что я могу этим заниматься. Есть сентиментальная сторона: понимание моей роли, история в клубе, любовь к нему, мои чувства болельщика – это одно дело. Но я здесь, чтобы выполнять свою работу, создать хорошую команду и добиться успеха. Я не решаю, как долго это продлится, но мне здесь нравится».



Летом в европейском футболе намечается большая миграция тренеров. Непонятно, затронет ли это «МЮ». Прямо сейчас позиции Кэррика кажутся весьма сильными. В случае победы во встрече с «Кристал Пэлас» команда заберётся на третье место. В целом отличные шансы на попадание в зону Лиги чемпионов (с вероятностью в 99% пятая строчка снова даст путёвку в главный еврокубок). Преимущество «Юнайтед» – в отсутствии других турниров. Всякое может случиться (тем более с «МЮ»), но пока всё идёт к тому, что команда вернётся в Лигу чемпионов, а Кэррика оставят.