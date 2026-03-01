Жаркий старт весны в РПЛ! «Динамо», «Спартак», ЦСКА — в деле московские топы. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР РПЛ вернулась после зимней паузы и продолжает радовать нас жаркими противостояниями. В первый день весны тремя матчами закроется 19-й тур.

Первыми сыграют московское «Динамо» и «Крылья Советов». Динамовцы утвердили главным тренером Ролана Гусева, но так сильно отстали от лидеров, что будут биться разве что за престиж. «Крылья» же по-прежнему в опасном положении — зона стыков совсем близко. Так что ещё вопрос, у кого здесь больше мотивации. Впрочем, фаворит всё равно понятен.

Следом нас ждёт матч между «Сочи» и «Спартаком». Для спартаковцев это исторически непростой выезд, и всё же три очка необходимы. Во-первых, надо ярко стартовать с новым тренером Хуаном Карлосом Карседо. Во-вторых, нельзя отпускать первую пятёрку, иначе шестое место по итогам сезона станет неизбежным. «Сочи» же пока главный аутсайдер РПЛ, однако формальные шансы на спасение по-прежнему есть — так что битва обеспечена.

А закроют игровой день и весь тур «Ахмат» и ЦСКА. Для москвичей выезды в Грозный, как правило, особой сложности не представляют — что удивительно. После мощной зимней закупки ожидания от команды Фабио Челестини максимальные, но и Станислав Черчесов состав укрепил и вряд ли готов начинать весну с поражения. Так что ждём борьбы.

За всеми матчами дня в РПЛ «Чемпионат» будет следить в онлайн-режиме. Присоединяйтесь – и ничего не пропу́стите!