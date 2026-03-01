Скидки
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Динамо — Крылья Советов: прямая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ, где смотреть, 1 марта 2026, Сочи — Спартак

Жаркий старт весны в РПЛ! «Динамо», «Спартак», ЦСКА — в деле московские топы. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР РПЛ вернулась после зимней паузы и продолжает радовать нас жаркими противостояниями. В первый день весны тремя матчами закроется 19-й тур.

Первыми сыграют московское «Динамо» и «Крылья Советов». Динамовцы утвердили главным тренером Ролана Гусева, но так сильно отстали от лидеров, что будут биться разве что за престиж. «Крылья» же по-прежнему в опасном положении — зона стыков совсем близко. Так что ещё вопрос, у кого здесь больше мотивации. Впрочем, фаворит всё равно понятен.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Следом нас ждёт матч между «Сочи» и «Спартаком». Для спартаковцев это исторически непростой выезд, и всё же три очка необходимы. Во-первых, надо ярко стартовать с новым тренером Хуаном Карлосом Карседо. Во-вторых, нельзя отпускать первую пятёрку, иначе шестое место по итогам сезона станет неизбежным. «Сочи» же пока главный аутсайдер РПЛ, однако формальные шансы на спасение по-прежнему есть — так что битва обеспечена.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
А закроют игровой день и весь тур «Ахмат» и ЦСКА. Для москвичей выезды в Грозный, как правило, особой сложности не представляют — что удивительно. После мощной зимней закупки ожидания от команды Фабио Челестини максимальные, но и Станислав Черчесов состав укрепил и вряд ли готов начинать весну с поражения. Так что ждём борьбы.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
За всеми матчами дня в РПЛ «Чемпионат» будет следить в онлайн-режиме. Присоединяйтесь – и ничего не пропу́стите!

