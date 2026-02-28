Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 1 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Спартак» и ЦСКА в РПЛ, «Арсенал» против «Челси», НБА и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 марта 2026 года
Комментарии
Начинаем весну ярко: «Голден Стэйт» — «Лейкерс», российские звёзды в НХЛ, битва «Ромы» с «Ювентусом», лыжи и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин забьёт?

Безголевая серия Александра Овечкина достигла уже семи матчей. На этом отрезке Ови сделал три результативные передачи. «Вашингтон» сейчас отчаянно борется за попадание в плей-офф, отставание от идущих на третьем месте в Столичном дивизионе «Айлендерс» сокращается. Удастся ли одержать третью подряд победу после олимпийской паузы?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
История Кросби и Овечкина:
«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?
«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Никита Кучеров наберёт очки в 13-м матче подряд?

Никита Кучеров, как и год назад, тяжело начал сезон, однако ближе к его середине разыгрался, а сейчас и вовсе роскошен. Россиянин уже догнал Натана Маккиннона и неумолимо приближается к Макдэвиду. «Тампа» в последнем матче отыгралась с 0:3, но уступила в овертайме. Удастся ли выиграть у одного из основных конкурентов по дивизиону?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Первый матч после Олимпиады у Кучерова вышел отличным:
НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона
НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона

🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Панарин забросит первую шайбу за новую команду?

Артемий Панарин провёл уже два матча за «Кингз». В них Хлебушек набрал два очка – оба за передачи. «Лос-Анджелес» же неумолимо отдаляется от зоны плей-офф. В последней игре «короли» уступили со счётом 1:8 главному конкуренту последних лет – «Эдмонтону». Удастся ли одержать первую после паузы победу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Панарин останется без Кубка Стэнли?
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «озёрники» выйдут из кризиса?

В этом сезоне НБА у «Лейкерс» не было больше трёх поражений подряд. Такое, в принципе, случалось с командой трижды по ходу регулярки, но серия обрывалась в четвёртом матче. Сумеют ли Леброн, Дончич и Ко выиграть у «Голден Стэйт» без Карри?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Одно из поражений «Лейкерс»:
Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео
Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео

🎿 9:28: Лыжные гонки, чемпионат России, спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:28 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:38 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Ардашев и Степанова стать трёхкратными?

В Южно-Сахалинске пройдёт уже четвёртая гонка — личный спринт коньковым стилем. Двукратные чемпионы России — 2026 Вероника Степанова и Сергей Ардашев поборются за третье золото. Главные соперницы Степановой — Алёна Баранова и Елизавета Пантрина; соперники Ардашева — Иван Горбунов, Егор Митрошин, Александр Терентьев, Александр Бакуров. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в нынешнем сезоне спринты проводит по своим меркам слабо и к фаворитам не относится.

Статистика чемпионата России
Ардашев и Степанова — уже двукратные:
Круть! Степанова обеспечила Татарстану победу в смешанной эстафете даже с одной палкой
Круть! Степанова обеспечила Татарстану победу в смешанной эстафете даже с одной палкой

🎯 11:00: Кубок России, финальный этап, масс-старты, женщины, 12,5 км и мужчины, 15 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 12.5 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: Бажин и Шевченко — триумфаторы сезона?

Наталия Шевченко и Кирилл Бажин подходят к заключительной гонке Кубка России — 2025/2026 в статусе лидеров турнира. Каждый из них сможет забрать «Большой хрустальный глобус», если не проиграет в масс-старте слишком много. Кирилл везёт ближайшему сопернику Кариму Халили 26 очков, а Наталия — Кристине Резцовой 45 баллов. В воскресенье будут расставлены все точки над «i».

Статистика Кубка России
Напряжённая борьба под занавес сезона:
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России

⚽️ 13:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гусев докажет, что в него не зря поверили?

После увольнения Валерия Карпина должность тренера «Динамо» подхватил Ролан Гусев. Казалось, временно. Но руководство клуба оставило его минимум до лета. Нужно доказывать, что решение не было ошибочным. Динамовцы обыгрывали «Крылья Советов» и с Карпиным (3:2), причём в Самаре. Даже вели 3:0 к 34-й минуте. А получится ли с Гусевым в Москве?

Турнирная таблица РПЛ
Шпаргалка перед весенней частью РПЛ:
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря

🎿 14:30: Кубок мира, восьмой этап, скиатлоны, мужчины и женщины, 2х10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Коростелёв выиграть медаль?

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит на тех же трассах, на которых в следующем году побегут участники ЧМ-2027, состоятся скиатлоны. Савелий Коростелёв наверняка постарается сделать шаг вперёд по сравнению с тем, что было на Олимпиаде. Тогда он остался четвёртым. Но в этот раз норвежцев будет куда больше. Что касается Дарьи Непряевой, то для неё огромным успехом будет попадание в топ-10.

Статистика Кубка мира
В спринте Непряева и Коростелёв выступили по-разному:
Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Клебо выиграл квалификацию спринта на Кубке мира в Фалуне, Коростелёв занял 50-е место

⚽️ 16:30: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебют нового тренера «Спартака»

Хуан Карлос Карседо пошумел с «Пафосом» и на Кипре, и, что гораздо важнее, в Лиге чемпионов. И заслужил приглашение в «Спартак», где уже работал помощником Уная Эмери. Соперник для дебюта удобный: сочинцы замыкают таблицу и за пять предыдущих туров набрали всего одно очко. Помешает ли Игорь Осинькин удачно дебютировать испанцу?

Турнирная таблица РПЛ
У клубов РПЛ есть талантливая молодёжь:
В состав «Зенита» влетел вратарь, у ЦСКА — защитник. Какие таланты РПЛ открылись на сборах
Видео
В состав «Зенита» влетел вратарь, у ЦСКА — защитник. Какие таланты РПЛ открылись на сборах

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кэррик продолжит удивлять?

«Манчестер Юнайтед» ожил при Майкле Кэррике: шесть матчей, пять побед и ни одного поражения в АПЛ. «Кристал Пэлас» тоже не сможет сломить манкунианцев? Не факт, поскольку «МЮ» в этом противостоянии традиционно сложно: лишь одна победа в последних пяти встречах. Даже в случае ничьей «Манчестер Юнайтед» останется в топ-4. А при победе сравняется с «Астон Виллой».

Статистика АПЛ
Главная фишка Кэррика:
И как Кэррик это делает?! «МЮ» снова выигрывает благодаря одному и тому же ходу
И как Кэррик это делает?! «МЮ» снова выигрывает благодаря одному и тому же ходу

🏒 17:30: «Динамо» Москва — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Металлург» возьмёт реванш за домашнее поражение?

«Динамо» и «Металлург» встречались в самом начале сезона в Магнитогорске, и тогда победу одержали москвичи, переиграв соперника в серии буллитов. Лидер регулярки уже давно готовится к плей-офф, однако в последних пяти встречах не уходит со льда без набранных очков. «Динамо» же пытается занять место повыше в таблице. Удастся ли бело-голубым оформить рывок?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разин подвёл команду в последнем матче:
«Авангард» вырвал победу в битве с «Металлургом»! Лидера КХЛ приговорило удаление Разина
Видео
«Авангард» вырвал победу в битве с «Металлургом»! Лидера КХЛ приговорило удаление Разина

⚽️ 19:00: «Ахмат» — ЦСКА, РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Баринов и Гонду покажут класс?

ЦСКА провёл мощную трансферную кампанию. Особенно интригуют подписания Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду. Получится ли у них показать себя во всей красе уже в дебютном официальном матче? Армейцам обычно не слишком сложно против «Ахмата»: за последние 10 лет они проиграли всего трижды. Поможет ли это их новичкам?

Турнирная таблица РПЛ
Выбираем с вами лучшего зимнего новичка РПЛ:
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Рейтинг
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» снова включит доминацию?

«Арсенал» не проигрывал «Челси», страшно представить, с августа 2021 года. С тех пор соперники по лондонскому дерби сыграли 10 матчей, и в них команда Микеля Артеты добыла семь побед. В том числе две в недавнем полуфинале Кубка лиги. Теперь тоже не ждём от «синих» хорошего результата? Или всё-таки Лиам Росеньор нарушит неприятную тенденцию?

Статистика АПЛ
Артете всё равно на историю противостояния:
Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ

⚽️ 22:45: «Рома» — «Ювентус», Серия А, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выберутся ли туринцы из кризиса?

«Ювентус» вылетел из ЛЧ, уступив «Галатасараю». Проиграл «Интеру», «Аталанте» и «Комо». И всё это уместилось в 20 дней. Понятно, соперники были не из простых. Но и против «Ромы» легко быть не должно. Продолжится ли кризис туринцев? У Лучано Спаллетти девять побед в очных противостояниях с Джан Пьеро Гасперини в 17 матчах. В последней их встрече он тоже добился своего.

Статистика Серии А
Какая же драма случилась с туринцами в ЛЧ:
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Видео
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты

🏀 23:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зря разозлили Йокича?

В матче с «Оклахомой» Никола Йокич чуть было не подрался на паркете из-за вопиющей подножки от Лугенца Дорта. Все быстро разняли конфликтующих и не дали Джокеру наломать дров. Эта ситуация могла взбодрить одного из лучших игроков НБА – «Миннесоте» стоит быть осторожной.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Такого Йокича вы ещё не видели!
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Видео
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!

🏀 23:30: «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы Егора Дёмина на паркете?

«Бруклин» проиграл семь матчей кряду. Дёмин не особо проявляет себя в последнее время. И к тому же команда сыграет третий матч за три дня, поэтому россиянина и вовсе могут поберечь, дав отдых не только ему, но и остальным лидерам. Возможно, это будет очень лёгкая победа для «Кливленда».

Статистика регулярного чемпионата НБА
Последний матч Дёмина в НБА:
Сплошные огорчения. «Бруклин» разгромлен, а Егор Дёмин почти незаметен
Сплошные огорчения. «Бруклин» разгромлен, а Егор Дёмин почти незаметен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

