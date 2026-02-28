Топ-события воскресенья: «Спартак» и ЦСКА в РПЛ, «Арсенал» против «Челси», НБА и хоккей

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Овечкин забьёт?

Безголевая серия Александра Овечкина достигла уже семи матчей. На этом отрезке Ови сделал три результативные передачи. «Вашингтон» сейчас отчаянно борется за попадание в плей-офф, отставание от идущих на третьем месте в Столичном дивизионе «Айлендерс» сокращается. Удастся ли одержать третью подряд победу после олимпийской паузы?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Никита Кучеров наберёт очки в 13-м матче подряд?

Никита Кучеров, как и год назад, тяжело начал сезон, однако ближе к его середине разыгрался, а сейчас и вовсе роскошен. Россиянин уже догнал Натана Маккиннона и неумолимо приближается к Макдэвиду. «Тампа» в последнем матче отыгралась с 0:3, но уступила в овертайме. Удастся ли выиграть у одного из основных конкурентов по дивизиону?

🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин забросит первую шайбу за новую команду?

Артемий Панарин провёл уже два матча за «Кингз». В них Хлебушек набрал два очка – оба за передачи. «Лос-Анджелес» же неумолимо отдаляется от зоны плей-офф. В последней игре «короли» уступили со счётом 1:8 главному конкуренту последних лет – «Эдмонтону». Удастся ли одержать первую после паузы победу?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» выйдут из кризиса?

В этом сезоне НБА у «Лейкерс» не было больше трёх поражений подряд. Такое, в принципе, случалось с командой трижды по ходу регулярки, но серия обрывалась в четвёртом матче. Сумеют ли Леброн, Дончич и Ко выиграть у «Голден Стэйт» без Карри?

🎿 9:28: Лыжные гонки, чемпионат России, спринты, женщины и мужчины

Интрига: смогут ли Ардашев и Степанова стать трёхкратными?

В Южно-Сахалинске пройдёт уже четвёртая гонка — личный спринт коньковым стилем. Двукратные чемпионы России — 2026 Вероника Степанова и Сергей Ардашев поборются за третье золото. Главные соперницы Степановой — Алёна Баранова и Елизавета Пантрина; соперники Ардашева — Иван Горбунов, Егор Митрошин, Александр Терентьев, Александр Бакуров. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в нынешнем сезоне спринты проводит по своим меркам слабо и к фаворитам не относится.

🎯 11:00: Кубок России, финальный этап, масс-старты, женщины, 12,5 км и мужчины, 15 км

Интрига: Бажин и Шевченко — триумфаторы сезона?

Наталия Шевченко и Кирилл Бажин подходят к заключительной гонке Кубка России — 2025/2026 в статусе лидеров турнира. Каждый из них сможет забрать «Большой хрустальный глобус», если не проиграет в масс-старте слишком много. Кирилл везёт ближайшему сопернику Кариму Халили 26 очков, а Наталия — Кристине Резцовой 45 баллов. В воскресенье будут расставлены все точки над «i».

⚽️ 13:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», РПЛ, 19-й тур

Интрига: Гусев докажет, что в него не зря поверили?

После увольнения Валерия Карпина должность тренера «Динамо» подхватил Ролан Гусев. Казалось, временно. Но руководство клуба оставило его минимум до лета. Нужно доказывать, что решение не было ошибочным. Динамовцы обыгрывали «Крылья Советов» и с Карпиным (3:2), причём в Самаре. Даже вели 3:0 к 34-й минуте. А получится ли с Гусевым в Москве?

🎿 14:30: Кубок мира, восьмой этап, скиатлоны, мужчины и женщины, 2х10 км

Интрига: сможет ли Коростелёв выиграть медаль?

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит на тех же трассах, на которых в следующем году побегут участники ЧМ-2027, состоятся скиатлоны. Савелий Коростелёв наверняка постарается сделать шаг вперёд по сравнению с тем, что было на Олимпиаде. Тогда он остался четвёртым. Но в этот раз норвежцев будет куда больше. Что касается Дарьи Непряевой, то для неё огромным успехом будет попадание в топ-10.

⚽️ 16:30: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 19-й тур

Интрига: дебют нового тренера «Спартака»

Хуан Карлос Карседо пошумел с «Пафосом» и на Кипре, и, что гораздо важнее, в Лиге чемпионов. И заслужил приглашение в «Спартак», где уже работал помощником Уная Эмери. Соперник для дебюта удобный: сочинцы замыкают таблицу и за пять предыдущих туров набрали всего одно очко. Помешает ли Игорь Осинькин удачно дебютировать испанцу?

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 28-й тур

Интрига: Кэррик продолжит удивлять?

«Манчестер Юнайтед» ожил при Майкле Кэррике: шесть матчей, пять побед и ни одного поражения в АПЛ. «Кристал Пэлас» тоже не сможет сломить манкунианцев? Не факт, поскольку «МЮ» в этом противостоянии традиционно сложно: лишь одна победа в последних пяти встречах. Даже в случае ничьей «Манчестер Юнайтед» останется в топ-4. А при победе сравняется с «Астон Виллой».

🏒 17:30: «Динамо» Москва — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Металлург» возьмёт реванш за домашнее поражение?

«Динамо» и «Металлург» встречались в самом начале сезона в Магнитогорске, и тогда победу одержали москвичи, переиграв соперника в серии буллитов. Лидер регулярки уже давно готовится к плей-офф, однако в последних пяти встречах не уходит со льда без набранных очков. «Динамо» же пытается занять место повыше в таблице. Удастся ли бело-голубым оформить рывок?

⚽️ 19:00: «Ахмат» — ЦСКА, РПЛ, 19-й тур

Интрига: Баринов и Гонду покажут класс?

ЦСКА провёл мощную трансферную кампанию. Особенно интригуют подписания Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду. Получится ли у них показать себя во всей красе уже в дебютном официальном матче? Армейцам обычно не слишком сложно против «Ахмата»: за последние 10 лет они проиграли всего трижды. Поможет ли это их новичкам?

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 28-й тур

Интрига: «Арсенал» снова включит доминацию?

«Арсенал» не проигрывал «Челси», страшно представить, с августа 2021 года. С тех пор соперники по лондонскому дерби сыграли 10 матчей, и в них команда Микеля Артеты добыла семь побед. В том числе две в недавнем полуфинале Кубка лиги. Теперь тоже не ждём от «синих» хорошего результата? Или всё-таки Лиам Росеньор нарушит неприятную тенденцию?

⚽️ 22:45: «Рома» — «Ювентус», Серия А, 27-й тур

Интрига: выберутся ли туринцы из кризиса?

«Ювентус» вылетел из ЛЧ, уступив «Галатасараю». Проиграл «Интеру», «Аталанте» и «Комо». И всё это уместилось в 20 дней. Понятно, соперники были не из простых. Но и против «Ромы» легко быть не должно. Продолжится ли кризис туринцев? У Лучано Спаллетти девять побед в очных противостояниях с Джан Пьеро Гасперини в 17 матчах. В последней их встрече он тоже добился своего.

🏀 23:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: зря разозлили Йокича?

В матче с «Оклахомой» Никола Йокич чуть было не подрался на паркете из-за вопиющей подножки от Лугенца Дорта. Все быстро разняли конфликтующих и не дали Джокеру наломать дров. Эта ситуация могла взбодрить одного из лучших игроков НБА – «Миннесоте» стоит быть осторожной.

🏀 23:30: «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: увидим ли мы Егора Дёмина на паркете?

«Бруклин» проиграл семь матчей кряду. Дёмин не особо проявляет себя в последнее время. И к тому же команда сыграет третий матч за три дня, поэтому россиянина и вовсе могут поберечь, дав отдых не только ему, но и остальным лидерам. Возможно, это будет очень лёгкая победа для «Кливленда».