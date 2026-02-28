«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти

«Локомотив» продолжает гонку за золотом, выиграв в 19-м туре МИР Российской Премьер-Лиги вслед за «Зенитом» и «Краснодаром». Причём победил, сыграв целый тайм в меньшинстве. От чемпиона железнодорожники отстают на три очка, от петербуржцев – на два.

Удивительный факт: ни у «Локомотива», ни у «Пари НН» в стартовом составе не оказалось новичков. Железнодорожники подписали зимой только одного Веру – аргентинец начал матч на скамейке. У нижегородского клуба больше новых игроков. В запасе сегодня остались полузащитник Сидоренко, форварды Бальбоа и Урванцев. А центральный защитник Кирш приболел, поэтому его вообще не оказалось в заявке.

Соперники со старта матча пытались играть на быстрых атаках в переходных фазах. То есть так, как любят и умеют лучше всего. Причём «Пари НН» мало в чём уступал «Локомотиву». Нижегородцы даже первыми пробили по воротам, создав полумомент. Но чувствовалось, что командам Михаила Галактионова и Алексея Шпилевского не хватает практики официальных матчей. Желания и старания было больше, чем качества – спешка, суета и брак портили всё.

«Локомотив» впервые пробил только на 12-й минуте – это сделал «десятка» Батраков, игравший над опорниками Карпукасом и Пруцевым (так теперь выглядит у красно-зелёных центр поля без Баринова). Да и то Алексей скорее выбил мяч за линию в чужой штрафной, с трудом дотянувшись до него, нежели атаковал ворота. Зато на исходе четверти часа хозяева забили первым ударом в створ! Голевую атаку раскрутил классным отбором на своей половине Карпукас, после чего Воробьёв с Бакаевым всё сделали на чужой трети. Очень умно сыграл форвард. Отдал пас Зелимхану, а в штрафной вовремя притормозил и открылся под передачу на второй темп. Затем Воробьёв решил эпизод одним касанием. Кстати, у «Локо» рекорд – 15 домашних матчей подряд с голами.

Игра развивалась в пользу команды Галактионова, тем не менее в итоге «Локомотив» в первом тайме в два раза уступил по ударам (3:6, в створ – 2:3). «Пари НН» вынужден был раскрываться, однако у москвичей не получалось этим воспользоваться. Гости не теряли головы. Нижегородцы сохраняли компактность в обороне, а впереди рассчитывали на атакующее трио Лесовой – Сефас – Олусегун. Нигериец – видимо, тот, кто по замыслу Шпилевского должен заменить Боселли и стать примой в атаке «Пари НН». До перерыва он пробил четыре раза, но капитан Митрюшкин тоже был хорош в воротах «Локо».

Без дискуссионных судейских решений всё-таки не обошлось и в этом матче. Сперва Сарфо попал в единоборстве по колену Батракову. Возможно, для кого-то этот эпизод – на красную карточку. Вот только ганец не получил даже жёлтой. VAR не стал приглашать судью Шафеева смотреть повтор, следовательно, видеоассистенты согласились с главным. А на 44-й минуте Руденко очень жёстко сфолил на воспитаннике «Локо» Шнапцеве. Опоздал в борьбу – попал по ахиллу. Шафеев тут же вынес вингеру второе предупреждение, несмотря на протесты железнодорожников.

На вторую половину вышел первый новичок – Бальбоа. Шпилевский уже в перерыве заменил Лесового, чьё движение, судя по всему, не устраивало тренера, и выпустил уругвайца. При этом сохранил схему и расположение остальных игроков в схеме 4-3-1-2. Только теперь Бальбоа стал вершиной ромба. Тем не менее «Пари НН» в большинстве едва не пропустил уже через минуту. Наигранный стандарт (угловой) «Локомотива» со скидкой на дальнюю штангу оказался сюрпризом для нижегородцев. Морозов бил из убойной позиции, однако у него получился удар вдоль ворот вместо нормального.

Затем игра ненадолго «заснула». Но в середине тайма её разбудил пенальти, который невозможно было понять! Шнапцев отлично открылся на рывке за спину свежему Пиняеву (штатный вингер защищался как левый латераль в пятёрке сзади), а в штрафной при попытке обыгрыша сам зацепился ногой за ногу Сергея и упал. Нижегородец даже не выпрашивал пенальти – тут же вскочил, чтобы продолжить матч. Удивило, когда VAR позвал Шафеева к экрану. И просто поразило решение судьи назначить 11-метровый. С «точки» спокойно забил Олусегун.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав эпизод для «Чемпионата», не согласился с решением бригады Шафеева:

«Судя по дополнительным ракурсам, ошибся VAR в лице Чистякова. Он не должен был вмешиваться в эпизод — позиция Шафеева была открытой и позволяла всё увидеть. Шнапцев убрал мяч под себя, но Пиняев вообще бежал по прямой и ничего не делал. Это игровое столкновение. Шафеев должен был проявить характер, учитывая опыт, и не должен был назначать 11-метровый. Это ошибка VAR и Шафеева».

Железнодорожники сильно разозлились на судейское решение – и уже через три минуты вдесятером вернули себе преимущество! «Локо» продолжал переигрывать «Пари НН» на стандартах у его ворот. Впрочем, в эпизоде с голом Фассона хозяевам невольно помог вратарь нижегородцев Медведев. Никита хотел выбить мяч – и ошибся на выходе. Бразильский защитник воспользовался удачным отскоком и забил свой первый гол в чемпионате.

Пропущенный гол подбил «Пари НН», хотя команде Шпилевского и до него недоставало идей и куража при игре в большинстве. «Локомотив» хорошо защищался. Позволил нижегородцам нанести всего два удара в створ в эти 45+ минут. Новичок Бальбоа мало чем запомнился – не усилил атаку. У «Пари НН» даже финальный штурм по-настоящему не получился, а в компенсированное время его уругвайский форвард загубил последний шанс.