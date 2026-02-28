Исторический матч Ямаля! Лидер «Барсы» хет-триком разнёс третью команду Испании

Первая команда чемпионата Испании принимала третью — отличная вывеска для матча тура. Но любителей интриги ждало разочарование. И всё из-за одного человека.

«Барселона» вернула себе первое место в Примере по итогам предыдущего тура. «Реал» проиграл, а каталонцы раскатали «Леванте» (3:0). Команда Ханс-Дитера Флика идеально выступает дома — 12 побед в 12 матчах чемпионата Испании, разница мячей — «+32». Однако «Вильярреал» дважды обыграл «Барсу» в двух последних встречах в Каталонии. Перед туром команда находилась на третьем месте, то есть выше «Атлетико».

У «Вильярреала» появился шанс наказать хозяев за высокую линию обороны на первых минутах. Гости разыграли до верного и всё-таки переусердствовали. В конечном счёте мяч дошёл до Серхи Кардоны, но тот привык отдавать, а не бить. Прострел флангового защитника прервал Жюль Кунде. Вот так «Вильярреал» загубил потенциально опасный момент.

«Барса» ответила тем, что вскрыла оборону гостей. Правда, завершающий удар наносил не атакующий футболист, а Кунде. Получилось очень плохо — больше было похоже на прострел на дальнюю штангу при условии, что ворота сделали бы шире в полтора раза. «Вильярреал» в целом смотрелся неплохо – вплоть до 28-й минуты.

Пап Гейе слишком поверил в себя и потерял мяч на своей половине поля. Фермин Лопес отобрал, отдал на ход Ламину Ямалю, и тот спокойно переиграл вратаря. Первая же грубая ошибка — вынимайте. Оператор после этого несколько раз «гулял» по физиономии Гейе, ясно давая понять, кого нужно винить в пропущенном мяче.

На 37-й минуте Ямаль сделал всё сам. Пробежал от боковой линии, вошёл в штрафную, ускользнул от Кардоны, проскочил мимо Альберто Молейро и закинул мяч в дальний угол. Красота! Благодаря этому Ламин догнал Феррана Торреса в списке лучших бомбардиров команды в Примере (у обоих стало по 12 голов). К слову, Ямаль стал первым футболистом в XXI веке, кто забил 25 мячей в топ-5 лигах до достижения 19 лет (данные Opta).

Ламин Ямаль (слева) был неудержим Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Вильярреал» устроился на 0:2, однако напряг местных болельщиков незадолго до перерыва. Айосе Перес проткнул мяч носком бутсы после классного заброса Николя Пепе, но совсем чуть-чуть не попал в створ. Было очень близко! Большой привет обороне «Барсы» в этом эпизоде. Чуть позже Кунде удачно подставил ногу после прострела Дани Ольмо, однако защитник каталонцев залез в офсайд.

И всё-таки гости отыграли один гол на старте второй половины матча. Гейе отмазался за «привоз» в первом тайме. На этот раз сенегалец оказался в нужном месте после отскока и переиграл Жоана Гарсию. Был ли там офсайд? Нет, потому что задержался Рафинья. Интрига!

Через 20 минут её похоронила молодёжь «Барселоны». Гениальный пас Педри отрезал сразу пять человек, а Ямаль зашёл на хет-трик. Ламин спокойно реализовал выход один на один с вратарём. Кстати, это первый случай, когда Ламин забил три мяча в одной игре. История!

В концовке вышедший на замену Роберт Левандовски в четвёртый раз огорчил «Вильярреал». Сначала гол был отменён, однако после повтора судья указал на центр. «Барса» разгромила третью команду чемпионата и увеличила отрыв от «Реала» до четырёх очков. Но у принципиального соперника есть один матч в запасе.