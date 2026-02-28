Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — Вест Хэм — 5:2, обзор матча 28-го тура АПЛ, голы: Экитике, ван Дейк, Мак Аллистер, Гакпо, Дисаси, 28 февраля 2026

«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 5:2
Комментарии
У Экитике был неудачный отрезок, но сегодня — гол и два ассиста.

В гости к «Ливерпулю» приехал «Вест Хэм». Одна из самых прогрессирующих команд лиги. Ещё недавно казалось, что лондонцы наверняка вылетят, а теперь до спасительного 17-го места всего два очка. «Вест Хэм» настолько набрал ход, что за последние шесть матчей проиграл лишь однажды. «Ливерпуль» на этом отрезке очков набрал меньше.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

Однако матч сложился для хозяев весьма успешно. Уже на пятой минуте Экитике открыл счёт ударом со средней дистанции и благодаря небольшому рикошету от соперника. А вскоре ещё и ван Дейк положил второй мяч в ворота «Вест Хэма». Нидерландец в свойственной ему манере забил головой после навеса с углового.

Вирджил ван Дейк празднует гол

Вирджил ван Дейк празднует гол

Фото: Liverpool FC via Getty Images

После этого «Ливерпуль» заметно сбавил обороты и стал многое позволять гостям. В какой-то момент Алисон грубо обрезался в своей штрафной, но Боуэн шикарный момент упустил. В результате в конце первого тайма вместо 2:1 счёт стал 3:0. Экитике скинул мяч на Мак Аллистера, и тот одно касание пробил под перекладину. Примечательно, что все три гола мерсисайдцев пришли после угловых.

Второй тайм начался уже с гола «Вест Хэма». Прострел низом с фланга стал сюрпризом для обороны «Ливерпуля». Защитники стояли неподвижно, пока набегал Соучек. Чех забивал без сопротивления. При счёте 3:1 у «Ливерпуля» пошёл довольно нервный футбол. Много брака в передачах — даже в простых ситуациях. Однако Гакпо на 70-й минуте забил с помощью рикошета, и на этом результат был практически сделан.

Коди Гакпо после гола

Коди Гакпо после гола

Фото: Liverpool FC via Getty Images

Игра получилась настолько открытой, что «Вест Хэм» смог в концовке отыграть ещё один мяч. Кастельянос замкнул головой на дальней штанге — и здесь не обошлось без углового! Однако даже на этом зрелищный матч не закончился, потому что хозяева забили вновь. Фримпонг простреливал с фланга на Салаха, а Дисаси срезал мяч в свои ворота — 5:2. Судья зачем-то добавил аж семь минут, и хозяева могли забивать шестой, но 18-летний Ньони упустил убойный момент. Впрочем, и так получилось неплохо.

«Ливерпуль» по набранным очкам теперь делит четвёртое место с «Манчестер Юнайтед», у которого матч в запасе. Столько же очков наберёт «Челси» в случае победы в этом туре. Правда, играть «синим» предстоит в гостях с «Арсеналом».

Человек, который забивал на «Энфилде», теперь шумит во Второй лиге России:
Канчельскис жёстко разнёс Вторую лигу, футболист «Уфы» залез в школу. Главное в ФНЛ
Канчельскис жёстко разнёс Вторую лигу, футболист «Уфы» залез в школу. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android