«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло

У Экитике был неудачный отрезок, но сегодня — гол и два ассиста.

В гости к «Ливерпулю» приехал «Вест Хэм». Одна из самых прогрессирующих команд лиги. Ещё недавно казалось, что лондонцы наверняка вылетят, а теперь до спасительного 17-го места всего два очка. «Вест Хэм» настолько набрал ход, что за последние шесть матчей проиграл лишь однажды. «Ливерпуль» на этом отрезке очков набрал меньше.

Однако матч сложился для хозяев весьма успешно. Уже на пятой минуте Экитике открыл счёт ударом со средней дистанции и благодаря небольшому рикошету от соперника. А вскоре ещё и ван Дейк положил второй мяч в ворота «Вест Хэма». Нидерландец в свойственной ему манере забил головой после навеса с углового.

Вирджил ван Дейк празднует гол Фото: Liverpool FC via Getty Images

После этого «Ливерпуль» заметно сбавил обороты и стал многое позволять гостям. В какой-то момент Алисон грубо обрезался в своей штрафной, но Боуэн шикарный момент упустил. В результате в конце первого тайма вместо 2:1 счёт стал 3:0. Экитике скинул мяч на Мак Аллистера, и тот одно касание пробил под перекладину. Примечательно, что все три гола мерсисайдцев пришли после угловых.

Второй тайм начался уже с гола «Вест Хэма». Прострел низом с фланга стал сюрпризом для обороны «Ливерпуля». Защитники стояли неподвижно, пока набегал Соучек. Чех забивал без сопротивления. При счёте 3:1 у «Ливерпуля» пошёл довольно нервный футбол. Много брака в передачах — даже в простых ситуациях. Однако Гакпо на 70-й минуте забил с помощью рикошета, и на этом результат был практически сделан.

Коди Гакпо после гола Фото: Liverpool FC via Getty Images

Игра получилась настолько открытой, что «Вест Хэм» смог в концовке отыграть ещё один мяч. Кастельянос замкнул головой на дальней штанге — и здесь не обошлось без углового! Однако даже на этом зрелищный матч не закончился, потому что хозяева забили вновь. Фримпонг простреливал с фланга на Салаха, а Дисаси срезал мяч в свои ворота — 5:2. Судья зачем-то добавил аж семь минут, и хозяева могли забивать шестой, но 18-летний Ньони упустил убойный момент. Впрочем, и так получилось неплохо.

«Ливерпуль» по набранным очкам теперь делит четвёртое место с «Манчестер Юнайтед», у которого матч в запасе. Столько же очков наберёт «Челси» в случае победы в этом туре. Правда, играть «синим» предстоит в гостях с «Арсеналом».