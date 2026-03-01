Как Карседо начинал в «Спартаке» вместе с Эмери. Анализировал соперников до трёх ночи!

4844 дня – именно столько Хуан Карлос Карседо не находился на тренерской скамейке в официальных встречах МИР РПЛ. 25 ноября 2012 года он в последний раз оказался там в штабе Унаи Эмери на матче с московским «Динамо». «Спартак» уступил 1:5, а вскоре испанцев уволили. Дальше было многое – Хуан Карлос работал с Эмери в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале», затем ушёл в самостоятельное путешествие. И вот спустя без малого 14 лет он возвращается в чемпионат России. Уже в качестве главного. Соперник – «Сочи». Точно не худший вариант для старта.

Мы же пока вспомним, как Карседо и штаб, в который он входил, работали в «Спартаке».

Карседо вообще мог не ехать в «Спартак». Но ему захотелось вызова

Сезон-2011/2012 «Валенсия» в третий раз подряд закончила на третьем месте. Эмери и его штаб к тому моменту работали в команде четвёртый сезон. Но хорошо понимали: бронза – потолок. Как и 1/8 финала Лиги чемпионов. «Летучие мыши» просто не могли конкурировать с «Барсой» и «Реалом» по финансам, как и с половиной других европейских топов в ЛЧ. Поэтому Эмери пришёл к руководству и заявил о желании что-то поменять. Сообщил, что будет рассматривать предложения от других клубов.

Хуан Карлос Карседо, Игорь Ледяхов и Унаи Эмери Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этот момент в восточной части Европы главного тренера искал «Спартак». Несмотря на второе место в чемпионате, Валерий Карпин решил оставить тренерство и сосредоточился на управленческих функциях. А спортивный директор Дмитрий Попов начал поиск нового главного. И тут на горизонте замаячил испанец, с которым и Попов, и Карпин пересекались ещё во времена игровой карьеры.

Возможность побороться за чемпионство, еврокубки и повышение зарплаты в два раза – от такого не отказываются. Однако Эмери приехал не один, а с тремя членами своего штаба, среди которых был и Хуан Карлос Карседо, которого тогда представляли как аналитика.

Унаи Эмери экс главный тренер «Спартака» «Предложение из России оказалось самым интересным, хотя были варианты из Турции, Греции и Португалии. В профессиональном плане я могу получить очень позитивный опыт. В России уже работал один испанский тренер – Хуанде Рамос. К тому же в руководстве «Спартака» есть Карпин и Попов, которых я знаю по выступлениям в Испании».



Тот Карседо, по воспоминаниям игроков «Спартака», действительно олицетворял собой образ классического аналитика. Говорил мало, особо не выделялся во время тренировок и матчей, всегда был спокоен и очень много работал. Кутепов вспоминал, что Хуан Карлос мог сидеть в тренерской до трёх часов ночи и анализировать соперников. И это с учётом того, что весь штаб жил на базе. Трудовая деятельность 24/7.

Игроков всё устраивало. На летних сборах Дзюба говорил, что в команде позитивная атмосфера, а новый тренер много внимания уделяет деталям. То есть Артёму нравилось. И как же быстро перестало.

Команда круто начала, Эменике забил самый быстрый гол в истории РПЛ, но штаб убрали слишком рано

Желание проявить себя под руководством нового тренера игроки показали с первых секунд первой официальной игры. И оно было серьёзным. Уже на 10-й секунде матча с «Аланией» Эммануэль Эменике открыл счёт, ему ассистировал Артём Дзюба. До 2022 года этот гол был самым быстрым в истории РПЛ. Потом достижение перебил Олакунле Олусегун, отличившись ещё быстрее за «Краснодар» в матче с «Ростовом».

Однако после бодрого старта игра успокоилась. «Алания» включила прагматизм и больше не допускала ляпов в обороне. «Спартак» же хоть и пытался действовать первым номером, но у красно-белых это не особо получалось. Драйв быстро ушёл, а болельщики видели на поле слишком много борьбы. В такой конфигурации владикавказцы сравняли счёт на 14-й минуте. И это было очень красиво – Арсен Хубулов забил «ножницами» после скидки. В итоге к концу первого тайма – и одинаковые цифры на табло, и равная статистика.

До 80-й минуты казалось, что игра так и закончится вничью. А модный испанский тренерский штаб не сможет начать сезон с победы. Однако в концовке спартаковцы включили высокие скорости, создали несколько шансов, и «Алания» не устояла. Антон Григорьев срезал мяч в свои ворота.

Потом «Спартак» победил нижегородскую «Волгу» и московское «Динамо» и вышел в групповой этап ЛЧ, выбив в раунде плей-офф «Фенербахче». Поражение 0:5 в матче с «Зенитом» не было шокирующим, ведь дальше случилась победа во встрече с «Рубином». К финишу первого круга команда была на четвёртом-пятом месте, отставала на восемь очков от ЦСКА. Эмери точно не был в отчаянии, отмечая, что команда строится.

Унаи Эмери на тренировке с игроками «Спартака» Фото: РИА Новости

Но затем три матча перечеркнули всё – кошмарная домашняя игра с «Барселоной» в ЛЧ (0:3), ничья с «Волгой» (1:1) и разгром в дерби с «Динамо» (1:5). После этого Карпин и Роман Асбадзе зашли в раздевалку, объявив о завершении сотрудничества с Эмери и его штабом. И о собственном возвращении ради исправления ситуации.

Уже после появлялись разные версии относительно случившегося: сам Унаи считал, что ему не дали трансферов и не оказывали поддержки, а Попов и Карпин повторяли, что испанец потерял раздевалку. Историю конфликта с Дзюбой, который осенью присел на скамейку, а потом назвал Эмери «тренеришкой», многие из вас помнят хорошо.

Артёма давно нет в красно-белом клубе. Однако та история наверняка многому научила Карседо. Теперь главное не повторить ошибок 14-летней давности, если он хочет задержаться в РПЛ подольше, чем в прошлый раз.