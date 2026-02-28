Евсеев и Артига дебютировали в жутких условиях! На исход снежного матча тоже повлиял VAR

Матч махачкалинского «Динамо» и «Рубина» в 19-м туре МИР Российской Премьер-Лиги находился на грани срыва из-за непогоды. Поле в Каспийске завалило снегом, который всё сыпал и сыпал. Начало встречи перенесли на полчаса, но в итоге судья Абросимов решил – футболу быть!

«Рубин» сыграл без своей главной звезды – Даку. Албанский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы. Новички казанского клуба вратарь Кеняйкин и полузащитники Сааведра и Грипши остались в запасе. Подписанный махачкалинским «Динамо» в зимнее окно юный алжирский вингер Мешид также оказался на скамейке. Составы были старыми, однако на заснеженное поле вышли команды-загадки – после назначения новых тренеров (в данном случае Вадима Евсеева и Франка Артиги) никогда не знаешь, чего ждать.

На первых минутах встречи команда Артиги пыталась забрать владение. Судя по всему, теперь «Рубину» нужен мяч, чтобы играть в футбол. При этом тактическая схема у казанцев не поменялась – они продолжают играть с тремя центральными защитниками. Кстати, одним из них был легионер из Гондураса Мальдонадо, который перебрался в «Рубин» ещё летом, но дебютировал только сегодня. Полгода ушли на адаптацию и восстановление.

Однако красный мяч с трудом поддавался дрессировке на бело-зелёном газоне. Иногда двигался, как ему захочется и куда вздумается. Команда Евсеева, игравшая с четвёркой сзади, раньше стала добираться до чужих ворот и создавать какую-то опасность. А в середине первого тайма «Динамо» заработало пенальти. Очередное небесспорное решение судей в туре! Как будто кто-то специально запустил флешмоб из нелепых 11-метровых и прочих фолов, чтобы подогреть интерес к РПЛ. Эпизод напомнил случившееся в матче «Локомотив» – «Пари НН», хотя и был другим. Мрезиг сам ударился коленом о выставленную ногу Ходжи и свалился. Абросимов не указал сразу на «точку», однако, изучив повтор, поменял решение. Агаларов хладнокровно реализовал пенальти – почти по центру.

Хотя футбол получался простым (а при таких погодных условиях он и не мог быть другим), команды делали главное – забивали. «Рубин» на 35-й минуте тоже превратил в гол свой первый удар в створ. Здорово сыграл Рожков, забравший подбор и обыгравший соперника. Казанец пробил, соперник заблокировал мяч, а Шабанхаджай преуспел на добивании. Впрочем, и тут не обошлось без вмешательства VAR. Видеоассистенты предложили Абросимову вернуться к экрану и посмотреть новое видео. Сам Шабанхаджай в этой атаке, возможно, сфолил на Шумахове. Тем не менее петербургский рефери не стал отменять гол, очевидно, трактовав единоборство как игру плечо в плечо.

В целом до перерыва лучше выглядело «Динамо», так что ничья после 45+ минут стала хорошим результатом для «Рубина». Запомнился ещё один голевой момент с участием Агаларова, который переиграл Мальдонадо и зарядил из убойной позиции в Ставера. А во второй половине состоялся дебют экс-опорника «Сочи» Сааведры – Артига сделал двойную замену перед возобновлением матча. Казанцы очень солидно начали тайм и провели пару-тройку атак. Особенно опасно было в эпизоде, когда Ходжа, замыкая дальнюю штангу, пробил между ног голкиперу Волку, но… вдоль ворот!

Затем период активности «Рубина» сменился длительным отрезком, когда ничего интересного на поле не происходило. Игра застряла в пути, словно трактор в сугробе. «Динамо» всё-таки лучше приспособилось к домашнему газону и больше контролировало мяч. Вряд ли команда Артиги по воле тренера отказывалась от владения. За 20 минут до финального свистка состоялся дебют в «Рубине» самого результативного игрока чемпионата Казахстана в сезоне-2025 по системе «гол+пас» – Грипши. Однако едва албанец появился на поле, как «Динамо» соорудило сумасшедший момент. Как не забил Аларкон, закрывая дальнюю штангу на стандарте (он тоже отправил мяч вдоль ворот) – уму непостижимо!

До 88-й минуты не было ударов в створ за целый тайм. Дело шло к ничьей. Но в концовке «Рубин» подвёл Сааведра. Чилиец неаккуратно сыграл в отборе – срубил в собственной штрафной Хоссейннежада. Этот 11-метровый вопросов точно не вызвал. Очень обидная развязка для Артиги, ведь премьеру ему испортил игрок, которого он сам хотел подписать. Пенальти реализовал Мастури, забивший свой первый гол в РПЛ. Тунисец исполнил на технику, а Ставер не угадал, куда прыгать.

Впрочем, «Динамо» вполне заслуженно выиграло «снежную битву» (махачкалинцы вообще впервые победили казанцев). Благодаря этой победе команда Евсеева вылезла из зоны стыков, обойдя «Крылья Советов». «Рубин» же ничего не создал и в компенсированное время.