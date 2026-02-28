Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й

Дортмундская «Боруссия» сенсационно влетела «Аталанте» в ЛЧ после уверенной победы в первом матче. Победа во встрече с «Баварией» могла перечеркнуть траур. И заодно воскресить интригу в Бундеслиге, ведь разрыв тогда сократился бы до пяти очков. Этого не случилось, хотя команда Нико Ковача и вела в счёте, и отыгрывалась! Команды выдали настоящий триллер.

Мюнхенцы ожидаемо завладели инициативой с первых мгновений матча. Дортмундцы стойко оборонялись и долго не допускали опасности у своих ворот. Не зря до 24-го тура пропустили дома всего восемь голов при отсутствии поражений. Впрочем, и «Бавария» поначалу справлялась с их контратаками и стандартами. Возможно, потому что на поле не было Рюэрсона с его убийственными подачами.

Впервые Кобеля потревожили на 16-й минуте: он без проблем отразил выстрел Олисе от угла штрафной. А вскоре Шлоттербек пошёл в рискованный отбор и крайне жёстко подкатился под Станишича, чуть не оторвав тому голеностоп.

Йосип Станишич получил травму Фото: Pau Barrena/Getty Images

Возникла длительная пауза. На горизонте замаячило удаление. Но нет, Нико отскочил и отделался пограничной жёлтой! Вероятно, повлиял статус Дер-Класикер: судья Яблонски попросту не захотел уничтожать шансы «Боруссии» на самом старте игры.

Получилось кинематографично, поскольку на 26-й минуте Юпамекано отмахнулся от редко попадающего в старт Адейеми, а Свенссон со стандарта по-голевому загрузил на… Шлоттербека, который перевисел Та! Офсайда не допустил помогавший обороне Кейн.

Это был первый удар «Боруссии». И ведь она могла отличиться заодно и вторым. Однако Байер, откликнувшись на прострел Силвы и находясь вплотную к воротам, не смог пробить с разворота.

Под конец первого тайма Джану понадобилась помощь. После единоборства с Лаймером он чуть-чуть забрался за пределы поля и максимально неудачно поскользнулся. Партнёры показывали — нужна замена. Мужественный капитан, несмотря на это, остался. Чтобы через четыре минуты всё-таки лечь на газон, закрыть лицо футболкой и под громкое скандирование трибун отправиться на выход.

«Бавария» по сравнению с собой же обычного образца смотрелась блекло. Сваливалась на навесы и дальние удары, что ей несвойственно. Мюнхенцам не хватало свободы, а предоставлять её «Боруссия» не планировала. До начала второго тайма, когда Киммих исполнил ювелирный заброс на Гнабри, а тот скинул головой на одинокого Кейна.

Гарри Кейн Фото: Pau Barrena/Getty Images

«Боруссия» не развалилась и тут же организовала два убойных момента для Байера. Максимилиана подвела точность. Олисе ответил любезностью на любезность: Нмеча «привёз» у своих ворот, лично выведя его к воротам, вот только Майкл поспешил и промазал.

Футбол пошёл гораздо более живой. «Бавария» давила, «Боруссия» — колко огрызалась. И вот новое нарушение Шлоттербека на Станишиче — уже в штрафной. На 70-й минуте Кейн пенальти реализовал, несмотря на то что Кобель коснулся мяча! Есть четвёртый дубль в Бундеслиге подряд! И 30-й гол за весь чемпионат. Как же жаль, что Гарри так поздно покинул «Тоттенхэм».

Ковач выпустил на подмогу Беллингема, Брандта и, внимание, 17-летнего итальянского дебютанта Самуэле Инасио. Главное, что незадолго до этого вышел и Гирасси. Серу на 83-й минуте отвлекал двоих соперников, пока Забитцер подавал на свободного Свенссона. Красивый удар с ходу — вынимайте!

Однако «Бавария» есть «Бавария». Олисе ускользнул от того же Свенссона и закинул подачу в штрафную. Беллингем вынес мяч головой прямо на Киммиха, и тот примерил на себя роль спасителя — идеальная колотушка с лёта подвела итог! Фух! Ураганный матч. Интрига в Бундеслиге окончательно испарилась, но кто упрекнёт «Боруссию» после такого концерта?