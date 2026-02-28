Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лидс — Манчестер Сити — 0:1, обзор матча 28-го тура АПЛ, гол Семеньо, удаление Фарке, статистика, 28 февраля 2026

«Сити» не отпускает «Арсенал»! Провалили начало матча с «Лидсом», но помог Семеньо
Григорий Телингатер
«Лидс» — «Манчестер Сити» — 0:1
Комментарии
Гвардиола взял три очка без Холанда, а Фарке получил красную за споры с судьёй.

Без Холанда! «Манчестер Сити» внезапно вышел на матч с «Лидсом» без лучшего бомбардира чемпионата. По словам главного тренера, форвард не попал даже на скамейку из-за небольшого повреждения. В результате «горожане» вышли с менее привычной схемой, при которой впереди оказывались Мармуш и Семеньо.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

Возможно, в том числе с расстановкой связано неубедительное выступление «Сити» в начале матча. У «Лидса» моменты шли на потоке. Уже на четвёртой минуте Калверт-Льюин упустил фантастический шанс. Бил без сопротивления с восьми метров, находясь прямо перед воротами, но промахнулся.

Упущенный Домиником Калверт-Льюином момент

Упущенный Домиником Калверт-Льюином момент

Фото: Кадр из трансляции

И это было только начало. На 17-й минуте тот же Калверт-Льюин бил с угла вратарской — мяч прошёл рядом с дальней штангой. Вскоре после этого Аит-Нури закопался у штрафной, и через мгновение уже Ааронсон ударил из вратарской, но чуть-чуть промазал. За первые полчаса получилось 7:0 по ударам и не менее красноречиво по ожидаемым голам: 1,02 vs 0,00 xG. Пускай «Сити» и не пропустил, однако по игре это был один из худших первых таймов в сезоне.

Правда, концовка осталась всё-таки за гостями. Сначала опасно ударил Мармуш, затем отличный момент был у О’Райли. А на 45+2-й минуте у «Сити» прошла комбинация низом: Шерки — Аит-Нури — Семеньо. Ганский новичок гостей в подкате замкнул прострел с нескольких метров. Для него это уже 14-й гол в нынешнем сезоне АПЛ. Больше только у Холанда (22) и Игора Тьяго (18).

Антуан Семеньо забивает гол

Антуан Семеньо забивает гол

Фото: AMA/Getty Images

Второй тайм начался с очередного момента у Калверт-Льюина. На этот раз его удар заблокировал Нунес. «Лидс» при Фарке всегда стремится прессинговать – и тем более когда игра даётся, а счёт не устраивает. При этом хозяева владели мячом в три раза меньше (25% vs 75%), однако нельзя сказать, чтобы они запирались в своей штрафной. После перерыва команды словно соревновались в промахах. Девять подряд ударов мимо: три – от «Лидса» и шесть – от «Сити». Мимо ближайших матчей, вероятно, пролетит О’Райли, который получил повреждение и был заменён. Только затем пошли удары в створ — Гехи опасно бил головой.

Концовка осталась за «Лидсом», который прилично поддавил соперника. В какой-то момент мяч регулярно метался по штрафной «Манчестер Сити». Бывший защитник ЦСКА Бийол вышел на замену и сразу едва не сравнял счёт, нанеся удар головой из выгодной позиции. В какой-то момент мяч ещё и попал в руку Нунесу, но арбитры в поле и на VAR не посчитали, что этого достаточно для назначения пенальти. Кажется, главный тренер «Лидса» Фарке был другого мнения, потому что после финального свистка он получил красную за эмоциональные споры с судьёй.

Удаление Даниэля Фарке

Удаление Даниэля Фарке

Фото: AMA/Getty Images

Итог — победа «Сити» с минимальным счётом. Теперь команда Гвардиолы лишь на два очка отстаёт от «Арсенала» при равном количестве матчей. «Канонирам» спустя сутки играть на своём поле против «Челси».

Развесёлый матч на «Энфилде» в этом же туре:
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android