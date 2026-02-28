«Сити» не отпускает «Арсенал»! Провалили начало матча с «Лидсом», но помог Семеньо

Без Холанда! «Манчестер Сити» внезапно вышел на матч с «Лидсом» без лучшего бомбардира чемпионата. По словам главного тренера, форвард не попал даже на скамейку из-за небольшого повреждения. В результате «горожане» вышли с менее привычной схемой, при которой впереди оказывались Мармуш и Семеньо.

Возможно, в том числе с расстановкой связано неубедительное выступление «Сити» в начале матча. У «Лидса» моменты шли на потоке. Уже на четвёртой минуте Калверт-Льюин упустил фантастический шанс. Бил без сопротивления с восьми метров, находясь прямо перед воротами, но промахнулся.

Упущенный Домиником Калверт-Льюином момент Фото: Кадр из трансляции

И это было только начало. На 17-й минуте тот же Калверт-Льюин бил с угла вратарской — мяч прошёл рядом с дальней штангой. Вскоре после этого Аит-Нури закопался у штрафной, и через мгновение уже Ааронсон ударил из вратарской, но чуть-чуть промазал. За первые полчаса получилось 7:0 по ударам и не менее красноречиво по ожидаемым голам: 1,02 vs 0,00 xG. Пускай «Сити» и не пропустил, однако по игре это был один из худших первых таймов в сезоне.

Правда, концовка осталась всё-таки за гостями. Сначала опасно ударил Мармуш, затем отличный момент был у О’Райли. А на 45+2-й минуте у «Сити» прошла комбинация низом: Шерки — Аит-Нури — Семеньо. Ганский новичок гостей в подкате замкнул прострел с нескольких метров. Для него это уже 14-й гол в нынешнем сезоне АПЛ. Больше только у Холанда (22) и Игора Тьяго (18).

Антуан Семеньо забивает гол Фото: AMA/Getty Images

Второй тайм начался с очередного момента у Калверт-Льюина. На этот раз его удар заблокировал Нунес. «Лидс» при Фарке всегда стремится прессинговать – и тем более когда игра даётся, а счёт не устраивает. При этом хозяева владели мячом в три раза меньше (25% vs 75%), однако нельзя сказать, чтобы они запирались в своей штрафной. После перерыва команды словно соревновались в промахах. Девять подряд ударов мимо: три – от «Лидса» и шесть – от «Сити». Мимо ближайших матчей, вероятно, пролетит О’Райли, который получил повреждение и был заменён. Только затем пошли удары в створ — Гехи опасно бил головой.

Концовка осталась за «Лидсом», который прилично поддавил соперника. В какой-то момент мяч регулярно метался по штрафной «Манчестер Сити». Бывший защитник ЦСКА Бийол вышел на замену и сразу едва не сравнял счёт, нанеся удар головой из выгодной позиции. В какой-то момент мяч ещё и попал в руку Нунесу, но арбитры в поле и на VAR не посчитали, что этого достаточно для назначения пенальти. Кажется, главный тренер «Лидса» Фарке был другого мнения, потому что после финального свистка он получил красную за эмоциональные споры с судьёй.

Удаление Даниэля Фарке Фото: AMA/Getty Images

Итог — победа «Сити» с минимальным счётом. Теперь команда Гвардиолы лишь на два очка отстаёт от «Арсенала» при равном количестве матчей. «Канонирам» спустя сутки играть на своём поле против «Челси».