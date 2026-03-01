У Сафонова новый «сухарь» и классные спасения за «ПСЖ»! Но героем стал другой вратарь

От такого невозможно устать: Сафонов провёл восьмой кряду матч за «ПСЖ» во всех турнирах. После двух осечек «Ланса» парижане могли создать в Лиге 1 четырёхочковый отрыв. И оборона «Гавра» этому всячески способствовала. Только не вратарь, который тащил и всё, что можно, и всё, что нельзя. Матвею проявить себя тоже дали: у него несколько эффектных спасений и очередной «сухарь».

В статистику это не попало, тем не менее Сафонов в дебюте выставил руку и ликвидировал опасный удар Ндиайе с близкого расстояния. Просто пару секунд спустя судья просигналил о положении вне игры. Ещё Матвей уверенно перехватывал прострелы с фланга.

Не попавшее в статистику спасение Матвея Сафонова Фото: Кадр из трансляции

В остальном «Гавр» тотально припёрли к его воротам. И тот, припарковавшись там с владением плюс-минус 25%, долго удерживал нули. Хотя Зуауи выносил с ленточки после попытки Кварацхелияи с углового. На 37-й минуте аутсайдер всё же дрогнул: Ли Кан Ин подал с правого края, Баркола опередил воспитанника «ПСЖ» Пембеле и замкнул головой с отскоком от газона.

Вскоре Брэдли устроил ответную любезность и вывел южнокорейца один на один с вратарём. Внезапно случился промах. «Гавр» всё равно пропустил до перерыва ещё. Однако разогнавший атаку Хакими перед голом Фернандеса забрался в небольшой офсайд.

Невезение парижан продолжилось, когда Хвича зарядил в штангу. «Гавр» чуть было даже не наказал парижан за расточительство, вот только Сафонов чётко среагировал на пальбу Сумаре с разворота в ближний угол.

Спасение Матвея Сафонова Фото: Кадр из трансляции

Чтобы снова не играть на нервах у болельщиков, Баркола устроил для Мендеша расстрел Дио. Вратарь эту дуэль выиграл. И следующую, когда с ним один на один вываливался Мбайе! Хвича не попал в ближний угол и закричал от негодования.

Всё должно было закончиться на 79-й минуте. Однако Дио взял и потащил пенальти от Дуэ! Из-за геройств вратаря «Гавра» счёт до конца оставался скользким. Уже на самых последних минутах оборона «ПСЖ» прозевала забег Кехты, и Сафонову пришлось, рискуя, рвануть в его сторону. Матвей выбил мяч головой и случайно врезался коленом в грудь марокканцу. Никакого фола.

Парижане насоздавали на 3,88 ожидаемого гола. Сколько же они запороли! «Гавр» — на 1,17. Сафонов остался «сухим» в пятый раз за 12 матчей этого сезона. Дальше — разборка с «Монако». Там придётся посложнее, в чём Матвей недавно убедился в Лиге чемпионов.