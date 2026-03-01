Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Динамо — Крылья Советов — 4:0, видео обзор матча 19-го тура РПЛ 2025/2026, видео голов, 1 марта 2026

При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Дмитрий Зимин
Отчёт «Динамо» М — «Крылья Советов» — 4:0
Комментарии
У Тюкавина – 1+1, всё голы на счету разных футболистов.

Представьте матч этих команд в 4-м или 5-м туре МИР РПЛ. Тогда «Крылья» находились в верхней части таблицы, а в «Динамо» ещё верили в Валерия Карпина. Мы увидели бы две сверхмотивированные команды, каждой из которых точно было что доказывать. Но тогда они не встретились. А сейчас находятся в странном состоянии. Динамовцы зашли в весну, по сути, без задач. Вылететь или попасть в стыковые матчи будет абсурдно, забраться в топ-6 – тяжело. Так что они просто существуют. «Крылья» же перед возобновлением РПЛ тоже никто не отправлял в зону вылета или стыков. Зимой состав укрепили, тренера сохранили, и много говорилось о необходимом балансе, который теперь получен. Однако, судя по происходившему на поле, этого для прогресса недостаточно.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

Ролан Гусев устроил эксперименты с имиджем, появившись на скамейке в стильном пальто. С составом же всё было куда привычнее. Несмотря на тестирование схемы с двумя нападающими на сборах, в основе на «Крылья» вышел один Константин Тюкавин. Под ним – Бителло, Антон Миранчук и Муми Нгамалё. Казалось, идеальный вариант забить столько, сколько захочется. Магомед Адиев под такое сочетание предсказуемо выпустил пять защитников. Ещё мы увидели в составе двух новичков – Дани Фернандеса и Джеффри Чинеду.

Первые 10 минут была борьба в основном в центре поля. Самарцы пытались бросать в прорыв того самого Чинеду, но его закрывала пара Максим Осипенко – Николас Маричаль. Динамовцы искали свободные зоны, а Гусев на бровке выглядел напряжённым. Словно всё шло не по его плану. Однако вскоре тренер выдохнул. На 14-й минуте Михайло Баньяц покинул поле из-за повреждения, и «Крылья» временно остались в меньшинстве. Это помогло хозяевам: Даниил Фомин закинул мяч под открывание Нгамалё, а тот в касание прострелил в район вратарской, где совсем один остался Тюкавин. Оставалось не промазать в простой ситуации.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот гол скинул напряжение. Москвичи успокоились и явно начали получать удовольствие от происходящего. Самарцы же выглядели слишком потерянными. Так что события, произошедшие через 10 минут, едва ли кого-то удивили. Миранчук запустил мяч в руку Роману Евгеньеву, который находился в собственной штрафной. Кирилл Левников назначил пенальти. К мячу подошёл Нгамалё и увеличил преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В следующей атаке Тюкавин мог всё закончить, но удар через себя пришёлся в руки Сергею Песьякову. Зато это сделал Миранчук: получил мяч от того же Тюкавина после быстрого выхода, оказался перед вратарём и перекинул его.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что это был всего четвёртый удар в створ на три гола. Феноменальная реализация, которой так не хватало осенью. В перерыве Адиев попытался что-то изменить, выпустив Артёма Шуманского и Кирилла Столбова. Однако помогло не особо. Динамовцы играли в кайф, получали удовольствие от каждой минуты и не раз могли увеличить преимущество. «Крылья» же ближе к 70-й минуте сникли окончательно. И пропустили четвёртый от вышедшего на замену Гладышева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А чуть ли не единственный реальный шанс забить у самарцев забрали видеоассистенты. Левников назначил пенальти, разглядев фол Андрея Лунёва на Евгеньеве. Однако у монитора его поправили – вратарь сначала сыграл в мяч, а потом попал по защитнику соперника. По инерции «Крылья» провели ещё пару атак, однако ничего особенного не показали.

«Динамо» после этой победы взлетело с 10-го места сразу на седьмое. При прежнем тренере бело-голубые в РПЛ четыре раза за матч, кстати, не забивали. «Крылья» же остались в зоне переходных матчей.

