Топ-события понедельника: перенесённый матч «Сочи» — «Спартак», хоккей и баскетбол

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Кирилл Капризов?

Кирилл Капризов проводит очередной мощный сезон, расположившись на шестом месте в списке лучших бомбардиров лиги. А «Миннесота» в этом сезоне стала одним из претендентов на Кубок Стэнли. Команда идёт на втором месте в своём дивизионе, где на высоких позициях сплошь топы НХЛ. Одержат ли «дикари» победу над аутсайдером?

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Востока проявит себя на выезде?

«Детройт» возглавляет Восток, а «Орландо» борется за попадание в шестёрку сильнейших. Тем не менее «Мэджик» в последнем очном матче выиграли у «Пистонс». Удастся ли лидеру конференции выйти вперёд в сезонной серии?

⚽️ 3:00: «Орландо Сити» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: одержит ли «Интер Майами» первую победу в сезоне?

«Интер Майами» по итогам прошлого сезона стал победителем чемпионата МЛС. Но в новом сезоне стартовал не по статусу — проиграл в Калифорнии «Лос-Анджелесу» (0:3). Впрочем, «Орландо» тоже потерпел поражение в первом матче — уступил дома «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:2). Кстати, «Интер» обыграл соперника всего один раз в четырёх предыдущих встречах. Забьёт ли Лионель Месси в предстоящем матче?

🏀 4:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: ещё один клатч?

«Бостон» в шикарной форме. Об этом говорят не только результаты в последнее время (10 побед в 12 матчах), но и игра команды. «Филадельфия» после четырёх поражений кряду сумела выйти на победную тропу — «Сиксерс» выиграли три встречи кряду. Эти команды уже трижды играли в этом сезоне НБА, и самое большое преимущество победителя составляло два очка. Другими словами — в каждом противостоянии был равный клатч. Кто окажется сильнее в этот раз?

⚽️ 14:00: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 19-й тур

Интрига: дебют нового тренера «Спартака»

Хуан Карлос Карседо пошумел с «Пафосом» и на Кипре, и, что гораздо важнее, в Лиге чемпионов. И заслужил приглашение в «Спартак», где уже работал помощником Унаи Эмери. Соперник для дебюта удобный: сочинцы замыкают таблицу и за пять предыдущих туров набрали всего одно очко. Отметим, что встреча изначально должна была пройти 1 марта. Но она была перенесена на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Локомотив» одержит шестую победу подряд?

«Локомотив» после перерыва на Матч звёзд непобедим – пять побед в пяти матчах. Ярославцы ближе к плей-офф набрали угрожающую форму – сильнее команды на Западе сейчас просто нет. И это без голевой помощи Александра Радулова, который не забивал с 27 января. Прервёт ли Тасманский дьявол эту серию?

⚽️ 19:30: «Родина» — «Шинник», Первая лига, 22-й тур

Интрига: «Родина» обострит интригу в борьбе за второе место в Первой лиге?

У «Родины» появился шанс сократить отставание от второго места. Оно, напомним, даёт возможность напрямую попасть в РПЛ. Пока московская команда отстаёт от «Урала» на пять очков, но у неё есть один матч в запасе. «Шинник» находится во второй половине таблицы, а ещё у него большие проблемы с игрой на выезде. Одна победа в 10 гостевых встречах турнира — печальная статистика для болельщиков ярославского клуба.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Хетафе», Примера, 26-й тур

Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?

«Реалу» ни в коем случае нельзя терять очки. Если он, конечно, рассчитывает на чемпионский титул. «Барса» победила в этом туре и оторвалась от столичного клуба на четыре очка. Отставание никак не назовёшь критичным, но не факт, что лидер сделает ещё несколько подарков. «Реал» в прошлом туре прервал победную серию в чемпионате Испании. Впрочем, сейчас у него удобный соперник. «Реал» восемь раз подряд обыграл «Хетафе» в Примере.