Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 2 марта 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: перенесённый матч «Сочи» — «Спартак», хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 марта 2026 года
Комментарии
За чем следить 2 марта: игра «Реала» в Примере, «Интер» Месси в МЛС, «Миннесота» — «Сент-Луис» — в НХЛ и «Орландо» — «Детройт» — в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Кирилл Капризов?

Кирилл Капризов проводит очередной мощный сезон, расположившись на шестом месте в списке лучших бомбардиров лиги. А «Миннесота» в этом сезоне стала одним из претендентов на Кубок Стэнли. Команда идёт на втором месте в своём дивизионе, где на высоких позициях сплошь топы НХЛ. Одержат ли «дикари» победу над аутсайдером?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Стэмкос может оказаться в «Миннесоте»?
Инсайдер НХЛ назвал команды, ради которых Стэмкос может снять пункт о запрете обмена

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Востока проявит себя на выезде?

«Детройт» возглавляет Восток, а «Орландо» борется за попадание в шестёрку сильнейших. Тем не менее «Мэджик» в последнем очном матче выиграли у «Пистонс». Удастся ли лидеру конференции выйти вперёд в сезонной серии?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Ужасные новости про легенду НБА:
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем

⚽️ 3:00: «Орландо Сити» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Интер Майами» первую победу в сезоне?

«Интер Майами» по итогам прошлого сезона стал победителем чемпионата МЛС. Но в новом сезоне стартовал не по статусу — проиграл в Калифорнии «Лос-Анджелесу» (0:3). Впрочем, «Орландо» тоже потерпел поражение в первом матче — уступил дома «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:2). Кстати, «Интер» обыграл соперника всего один раз в четырёх предыдущих встречах. Забьёт ли Лионель Месси в предстоящем матче?

Статистика МЛС
Для Месси это будет первая встреча с Трампом:
Месси посетит Белый дом и встретится с Трампом на следующей неделе — The Athletiс

🏀 4:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё один клатч?

«Бостон» в шикарной форме. Об этом говорят не только результаты в последнее время (10 побед в 12 матчах), но и игра команды. «Филадельфия» после четырёх поражений кряду сумела выйти на победную тропу — «Сиксерс» выиграли три встречи кряду. Эти команды уже трижды играли в этом сезоне НБА, и самое большое преимущество победителя составляло два очка. Другими словами — в каждом противостоянии был равный клатч. Кто окажется сильнее в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как обстоят дела в гонке за лучшего новичка НБА?
В борьбе за звание лучшего новичка НБА два фаворита. А сумеет ли Дёмин остаться в топ-10?
В борьбе за звание лучшего новичка НБА два фаворита. А сумеет ли Дёмин остаться в топ-10?

⚽️ 14:00: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 19-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебют нового тренера «Спартака»

Хуан Карлос Карседо пошумел с «Пафосом» и на Кипре, и, что гораздо важнее, в Лиге чемпионов. И заслужил приглашение в «Спартак», где уже работал помощником Унаи Эмери. Соперник для дебюта удобный: сочинцы замыкают таблицу и за пять предыдущих туров набрали всего одно очко. Отметим, что встреча изначально должна была пройти 1 марта. Но она была перенесена на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Таблица РПЛ
Изначально матч должен был состояться в субботу:
Официально
РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Спартак»

🏒 19:00: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» одержит шестую победу подряд?

«Локомотив» после перерыва на Матч звёзд непобедим – пять побед в пяти матчах. Ярославцы ближе к плей-офф набрали угрожающую форму – сильнее команды на Западе сейчас просто нет. И это без голевой помощи Александра Радулова, который не забивал с 27 января. Прервёт ли Тасманский дьявол эту серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
СКА не хочет попадать на «Локомотив»?
Ларионов ответил на вопрос, попытается ли СКА избежать «Локомотив» в первом раунде

⚽️ 19:30: «Родина» — «Шинник», Первая лига, 22-й тур

Россия — Лига PARI . 22-й тур
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Родина» обострит интригу в борьбе за второе место в Первой лиге?

У «Родины» появился шанс сократить отставание от второго места. Оно, напомним, даёт возможность напрямую попасть в РПЛ. Пока московская команда отстаёт от «Урала» на пять очков, но у неё есть один матч в запасе. «Шинник» находится во второй половине таблицы, а ещё у него большие проблемы с игрой на выезде. Одна победа в 10 гостевых встречах турнира — печальная статистика для болельщиков ярославского клуба.

Турнирная таблица Первой лиги
Как в этом туре сыграли лидеры Первой лиги:
Похоже, первый новичок РПЛ известен! «Факел» испортил Березуцкому дебют за «Урал». Видео
Похоже, первый новичок РПЛ известен! «Факел» испортил Березуцкому дебют за «Урал». Видео

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Хетафе», Примера, 26-й тур

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?

«Реалу» ни в коем случае нельзя терять очки. Если он, конечно, рассчитывает на чемпионский титул. «Барса» победила в этом туре и оторвалась от столичного клуба на четыре очка. Отставание никак не назовёшь критичным, но не факт, что лидер сделает ещё несколько подарков. «Реал» в прошлом туре прервал победную серию в чемпионате Испании. Впрочем, сейчас у него удобный соперник. «Реал» восемь раз подряд обыграл «Хетафе» в Примере.

Турнирная таблица Примеры
Как конкурент «Реала» сыграл в этом туре:
Исторический матч Ямаля! Лидер «Барсы» хет-триком разнёс третью команду Испании
Исторический матч Ямаля! Лидер «Барсы» хет-триком разнёс третью команду Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android