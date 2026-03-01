Какие команды выстреливали весной, завалив осень? 7 примеров для «Динамо»

ЦСКА и «Локомотив» несколько раз повторяли один трюк. В списке есть даже Екатеринбург с Тулой!

После перехода российского футбола на систему «весна-осень» участники РПЛ как будто проводят два чемпионата внутри одного сезона. Некоторые команды меняются за зиму до неузнаваемости. Кто-то по составу благодаря трансферному окну, а другие по игре и результатам. Вспоминаем, кто сильно выстреливал во второй части сезона, выдав не очень хорошую или даже провальную первую часть. Вот семь примеров для московского «Динамо», которое в нынешнем чемпионате особенно разочаровало.

ЦСКА в сезоне-2013/2014

Самый памятный случай – это, конечно же, мощный рывок ЦСКА весной 2014 года. Первую часть того сезона команда Леонида Слуцкого завершила только на пятом месте. В 19 турах армейцы одержали 10 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений. Набрали 34 очка (1,78 в среднем за матч). Красно-синие отставали на шесть очков от дуэта лидеров – «Зенита» и «Локомотива», уступали пять «Спартаку» и одно московскому «Динамо». В осеннем ЦСКА трудно было увидеть будущего чемпиона.

Но во второй части сезона команда Слуцкого превратилась в машину, которая давила всех, кто стоял на её пути. Правда, не сразу. Началась весна для ЦСКА с поражения от «Динамо» в дерби со счётом 2:4. Но потом – понеслось! В течение двух месяцев армейцы победили 10 раз подряд. Уложили в том числе «Зенит» и «Локомотив». За 11 туров красно-синие взяли 30 очков (2,72 за матч). Феноменальный прогресс. В итоге ЦСКА завоевал золото, финишировав с отрывом в очко от петербуржцев.

«Урал» в сезоне-2013/2014

Тот же сезон подарил ещё один удивительный прорыв во второй части чемпионата. «Урал» сильно трясло летом и осенью. Клуб из Екатеринбурга сменил двух главных тренеров. Сначала Павел Гусев уступил своё кресло Олегу Василенко, а в ноябре и того убрали. Руководство «Урала» позвало спасать команду Александра Тарханова. На зимний перерыв екатеринбуржцы уходили, находясь в зоне вылета – на 15-м месте. В 19 матчах было всего две победы при шести ничьих и 11 поражениях. «Шмели» взяли 12 очков (0,63 за матч).

Весной Тарханов превратил «Урал» из аутсайдера в одного из лидеров РПЛ. По итогам 11 туров его команда попала в топ-3 по количеству набранных очков. Не выдержала темп только феноменального ЦСКА и совсем чуть-чуть отстала от «Зенита». Екатеринбуржцы добыли семь побед, однажды сыграли вничью и трижды уступили. Взяли 22 очка, то есть в среднем ровно 2,00 за матч. Если бы прошли весь чемпионат в таком графике, то завоевали бы бронзу. А так финишировали на 11-м месте и избежали даже попадания в стыки.

ЦСКА в сезоне-2017/2018

Ещё одна яркая весна ЦСКА – из сезона восьмилетней давности. Тогда армейцам тоже не слишком удалась первая часть чемпионата. В 20 турах команда Виктора Гончаренко победила 10 раз, кроме того, у неё было по пять побед и поражений. Армейцы набрали 35 очков (1,75 за матч). Впрочем, всего на два отставали от «Зенита» и «Спартака», деливших второе место, и на одно от шедшего четвёртым «Краснодара».

А вот по результатам 10 туров весны ЦСКА стал лучшей командой РПЛ, причём с отрывом. Армейцы победили семь раз при двух ничьих и одном поражении. Заработали 23 очка (2,30 за матч). Обыграли в концовке чемпионата своего конкурента «Краснодар» и увезли ничью из Санкт-Петербурга. Показали, что на зимних сборах время не теряли. Наградой для ЦСКА стало второе место с отрывом в два очка от «Спартака» и путёвка на групповой этап Лиги чемпионов.

«Арсенал» в сезоне-2018/2019

Год спустя впечатляющий рывок во второй части сезона совершил «Арсенал». На зимний перерыв туляки уходили, расположившись на 11-м месте. Ещё в ноябре руководство клуба указало на дверь Олегу Кононову и позвало на скамейку Игоря Черевченко. В 17 турах «Арсенал» победил всего пять раз, столько же сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда набрала 20 очков (1,17 за матч) – от зоны стыков её отделяли три, а от прямого вылета пять.

Весной туляки вошли в топ-3 по результатам оставшихся 13 игр. Победили семь раз при пяти ничьих, а уступили лишь однажды. Единственное поражение «Арсеналу» нанёс в предпоследнем туре «Краснодар», прервав 11-матчевую беспроигрышную серию команды Черевченко. Забить «оружейникам» было крайне сложно, хотя в двух встречах на финише туляки получили по три мяча от краснодарцев и московского «Динамо». До этого они пропустили в весенней части чемпионата всего дважды и победили «на ноль» ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». «Арсенал» набрал 26 очков (ровно 2,00 за матч), финишировал шестым. Неожиданно забрал путёвку в квалификацию Лиги Европы.

«Локомотив» в сезоне-2020/2021

Далее две впечатляющие весны в трёх сезонах выдал «Локомотив». В 2021 году железнодорожники начинали вторую часть чемпионата, находясь всего лишь на восьмом месте. К зимнему перерыву у команды Марко Николича было почти одинаковое количество побед и поражений. В 19 турах «Локо» выиграл восемь раз, проиграл семь и четырежды сыграл вничью. Набрал 28 очков (1,47 за матч). Отставание от топ-3 достигло семи очков.

Сербский тренер понимал, что нужно что-то менять в тактическом плане. И весной всех потряс «ромб Николича»! «Локомотив» победил в РПЛ восемь раз подряд, убрав в том числе ЦСКА и «Спартак». Единственная осечка, правда, очень болезненная, случилась во второй части сезона в матче с «Зенитом» (1:6) в Санкт-Петербурге. После этого железнодорожники сыграли вничью 0:0 с московским «Динамо» и финишировали победой – девятой в 11 турах. Весной команда взяла 28 очков (2,54 за матч). Стала лучшей в лиге. Это позволило финишировать на третьем месте и заработать путёвку в Лигу Европы.

«Локомотив» в сезоне-2022/2023

В сезоне-2022/2023 «Локомотив» разваливался на ходу из-за «немецкого эксперимента». Клуб менял тренеров – увольнял Йозефа Циннбауэра и затем Андрея Фёдорова, отработавшего недолго в качестве исполняющего обязанности. Незадолго до зимнего перерыва назначили Михаила Галактионова. После первой части чемпионата «Локо» находился рядом с зоной вылета – на 14-м месте. В 17 матчах одержал всего три победы при четырёх ничьих и 10 поражениях. В активе железнодорожников было лишь 13 очков (0,76 за матч).

«Доктор» Галактионов реанимировал команду. Весной «Локомотив» стал совсем другим – набрал 32 очка в 13 турах (2,46 за матч) и занял первое место по итогам второй части сезона. Железнодорожники одержали 10 побед, а единственное поражение, как и в истории с Николичем, им нанёс только «Зенит». Играл «Локомотив» мощно и результативно, забил за этот отрезок 34 гола. С ролью лидера отлично справлялся Артём Дзюба. Некоторые соперники получали по четыре мяча, а «Химкам» команда Галактионова положила пять. В итоге «Локо» финишировал восьмым.

ЦСКА в сезоне-2024/2025

В прошлом сезоне ещё одну яркую весну пережили и ЦСКА, и Николич, объединившиеся на год. Пока сербский тренер разбирался с возможностями команды, она без блеска провела первую часть чемпионата. В 18 турах победила девять раз, заработала ещё четыре ничьих и потерпела пять поражений. Армейцы набрали 31 очко (1,72 за матч) – ушли на зимний перерыв на шестом месте. До топ-3 было не так далеко. Тройку замыкал «Спартак», набравший на шесть очков больше.

Потом «ромб Николича» снова превратился в страшное оружие против любого соперника. Во второй части сезона ЦСКА вообще никому не уступил – восемь побед при четырёх ничьих. Красно-синие взяли 28 очков (2,33 за матч), обыграв среди прочих «Краснодар», «Спартак» и московское «Динамо». Финишировали армейцы на третьем месте. Вдобавок Кубок России завоевали. Тем тяжелее воспринималась летом добровольная отставка Николича.