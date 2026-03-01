Скидки
Футбол

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 2:1, обзор матча 28-го тура АПЛ, голы: Лакруа, Бруну Фернандеш, Шешко, судейство, 1 марта 2026

«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Но ключевое решение судьи будут обсуждать ещё долго
Григорий Телингатер
«МЮ» уже в топ-3 АПЛ!
Лакруа из «Кристал Пэлас» запомнит этот вечер.

«МЮ» при Кэррике словно перезагрузился (об этом мы писали отдельно), но на этот раз команде пришлось сложнее, чем раньше. На «Олд Траффорд» хозяева пропустили от «Кристал Пэлас» уже на четвёртой минуте. Причём гол получился в каком-то смысле удивительным. После навеса с углового Лакруа бил головой без сопротивления. Защитник «МЮ» Йоро просто потерялся в этой ситуации, упустив соперника.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

На этом проблемы хозяев не закончились. Вскоре Муньос наступил на ногу Шоу и даже не получил за это жёлтую карточку. Кэррику пришлось делать вынужденную замену уже в середине первого тайма. Вместо Шоу на поле появился Мазрауи, который занял менее привычную для себя позицию слева в обороне.

Люк Шоу

Люк Шоу

Фото: PA Images via Getty Images

В целом первый тайм получился достаточно скупым на голевые моменты. Причём для обеих сторон. «МЮ» мог отыграться разве что благодаря ударам головой сначала Шешко, а затем Каземиро. Бразилец был ближе всего к голу до перерыва, но мяч прошёл рядом со штангой.

В начале второго тайма моменты возникли у этих же футболистов. Сначала опасно бил Шешко, а в следующей атаке — Каземиро. Показательно, что уже на 49-й минуте вратарь «Кристал Пэлас» Хендерсон получил жёлтую карточку за затяжку времени. А ещё через пару минут «МЮ» заработал пенальти. Лакруа начал фолить на Кунье до штрафной, а закончил где-то на линии. При этом фол был не прямо явным — защитник придержал соперника за плечо, а такое судьи иногда прощают.

Лакруа фолит на Кунье

Лакруа фолит на Кунье

Фото: Кадр из трансляции

Когда включился VAR, казалось, что будет отмена пенальти. Либо из-за места фола, либо из-за его отсутствия. В результате 11-метровый оставили, а Лакруа удалили. Логика понятна — можно расценить как лишение явной возможности забить гол. Ключевое тут — отсутствие даже попытки сыграть в мяч, а в таких случаях по правилам это ещё и красная. Хотя именно в этой ситуации двойное наказание выглядело излишне жёстким.

А на 65-й минуте «МЮ» забил победный гол. Бруну навесил из глубины, Шешко на этот раз пробил головой точно и особо без шансов для вратаря «Пэлас». Словенский форвард давно не выходил в основе, а тут оказался в старте впервые при Кэррике — и отличился. Кстати, уже в четвёртый раз при новом тренере. Для Бруну же этот ассист стал 13-м в этом сезоне АПЛ (рекорд Анри и Де Брёйне — 20 голевых передач).

Беньямин Шешко

Беньямин Шешко

Фото: PA Images via Getty Images

В концовке матча «МЮ» был ближе к третьему голу, чем «Пэлас» — к тому, чтобы сравнять счёт. Отличный момент не реализовал Каземиро, который бил с нескольких метров, однако на табло остался счёт 2:1. Кэррик продолжает свою беспроигрышную серию (семь матчей). И теперь его команда поднялась на третью строчку — благодаря победе «Вулверхэмптона» над «Астон Виллой».

