ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову

ЦСКА после «лучшей трансферной кампании» зимы стартовал с поражения в 19-м туре МИР Российской Премьер-Лиги от «Ахмата». Теперь команда Фабио Челестини отстаёт на семь очков от лидера «Краснодара» и на шесть от «Зенита».

Интриговало, кто из новичков ЦСКА и «Ахмата» сыграет в первом матче весны, но Челестини поразил другим решением по составу. В основе армейцев появился и дебютировал в РПЛ 18-летний центральный защитник Данилов. Кирилл, конечно, запомнился, по сборам, но одно дело товарняки и совсем другое – официальные встречи. А из подписанных в зимнее окно футболистов в стартовом составе красно-синих появились Матеус Рейс, Баринов, Козлов и Лусиано (то есть все, кроме оставшегося в запасе молодого нападающего Воронова). У «Ахмата» с первых минут вышли защитник Цаке и полузащитник Пряхин, тогда как Абдулкадыров, Хлусевич и Кенжебек начали матч на скамейке.

ЦСКА настолько мощно начал, что подумалось – команде Станислава Черчесова не избежать пропущенного мяча. Быстрый гол действительно состоялся. Но забил его… «Ахмат»! Своим первым же ударом в матче. Воспитанник ЦСКА Пряхин заработал штрафной – его сбил Рейс, подменявший на левом фланге Мойзеса (бразилец, как и Обляков, отбывал дисквалификацию). После подачи Данилов вынес мяч к полукругу, где стоял абсолютно свободный Самородов. Вингер сборной Казахстана атаковал без лишних раздумий. Мяч срикошетил от того же Данилова и влетел в сетку – без шансов для Акинфеева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

То ли этот гол так повлиял на армейцев, то ли дело в том, что команде с изменившимся наполовину составом требуется больше времени, чтобы «спеться», но потом игра армейцев оставляла желать лучшего. Новичкам не хватало взаимопонимания друг с другом и со старожилами ЦСКА. Вдобавок поле мешало команде Челестини созидать. У игроков ехали ноги, особенно от этого страдал быстроногий Глебов. Новый форвард Лусиано был заметнее на своей половине, когда опускался, чтобы отработать в обороне, нежели на чужой. Впрочем, в середине первого тайма связка Глебов – Лусиано соорудила атаку на скорости и аргентинец впервые пробил по воротам Ульянова. Из левого полуфланга с левой ноги – в дальний нижний угол. Мимо цели.

«Ахмат» был опаснее на контрвыпадах. ЦСКА не здорово возвращал себе мяч, фолил и позволял сопернику выходить на хорошие позиции. Самородов мог оформить дубль после «обреза» Рейса, а Пряхину не дал отличиться Данилов – заблокировал мяч. Уже в компенсированное время команда Черчесова забила, но Садулаев рано радовался. Гол отменили из-за офсайда. За 45 минут армейцы допустили 12 ударов по воротам Акинфеева.

Кирилл Данилов Фото: ФК «Ахмат»

У ЦСКА до перерыва ещё однажды опасно стрелял Лусиано – не попал в створ из полукруга. Аргентинец должен был лучше исполнить эпизод. Кроме того, вызвал обсуждения момент в штрафной «Ахмата», когда мяч, отскочив от спины Рейса, попал в руку Пряхину. VAR пригласил судью Карасёва посмотреть повтор, однако Сергей не стал отменять своё решение и не назначил 11-метровый. С ним можно согласиться, ведь хавбек грозненцев убирал руку. Это трудно назвать фолом.

После перерыва команда Челестини поддавливала, но при развитии атак у неё оставалась проблема с поиском адресатов для передач. Иногда центральные защитники Жоао Виктор и Данилов слишком долго были на мяче, даже теряли его. Зато на 51-й минуте бразилец едва не сравнял счёт. После подачи углового Жоао Виктор выиграл воздух и пробил головой – в перекладину. Возможно, гол вызвал бы скандал. По крайней мере, Исмаэл Силва показывал, что игрок армейцев перед стандартом взял мяч в руки ещё до того, как он выкатился за пределы поля.

На исходе часа матча Челестини добавил второго нападающего – Мусаева. Ушёл с поля Козлов, чей дебют в ЦСКА едва ли кто-то оценит комплиментарно. «Ахмат» же почти отказался от контригры ради сохранения компактности в обороне. Хозяева защищались низким блоком, терпели и бились за каждый мяч. План Черчесова в целом работал. За полтайма грозненцы создали один голевой момент, зато какой! Москвичей спас от гола двойной сейв Акинфеева.

Тем не менее за 20 минут до конца мяч ещё раз побывал в воротах голкипера ЦСКА. «Ахмат» опять преуспел на стандарте. Пряхин забил после того, как хозяева забрали подбор, и не стал праздновать. Жестом извинился перед своим бывшим клубом. Только мяч под майку запихал, очевидно, чтобы передать привет возлюбленной. Но как раз в эту секунду счастливые эмоции сменились разочарованием. Гол снова отменили из-за «вне игры». И без VAR было понятно – Ндонг стоял на пути мяча в офсайде.

Челестини пытался спасти матч, выпустив бразильский дуэт Матеус Алвес – Энрике Кармо, а позже и юного Воронова. Экс-форвард «Урала» заменил Лусиано, который завершил игру с тремя неточными ударами. Черчесов, в свою очередь, увеличил количество центральных защитников за счёт экс-армейца Абдулкадырова, бросил в бой и Хлусевича. «Ахмат» закрыл все подходы к своим воротам. У армейцев ничего не получалось в атаке (во второй половине ЦСКА набрал по xG даже меньше, чем в первой – 0,71), а их новички не «сделали разницу». Форварды опять не забили. Разве что Рейс часто обращал на себя внимание рывками вперёд. В результате команда Черчесова победила «на ноль».