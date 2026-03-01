«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением

«Арсенал» против «Челси» — главный матч выходных. Как минимум в Англии, а то и вообще в Европе. В таком матче Росеньор дал дебютировать в основе в АПЛ 20-летнему Мамаду Сарру, который до этого отыграл в чемпионате лишь несколько минут. У «Арсенала» обращало на себя внимание отсутствие Эдегора даже на скамейке — капитан не совсем здоров, по словам Артеты.

Первый по-настоящему опасный момент в матче был как раз у упомянутого Сарра. Центральный защитник пытался ударить с нескольких метров без сопротивления, но толком не попал по мячу. Хотя в целом давление «Арсенала» было более явным. Особенно тяжело приходилось вратарю «Челси» Санчесу, который допускал многовато брака в передачах.

Испанцу вообще приходилось часто вступать в игру, пасуясь с партнёрами. А в какой-то момент Санчес так далеко вышел из ворот, что Эзе попробовал его перекинуть. Не удалось, но судья не заметил, что «Арсенал» в том эпизоде заработал угловой. А именно угловые были ключевой составляющей в этот вечер.

Вильям Салиба Фото: Arsenal FC via Getty Images

На 21-й минуте хозяева забили. После навеса с углового на дальней штанге Габриэл скинул мяч в центр вратарской, а там другой центральный защитник, Салиба, пробил по воротам. Это 15-й гол «Арсенала» с углового в этом чемпионате Англии. Само собой, рекордный показатель в сезоне.

И вроде «Арсенал» смотрелся солиднее, но вместе с тем допускал какие-то удивительные моменты у своих ворот. То Субименди начудил, едва не обрезавшись в своей штрафной. Затем игроки «Арсенала» и вовсе начали бить по своим воротам. Райс локтем срезал мяч, но Райя справился. В Англии за такое обычно пенальти не дают, поскольку рука была в естественном положении из-за единоборства. В котором, впрочем, Райс достаточно явно держал соперника двумя руками.

Попадание мяча в руку Деклану Райсу Фото: Кадр из трансляции

И буквально сразу же последовал другой навес с углового, когда мяч закручивался в ворота. На этот раз по своим воротам пробил уже Инкапье, который головой срезал мяч в дальний угол. Получилось, что «Арсенал» за тайм забил два мяча с угловых, но есть нюанс.

Впрочем, даже на этом подобные голы не закончились. Во втором тайме победный мяч «Арсенал» забил, конечно же, с углового. И в очередной раз отличился защитник — теперь головой забил уже Тимбер. Игроки и тренер «Челси» настаивали, что Санчеса завалили в его же вратарской, но на повторах не было видно, чтобы кто-то сфолил на вратаре.

Юрриен Тимбер Фото: PA Images via Getty Images

Ближе к концу матча «Челси» ещё больше усложнил своё положение. Нету вышел на поле и удалился за три минуты. Первую жёлтую получил за споры с судьёй, а вторую — за явный фол. Это уже девятое удаление у «Челси» в сезоне. Впрочем, даже в меньшинстве у «Челси» были моменты, чтобы сравнять счёт, но в компенсированное время уже тащил Райя. А когда Делап всё-таки забил, там обнаружился достаточно явный офсайд.

Таким образом, «Арсенал» сохранил отрыв от «Сити»: пять очков по набранным и два — по потерянным. В свою очередь, «Челси» теперь на три очка отстаёт от топ-5.