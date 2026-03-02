«Нижний» потопят конфликты? Трансферы снова превращаются в боль для Шпилевского

Один из аутсайдеров РПЛ «Пари НН» стартовал во второй части сезона с поражения и опустился в зону вылета – на 15-е место. При этом команда Алексея Шпилевского не выглядела безнадёжно, дала бой «Локомотиву» в Москве. Если бы не ошибка голкипера Никиты Медведева, нижегородцы, скорее всего, забрали бы в большинстве ничью, а может, и дожали бы претендента на чемпионский титул.

В общем, в игре «Пари НН» есть позитив, который позволяет с осторожной надеждой смотреть в будущее. Спастись от вылета – реально. Но не сгубят ли нижегородцев внутренние противоречия? Кажется, в клубе бурлит вулкан. После матча с «Локомотивом» немного удивили слова Шпилевского – тренер покритиковал зимних новичков команды.

Алексей Шпилевский главный тренер «Пари НН» «В чём ещё надо прибавлять «Пари НН»? Новички пока не вписались, к сожалению. Разочарование есть. Пока не то, что хотелось бы видеть. Понимаете, времени у нас нет, нам нужны голы и результат. Если не все будут отдаваться, то будет тяжело очки набирать. Нас ждут тяжёлые два матча».

Интересно, что ещё накануне встречи слова Шпилевского о новичках «Пари НН» звучали принципиально по-иному. Алексей подчеркнул – нижегородский клуб подписал не просто молодых футболистов, а тех, кто добавил команде качества. По словам тренера, ему никто не навязывает игроков и не сможет это сделать.

Тем не менее в стартовый состав на матч с «Локомотивом» не попал ни один из новичков, подписанных в зимнее окно. Хотя по состоянию здоровья «Пари НН» не мог помочь только центральный защитник Илья Кирш. 21-летний воспитанник «Зенита», выдавший солидную первую часть сезона в новороссийском «Черноморце», приболел и не попал в заявку. Остальные начали игру на скамейке запасных: уругвайский форвард Адриан Бальбоа и ещё двое молодых россиян – полузащитник Артём Сидоренко (перешёл из «Краснодара») и нападающий Матвей Урванцев (из «Челябинска»).

Только в перерыве на поле появился Бальбоа, которого, к слову, на родине по понятной причине прозвали Рокки. Уругваец занял место «десятки» в схеме 4-4-2 с «ромбом» в центре поля. За тайм, что Адриан провёл на поле, трудно было понять, почему «Пари НН» заплатил достаточно большие деньги за уже не молодого 32-летнего легионера ($ 1 млн, по данным Transfermarkt) без опыта игры в Европе. Точнее, с минимальным. В своё время Бальбоа провёл четыре месяца в аренде в испанском «Расинге», где забил только один гол.

Несмотря на то что нижегородцев во втором тайме матча с «Локомотивом» было больше, Бальбоа ни разу не пробил в створ (два удара мимо цели с показателем xG 0,17), не сделал передач под удар и отдал два неточных паса на чужой трети. Так никого не нокаутируешь. Критика от Шпилевского как будто бы в первую очередь адресована уругвайцу. Всё-таки выпущенный на замену за 20 минут до конца 19-летний Сидоренко больше запомнился индивидуальными действиями – показал, что в академии «Краснодара» его хорошо обучили. Да и перед возобновлением сезона тренер «Пари НН» выделял именно его.

Пока Бальбоа – спорная замена экс-звезде нижегородского клуба Хуану Боселли, которого Шпилевский потерял прямо перед стартом второй части чемпионата. Возможно, уругвайца покупали вовсе не как альтернативу соотечественнику, но по факту получилось именно так. А вот другой нападающий Урванцев, когда требовалось усиливать атаку и вытаскивать матч с «Локомотивом», не сыграл ни минуты.

О том, что в «Пари НН» существует напряжение и даже возник конфликт из-за трансферов, рассказал экс-игрок сборной России, тренер «Зенита» и футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Чемпионат ещё не начался, а спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов, насколько я знаю, уже успел поругаться с главным тренером Шпилевским. Ну и когда уходит лидер, Боселли, это всегда будет бить по команде. Боселли в трудную минуту мог помочь, особенно впереди. Кто вместо него – не берусь сказать. Так что будет сложнее. Но я понимаю, чего хочет Шпилевский, и доля правды в его действиях есть. При этом вопрос остаётся в том, как он это преподносит. И в отношениях не только с прессой, но и с теми же игроками – будут ли они в него верить? Вот в чём дело. А если нет единства со спортивным директором ещё… Хорошего ждать не приходится».

Шпилевскому, как рассказывали работавшие с ним люди, не так-то просто угодить с точки зрения поиска новичков. У белоруса специфический взгляд на игроков, которые должны подходить именно под его «редбулловский» футбол. Он вполне может зарубить того, чьё высокое индивидуальное мастерство оценит другой специалист.

Об отношениях Шпилевского с Евменовым трудно судить со стороны. Однако спортивный директор «Пари НН» уже не в первый раз упоминается этой зимой как участник каких-то трансферных конфликтов. В зимнее окно в «Пари НН» должен был вернуться из «Краснодара» Александр Кокшаров, вот только почти оформленный переход 21-летнего игрока (его-то и воспринимали тогда как замену Боселли) сорвался в январе. Талантливый, но подбитый травмами нападающий мог перезагрузить карьеру в Нижнем Новгороде, а в итоге остался в клубе Сергея Галицкого и, видимо, потеряет ещё полгода.

В феврале Александр заявил, что Евменов «дважды обманул» его – обещал на переговорах с нападающим и его отцом олимпийским чемпионом по гандболу Эдуардом Кокшаровым одни условия, а при заключении договора менял их на менее выгодные для футболиста.

«Я прилетел в Москву и сразу подписал контракт, – рассказал Кокшаров. – Были вопросы по поводу трансферного контракта, но Евменов по пунктам объяснил мне ситуацию. Ночью, обсуждая эти условия с папой и юристом, понял, что слова Евменова не сходятся с действительностью. В эту же ночь я направил письмо на почту «Нижнего Новгорода» об отзыве контракта, так как понял, что Евменов соврал. Утром, ещё раз обсудив всё с папой, мы пришли к тому, чтобы согласиться на эти условия трансферного контракта, так как я очень хочу просто играть в футбол…

Затем ко мне в отель приехали Евменов и Карасёв [генеральный директор «Пари НН»]. Позвали меня на разговор. Они сказали, что, по их мнению, я не восстановлюсь в апреле, и поэтому мне нужно «упасть» почти в два раза от ранее согласованных условий по личному контракту. Я удивился, потому что, когда подписывал контракт с «Пари НН», этот вопрос не стоял, и всё было согласовано с двух сторон. Я отказался от «нового» контракта и вылетел в Краснодар. Суть была не в «новых» условиях, а в том, что за две-три недели получилось так, что Евменов обманул меня дважды».

Теперь у Шпилевского вместо Боселли и Кокшарова – загадочный Бальбоа и не игравший ещё на уровне РПЛ Урванцев. Если уругваец пока не оправдывает надежд белоруса, о чём свидетельствует его непопадание в основу, то в случае с остальными новичками тренер может быть недоволен тем, что они поздно появились в команде. Трио россиян «Пари НН» взял только в феврале. Шпилевскому просто не хватило времени, чтобы подготовить и наиграть молодых футболистов.

Короче говоря, за Нижний тревожно. У каждого участника процесса свои интересы и взгляды на то, что нужно клубу и команде, но в результате «Пари НН» превращается в вулкан, извергающий конфликты. Лодка, выражаясь словами Шпилевского, «наполовину потонула», хотя парус ещё белеет.

