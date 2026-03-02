Скидки
Европейский футбол, обзор матчей 28 февраля — 1 марта 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Арсенал, Бавария, Барселона, Ювентус, Ливерпуль

Падение Эмери в безбашенном туре АПЛ, Головин и Захарян проявились. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор игр 28 февраля-1 марта
Антони забил в дерби ударом через себя, «Милан» и «Марсель» зажгли на последних минутах, а «Тоттенхэм» продолжает сыпаться в чемпионате.

Футбольные события в прошедшие выходные не ограничились возвращением РПЛ. В Германии состоялась главная вывеска сезона в чемпионате, в Англии продолжается чемпионская гонка, Ямаль оформил первый хет-трик, «Рома» с «Ювентусом» сыграли безумный матч, а во Франции феерят российские футболисты. Подробности — ниже.

Англия: очередные угловые от Артеты, «Ливерпуль» забил пять

Сумасшедший матч от «Бёрнли» и «Брентфорда»: лондонцы вели 3:0 уже к 34-й минуте, но к 60-й «Бёрнли» сравнял! Мог бы получиться легендарный камбэк, однако «Брентфорд» всё же вернул победный счёт (4:3), а попытки соперника повторить подвиг закончились двумя обидными отменами голов. «Эвертон» разделался с «Ньюкаслом» на контратаках (3:2). «Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), а «Брайтон» с «Ноттингем Форест» забили все голы уже к 15-й минуте (2:1).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
27 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гомес – 61'     2:0 Гомеш – 90+8'    

«Вулверхэмптон» за неделю знатно проехался по топ-4. В прошлом туре оформил камбэк с «Арсеналом», а теперь обыграл «Астон Виллу». На 61-й минуте Жоао Гомес отобрал мяч в центре и вскоре сам же завершил атаку (для хозяев это был первый удар в створ). «Вилла» побежала отыгрываться, были опаснейшие моменты у Матсена и Онана, но защитник Москера идеально подстраховал в эпизодах. А на последних секундах Родригу Гомеш добил гостей вторым мячом. После финального свистка Эмери избежал рукопожатия с тренером «Вулверхэмптона», на что Роб Эдвардс отреагировал: «Я всё понимаю. В двух матчах, которые мы выиграли в лиге в этом году, оба тренера куда-то пропали».

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

«Ливерпуль» «съел» «Вест Хэм» уже в первом тайме, забив три мяча (кстати, все голы начались с угловых). Во второй половине лондонцы включились и забили дважды: сначала Соучек замкнул прострел, потом Кастельянос отметился после углового. «Ливерпуль» также ответил двумя мячами: Гакпо забил сам, а потом запустил атаку, которая завершилась автоголом Дисаси на 83-й.

Салах снова ушёл без результативных действий:
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

«Лидс» вполне мог зарабатывать очки: в первом тайме выглядел очень убедительно против команды Гвардиолы, но мешала реализация Калверт-Льюина. А вот у «Сити» с этим почти не было проблем: Семеньо в касание пробил вратаря Дарлоу. Во второй половине было уже скучнее, однако в концовке Нунес сыграл рукой в штрафной «Сити» и чудом избежал пенальти. После финального свистка Даниэль Фарке отправился пререкаться с судьёй и отхватил красную карточку.

Подробности матча:
«Сити» не отпускает «Арсенал»! Провалили начало матча с «Лидсом», но помог Семеньо
«Сити» не отпускает «Арсенал»! Провалили начало матча с «Лидсом», но помог Семеньо
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

Уже на четвёртой минуте Максанс Лакруа открыл счёт с углового, заставив «МЮ» понервничать. А «Пэлас» — закопаться у своих ворот в надежде не пропустить. К концу тайма показатель владения мячом у хозяев достиг 71%. Правда, во втором тайме Лакруа стало жаль манкунианцев: француз схватил удаление и «привёз» пусть и спорный, но всё же пенальти в свои ворота. Бруну реализовал удар с точки, а через восемь минут ассистировал на Шешко. Теперь «МЮ» сравнялся по очкам с «Виллой».

К арбитру есть вопросы:
«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Но ключевое решение судьи будут обсуждать ещё долго
«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Но ключевое решение судьи будут обсуждать ещё долго
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уилсон – 7'     2:0 Айуоби – 34'     2:1 Ришарлисон – 66'    

«Тоттенхэму» очень «хорошо»: позвал Игора Тудора и продолжает проигрывать. Теперь у «шпор» 10 матчей подряд в АПЛ без побед — серия тянется с конца прошлого года. Гости пропустили уже на седьмой минуте: оборона показала мастерство оборонительных действий, Галлахер так вообще ассистировал Уилсону на гол. А на 34-й Айуоби забил чудесный мяч в касание из-за штрафной. Во втором тайме Ришарлисон остался без опеки у дальней штанги и сократил отставание, но до камбэка дотянуть не удалось.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур»

«Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур»

Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

Ни слова про голы с угловых! Хотя ладно, отныне без них не обходится ни один матч АПЛ. На 21-й минуте Салиба подхватил скидку Габриэла во вратарской и открыл счёт, а перед уходом на перерыв Инкапье «отыгрался», закинув мяч в свои ворота. Во втором тайме «Арсенал» снова продавил соперника на угловом, а Санчесу преградили путь к мячу — Тимбер вывел хозяев вперёд. После этого из себя вышел Педру Нету: португалец за три минуты схватил две жёлтые карточки — сначала за ругань с арбитром, потом — за стык.

«Арсенал» идёт на рекорд по угловым!
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
А у «Сити» есть матч в запасе!

Испания: хет-трик Ямаля, Антони забил ударом через себя

«Атлетик» потерял очки с «Райо Вальекано» (1:1), «Валенсия» одолела «Осасуну» благодаря пенальти (1:0), а «Жирона» проиграла «Сельте» (1:2). «Реал» сыграет сегодня, 2 марта, с «Хетафе».

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

У Флика 100-й матч во главе «Барселоны», а у 18-летнего Ямаля — первый хет-трик в профессиональном футболе. Сначала Ламин реализовал выход один на один, потом шикарно закрутил мяч в дальний угол, а затем вновь спрятался за спинами защитников и переиграл вратаря. Были и другие авторы голов: помимо Ямаля, забивали Левандовски и Гейе. Сам Ламин стал третьим самым молодым автором хет-трика в Ла Лиге, но Пабло Помбо и Хосе Ирарагорри забивали по три мяча аж в 1930-х.

Ямаль сразится за «ЗМ»-2026?
Исторический матч Ямаля! Лидер «Барсы» хет-триком разнёс третью команду Испании
Исторический матч Ямаля! Лидер «Барсы» хет-триком разнёс третью команду Испании
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Солер – 36'    

Захаряна успели раскритиковать в прошлом туре за растраченные голевые шансы, но Матараццо, похоже, верит в россиянина. Арсен вышел в старте баскской команды впервые с 13 января (тогда играл в Кубке против «Осасуны») и провёл на поле 63 минуты. У Захаряна был перспективный выход один на один с вратарём (однако защитники быстро накрыли хавбека), а также классный дальний удар из-за штрафной (мяч пролетел чуть выше перекладины). «Сосьедад» победил благодаря голу Гедеша, но Арсен никак не участвовал в эпизоде.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 90+4'    

«Атлетико» воспользовался подарком от каталонцев и догнал «Вильярреал» по очкам. При этом мадридцы выглядели очень грустно в Овьедо: шли вровень по количеству ударов, но у хозяев серьёзное преимущество по попаданиям в створ (шесть против одного). Благо супергеройской игры Облака хватило на все 90 минут. В концовке «Атлетико» очнулся: сначала Баэна забил из офсайда, а потом Альварес вонзил победный (аргентинец отметился голом в Ла Лиге впервые с 21 декабря).

«Овьедо» – «Атлетико» Мадрид

«Овьедо» – «Атлетико» Мадрид

Фото: Soccrates/Getty Images

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Антони – 16'     2:0 Фидальго – 37'     2:1 Санчес – 62'     2:2 Ромеро – 85'    

Антони до сих пор прекрасно чувствует себя в Андалусии: открыл счёт в дерби с «Севильей» ударом через себя! Вскоре голевой подвиг бразильца повторил Фидальго (хотя удар и вышел менее эффектным). К началу второго тайма «Бетис» вёл 2:0, но всё равно упустил победу (даже играя дома). Сначала Алексис Санчес забил головой в падении, а на 85-й Ромеро сравнял счёт, оказавшись первым на подборе в штрафной.

Кажется, «Бетис» вновь останется без ЛЧ

Италия: Лукаку спас Конте, шикарное противостояние «Ромы» и «Ювентуса»

«Комо» отыгрался в матче с «Лечче» (3:1). «Аталанта» на радостях после камбэка в Лиге чемпионов «слила» игру «Сассуоло» (1:2). «Лацио» по-прежнему плохо: проиграл не менее кризисному «Торино» (0:2).

Италия — Серия А . 27-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Хойлунд – 2'     1:1 Акпа Акпро – 65'     1:2 Лукаку – 90+6'    

«Наполи» ударно стартовал, открыв счёт на второй минуте: Хойлунд головой направил мяч в район дальней девятки. «Верона» не сложила лапки раньше времени: активно била по воротам Мерета, а на 65-й Акпа Акпро оказался первым на подборе после углового и сравнял счёт. Дело шло к ничьей, пока на последних секундах не случилось чудо: вышедший на замену Лукаку замкнул прострел и принёс Конте победу. Это первый мяч бельгийца в сезоне.

Италия — Серия А . 27-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Димарко – 31'     2:0 Чалханоглу – 70'    

Первый гол «Интера» можно заранее включать в подборку лучших мячей сезона. Мхитарян оформил классную закидушку на Димарко в штрафную, а тот с острого угла в касание прошил вратаря гостей. У Федерико, между прочим, уже 6+13 в нынешнем чемпионате! После пропущенного «Дженоа» пытался огрызнуться, но Чалханоглу закрыл интригу, реализовав пенальти.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Павлович – 90'     0:2 Леау – 90+4'    

Аллегри очень любит валидольные матчи. Казалось, «Милан» должен на одной ноге обыгрывать аутсайдера вроде «Кремонезе», но всё решилось на последних минутах. Хозяева всю игру проверяли Меньяна дальними ударами, а гости не забивали из выгодных позиций. Спасение пришло на 90-й, когда Павлович открыл счёт после хитрого розыгрыша углового. А спустя четыре минуты Леау поддержал контратаку партнёров и замкнул в пустые.

«Кремонезе» – «Милан»

«Кремонезе» – «Милан»

Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39'     1:1 Консейсау – 47'     2:1 Н'Дика – 54'     3:1 Мален – 65'     3:2 Бога – 78'     3:3 Гатти – 90+3'    

Шикарный футбол в Риме: команды практически без пауз напрягали друг друга атаками. Уэсли открыл счёт в первом тайме классным обводящим ударом, а Консейсау ещё более безумным выстрелом с полулёта восстановил равновесие на первой минуте второго тайма. «Рома» тут же ответила: Н'Дика откликнулся на подачу Пеллегрини с углового, а вскоре Мален увеличил преимущество, вырвавшись в контратаку. После этого настал черёд «Ювентуса». На 78-й Бога положил корпус и дальним ударом сократил отставание. А в компенсированное время Жегрова подачей со стандарта нашёл Гатти в штрафной — итальянец остановил мяч и расстрелял Свилара, принеся ничью «Юве».

Вот за такие матчи мы и любим футбол!
Ещё один космический сюжет от «Ювентуса»! Голы-шедевры и камбэк с развязкой на 90+3-й!
Ещё один космический сюжет от «Ювентуса»! Голы-шедевры и камбэк с развязкой на 90+3-й!
Коронуем «Интер»?

Германия: «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в мощной схватке

«Хоффенхайм», который так отчаянно рвётся в Лигу чемпионов, внезапно проиграл «Санкт-Паули» с 15-го места (0:1). «Байер» забил в концовке и избежал поражения в матче с «Майнцем» (1:1). Мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Унион», забив с пенальти на 90+4-й минуте (1:0). «Штутгарт» уничтожил «Вольфсбург» (4:0) — теперь «волкам» будет труднее покинуть зону вылета. «Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» (2:0).

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

Прошедший Дер-Класикер выдался очень конкурентным. Главным действующим лицом стал Нико Шлоттербек: он откликнулся на подачу Свенссона и открыл счёт, а во втором тайме «привёз» пенальти и помог «Баварии» отыграться. На 83-й снова отличился Свенссон: швед подставил ногу под заброс Забитцера – 2:2. У дортмундских болельщиков даже появилась надежда на очки, пока Киммих шикарным ударом с левой не забил третий — «Бавария» отреагировала спустя всего четыре минуты после пропущенного.

Как это было:
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Виейра – 22'     1:1 Ромуло – 36'     1:2 Диоманд – 50'    

«Гамбург» набрал хороший ход в последнее время (шёл без поражений шесть туров), но с «Лейпцигом» справиться не удалось. Хозяева открыли счёт, убежав в контратаку: Фабиу Виейра получил передачу в штрафной, подработал мяч парой касаний и воткнул его между ног вратарю. Затем гости пошли на камбэк: сначала Ромуло пяткой занёс мяч в створ с близкого расстояния, а на 50-й Диоманд забил после классной комбинации на троих от партнёров — Ян вбежал в штрафную, прошёл мимо трёх защитников (ещё столько же висело за его спиной) и влупил в девятку.

«Гамбург» – «РБ Лейпциг»

«Гамбург» – «РБ Лейпциг»

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Байер» может вылететь из зоны еврокубков!

Франция: результативное возвращение Головина, Сафонов сдержал «Гавр»

«Париж» одержал первую победу в Лиге 1 за пять туров — обыграл «Ниццу» (1:0). «Лилль» забрал три очка у «Нанта», забив на 90+4-й минуте (1:0).

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Балогун – 57'     2:0 Адингра – 62'    

Головин вернулся после дисквалификации и отметился голевой передачей в матче с «Анже». На самом деле, 90% гола сделал Симон Адингра, но своевременно отдать пас тоже нужно уметь. Вдобавок у монегасков отличился Балогун. В целом получилась очень спокойная игра для «Монако», который не оставляет надежд вернуться в еврокубковую зону. У самого Головина уже пять ассистов в Лиге 1 — чтобы выйти на первое место по этому показателю, нужно ещё два.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

«ПСЖ» практически все 90 минут доминировал на поле «Гавра», но до последнего не мог гарантировать себе победу. На 37-й Баркола забил после быстрой атаки, а потом Дуэ получил возможность удвоить преимущество с пенальти — однако вратарь Мори Дио угадал направление удара. «Гавр» воспрял и даже попытался сравнять счёт — не позволил Сафонов. Матвей поймал удар в ближний угол, а на 90-й столкнулся с Кехтой, пытаясь выбить мяч — обоим пришлось оказывать медицинскую помощь. Но всё обошлось, и Сафонов сохранил для парижан минимальную победу.

Почему «ПСЖ» забил так мало?
У Сафонова новый «сухарь» и классные спасения за «ПСЖ»! Но героем стал другой вратарь
У Сафонова новый «сухарь» и классные спасения за «ПСЖ»! Но героем стал другой вратарь
Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 3'     1:1 Пайшао – 52'     1:2 Имбер – 76'     2:2 Обамеянг – 81'     3:2 Обамеянг – 90+1'    

«Марсель» отходит от правления Де Дзерби: победил спустя четыре тура. Хозяевам пришлось дважды отыгрываться в матче с «Лионом», который сейчас на подъёме. В отдельности это касается Эндрика: бразилец отдал две голевые передачи, теперь у него 5+2 во Франции. Украшение матча — гол Игора Пайшао. Бразилец сместился в центр с фланга, подкрался к границе штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку — вратарь Грейф дотянулся до мяча, но сила удара получилась такой, что спасти не было шансов. В концовке своё бомбардирское дело сделал Обамеянг: габонец сначала сравнял счёт, а в компенсированное время подбежал к дальней штанге и забил в пустые ворота.

Игроки «Лиона»

Игроки «Лиона»

Фото: ФК «Лион»

Ждём возвращения «Лиона» в ЛЧ, несмотря на поражение

Одной строкой

  • «Рейнджерс» против «Селтика» — всегда громкая вывеска. В прошедшие выходные шотландцы особенно порадовали, подарив крутой сюжет. Юссеф Шермити оформил дубль в первом тайме, но «Селтик» отыгрался на выезде, сравняв счёт на 90+1-й минуте. Ничья, которая никому не выгодна: теперь сенсационный «Хартс» лидирует с отрывом в шесть очков.
  • В Нидерландах из топов победу одержал только ПСВ — обыграл «Хераклес» (3:1). «Аякс» потерял очки со «Зволле» (0:0), а «Фейеноорд» продул «Твенте» (0:2). ПСВ лидирует в чемпионате уже с 17-очковым отрывом.
  • Тедеско усложнил себе задачу в чемпионской борьбе: его «Фенербахче» потерял очки с «Антальяспором» (2:2). А вот «Галатасарай» разобрался с «Аланьяспором» (3:1) и оторвался от соседей на четыре очка.
  • «Порту» обыграл «Ароку» (3:1), а «Спортинг» разгромил «Эшторил» (3:0). «Бенфика» Моуринью проведёт свой матч сегодня — в соперниках «Жил Висенте».
  • ПАОК обыграл «Астерас» (2:0), Оздоев вышел на поле на 77-й минуте. Отставание от лидеров — три очка, но у ПАОКа матч в запасе.
