Падение Эмери в безбашенном туре АПЛ, Головин и Захарян проявились. Главное в еврофутболе

Антони забил в дерби ударом через себя, «Милан» и «Марсель» зажгли на последних минутах, а «Тоттенхэм» продолжает сыпаться в чемпионате.

Футбольные события в прошедшие выходные не ограничились возвращением РПЛ. В Германии состоялась главная вывеска сезона в чемпионате, в Англии продолжается чемпионская гонка, Ямаль оформил первый хет-трик, «Рома» с «Ювентусом» сыграли безумный матч, а во Франции феерят российские футболисты. Подробности — ниже.

Англия: очередные угловые от Артеты, «Ливерпуль» забил пять

Сумасшедший матч от «Бёрнли» и «Брентфорда»: лондонцы вели 3:0 уже к 34-й минуте, но к 60-й «Бёрнли» сравнял! Мог бы получиться легендарный камбэк, однако «Брентфорд» всё же вернул победный счёт (4:3), а попытки соперника повторить подвиг закончились двумя обидными отменами голов. «Эвертон» разделался с «Ньюкаслом» на контратаках (3:2). «Борнмут» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), а «Брайтон» с «Ноттингем Форест» забили все голы уже к 15-й минуте (2:1).

«Вулверхэмптон» за неделю знатно проехался по топ-4. В прошлом туре оформил камбэк с «Арсеналом», а теперь обыграл «Астон Виллу». На 61-й минуте Жоао Гомес отобрал мяч в центре и вскоре сам же завершил атаку (для хозяев это был первый удар в створ). «Вилла» побежала отыгрываться, были опаснейшие моменты у Матсена и Онана, но защитник Москера идеально подстраховал в эпизодах. А на последних секундах Родригу Гомеш добил гостей вторым мячом. После финального свистка Эмери избежал рукопожатия с тренером «Вулверхэмптона», на что Роб Эдвардс отреагировал: «Я всё понимаю. В двух матчах, которые мы выиграли в лиге в этом году, оба тренера куда-то пропали».

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Ливерпуль» «съел» «Вест Хэм» уже в первом тайме, забив три мяча (кстати, все голы начались с угловых). Во второй половине лондонцы включились и забили дважды: сначала Соучек замкнул прострел, потом Кастельянос отметился после углового. «Ливерпуль» также ответил двумя мячами: Гакпо забил сам, а потом запустил атаку, которая завершилась автоголом Дисаси на 83-й.

«Лидс» вполне мог зарабатывать очки: в первом тайме выглядел очень убедительно против команды Гвардиолы, но мешала реализация Калверт-Льюина. А вот у «Сити» с этим почти не было проблем: Семеньо в касание пробил вратаря Дарлоу. Во второй половине было уже скучнее, однако в концовке Нунес сыграл рукой в штрафной «Сити» и чудом избежал пенальти. После финального свистка Даниэль Фарке отправился пререкаться с судьёй и отхватил красную карточку.

Уже на четвёртой минуте Максанс Лакруа открыл счёт с углового, заставив «МЮ» понервничать. А «Пэлас» — закопаться у своих ворот в надежде не пропустить. К концу тайма показатель владения мячом у хозяев достиг 71%. Правда, во втором тайме Лакруа стало жаль манкунианцев: француз схватил удаление и «привёз» пусть и спорный, но всё же пенальти в свои ворота. Бруну реализовал удар с точки, а через восемь минут ассистировал на Шешко. Теперь «МЮ» сравнялся по очкам с «Виллой».

«Тоттенхэму» очень «хорошо»: позвал Игора Тудора и продолжает проигрывать. Теперь у «шпор» 10 матчей подряд в АПЛ без побед — серия тянется с конца прошлого года. Гости пропустили уже на седьмой минуте: оборона показала мастерство оборонительных действий, Галлахер так вообще ассистировал Уилсону на гол. А на 34-й Айуоби забил чудесный мяч в касание из-за штрафной. Во втором тайме Ришарлисон остался без опеки у дальней штанги и сократил отставание, но до камбэка дотянуть не удалось.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур» Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Ни слова про голы с угловых! Хотя ладно, отныне без них не обходится ни один матч АПЛ. На 21-й минуте Салиба подхватил скидку Габриэла во вратарской и открыл счёт, а перед уходом на перерыв Инкапье «отыгрался», закинув мяч в свои ворота. Во втором тайме «Арсенал» снова продавил соперника на угловом, а Санчесу преградили путь к мячу — Тимбер вывел хозяев вперёд. После этого из себя вышел Педру Нету: португалец за три минуты схватил две жёлтые карточки — сначала за ругань с арбитром, потом — за стык.

Испания: хет-трик Ямаля, Антони забил ударом через себя

«Атлетик» потерял очки с «Райо Вальекано» (1:1), «Валенсия» одолела «Осасуну» благодаря пенальти (1:0), а «Жирона» проиграла «Сельте» (1:2). «Реал» сыграет сегодня, 2 марта, с «Хетафе».

У Флика 100-й матч во главе «Барселоны», а у 18-летнего Ямаля — первый хет-трик в профессиональном футболе. Сначала Ламин реализовал выход один на один, потом шикарно закрутил мяч в дальний угол, а затем вновь спрятался за спинами защитников и переиграл вратаря. Были и другие авторы голов: помимо Ямаля, забивали Левандовски и Гейе. Сам Ламин стал третьим самым молодым автором хет-трика в Ла Лиге, но Пабло Помбо и Хосе Ирарагорри забивали по три мяча аж в 1930-х.

Захаряна успели раскритиковать в прошлом туре за растраченные голевые шансы, но Матараццо, похоже, верит в россиянина. Арсен вышел в старте баскской команды впервые с 13 января (тогда играл в Кубке против «Осасуны») и провёл на поле 63 минуты. У Захаряна был перспективный выход один на один с вратарём (однако защитники быстро накрыли хавбека), а также классный дальний удар из-за штрафной (мяч пролетел чуть выше перекладины). «Сосьедад» победил благодаря голу Гедеша, но Арсен никак не участвовал в эпизоде.

«Атлетико» воспользовался подарком от каталонцев и догнал «Вильярреал» по очкам. При этом мадридцы выглядели очень грустно в Овьедо: шли вровень по количеству ударов, но у хозяев серьёзное преимущество по попаданиям в створ (шесть против одного). Благо супергеройской игры Облака хватило на все 90 минут. В концовке «Атлетико» очнулся: сначала Баэна забил из офсайда, а потом Альварес вонзил победный (аргентинец отметился голом в Ла Лиге впервые с 21 декабря).

«Овьедо» – «Атлетико» Мадрид Фото: Soccrates/Getty Images

Антони до сих пор прекрасно чувствует себя в Андалусии: открыл счёт в дерби с «Севильей» ударом через себя! Вскоре голевой подвиг бразильца повторил Фидальго (хотя удар и вышел менее эффектным). К началу второго тайма «Бетис» вёл 2:0, но всё равно упустил победу (даже играя дома). Сначала Алексис Санчес забил головой в падении, а на 85-й Ромеро сравнял счёт, оказавшись первым на подборе в штрафной.

Италия: Лукаку спас Конте, шикарное противостояние «Ромы» и «Ювентуса»

«Комо» отыгрался в матче с «Лечче» (3:1). «Аталанта» на радостях после камбэка в Лиге чемпионов «слила» игру «Сассуоло» (1:2). «Лацио» по-прежнему плохо: проиграл не менее кризисному «Торино» (0:2).

«Наполи» ударно стартовал, открыв счёт на второй минуте: Хойлунд головой направил мяч в район дальней девятки. «Верона» не сложила лапки раньше времени: активно била по воротам Мерета, а на 65-й Акпа Акпро оказался первым на подборе после углового и сравнял счёт. Дело шло к ничьей, пока на последних секундах не случилось чудо: вышедший на замену Лукаку замкнул прострел и принёс Конте победу. Это первый мяч бельгийца в сезоне.

Первый гол «Интера» можно заранее включать в подборку лучших мячей сезона. Мхитарян оформил классную закидушку на Димарко в штрафную, а тот с острого угла в касание прошил вратаря гостей. У Федерико, между прочим, уже 6+13 в нынешнем чемпионате! После пропущенного «Дженоа» пытался огрызнуться, но Чалханоглу закрыл интригу, реализовав пенальти.

Аллегри очень любит валидольные матчи. Казалось, «Милан» должен на одной ноге обыгрывать аутсайдера вроде «Кремонезе», но всё решилось на последних минутах. Хозяева всю игру проверяли Меньяна дальними ударами, а гости не забивали из выгодных позиций. Спасение пришло на 90-й, когда Павлович открыл счёт после хитрого розыгрыша углового. А спустя четыре минуты Леау поддержал контратаку партнёров и замкнул в пустые.

«Кремонезе» – «Милан» Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Шикарный футбол в Риме: команды практически без пауз напрягали друг друга атаками. Уэсли открыл счёт в первом тайме классным обводящим ударом, а Консейсау ещё более безумным выстрелом с полулёта восстановил равновесие на первой минуте второго тайма. «Рома» тут же ответила: Н'Дика откликнулся на подачу Пеллегрини с углового, а вскоре Мален увеличил преимущество, вырвавшись в контратаку. После этого настал черёд «Ювентуса». На 78-й Бога положил корпус и дальним ударом сократил отставание. А в компенсированное время Жегрова подачей со стандарта нашёл Гатти в штрафной — итальянец остановил мяч и расстрелял Свилара, принеся ничью «Юве».

Германия: «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в мощной схватке

«Хоффенхайм», который так отчаянно рвётся в Лигу чемпионов, внезапно проиграл «Санкт-Паули» с 15-го места (0:1). «Байер» забил в концовке и избежал поражения в матче с «Майнцем» (1:1). Мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Унион», забив с пенальти на 90+4-й минуте (1:0). «Штутгарт» уничтожил «Вольфсбург» (4:0) — теперь «волкам» будет труднее покинуть зону вылета. «Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» (2:0).

Прошедший Дер-Класикер выдался очень конкурентным. Главным действующим лицом стал Нико Шлоттербек: он откликнулся на подачу Свенссона и открыл счёт, а во втором тайме «привёз» пенальти и помог «Баварии» отыграться. На 83-й снова отличился Свенссон: швед подставил ногу под заброс Забитцера – 2:2. У дортмундских болельщиков даже появилась надежда на очки, пока Киммих шикарным ударом с левой не забил третий — «Бавария» отреагировала спустя всего четыре минуты после пропущенного.

«Гамбург» набрал хороший ход в последнее время (шёл без поражений шесть туров), но с «Лейпцигом» справиться не удалось. Хозяева открыли счёт, убежав в контратаку: Фабиу Виейра получил передачу в штрафной, подработал мяч парой касаний и воткнул его между ног вратарю. Затем гости пошли на камбэк: сначала Ромуло пяткой занёс мяч в створ с близкого расстояния, а на 50-й Диоманд забил после классной комбинации на троих от партнёров — Ян вбежал в штрафную, прошёл мимо трёх защитников (ещё столько же висело за его спиной) и влупил в девятку.

«Гамбург» – «РБ Лейпциг» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Франция: результативное возвращение Головина, Сафонов сдержал «Гавр»

«Париж» одержал первую победу в Лиге 1 за пять туров — обыграл «Ниццу» (1:0). «Лилль» забрал три очка у «Нанта», забив на 90+4-й минуте (1:0).

Головин вернулся после дисквалификации и отметился голевой передачей в матче с «Анже». На самом деле, 90% гола сделал Симон Адингра, но своевременно отдать пас тоже нужно уметь. Вдобавок у монегасков отличился Балогун. В целом получилась очень спокойная игра для «Монако», который не оставляет надежд вернуться в еврокубковую зону. У самого Головина уже пять ассистов в Лиге 1 — чтобы выйти на первое место по этому показателю, нужно ещё два.

«ПСЖ» практически все 90 минут доминировал на поле «Гавра», но до последнего не мог гарантировать себе победу. На 37-й Баркола забил после быстрой атаки, а потом Дуэ получил возможность удвоить преимущество с пенальти — однако вратарь Мори Дио угадал направление удара. «Гавр» воспрял и даже попытался сравнять счёт — не позволил Сафонов. Матвей поймал удар в ближний угол, а на 90-й столкнулся с Кехтой, пытаясь выбить мяч — обоим пришлось оказывать медицинскую помощь. Но всё обошлось, и Сафонов сохранил для парижан минимальную победу.

«Марсель» отходит от правления Де Дзерби: победил спустя четыре тура. Хозяевам пришлось дважды отыгрываться в матче с «Лионом», который сейчас на подъёме. В отдельности это касается Эндрика: бразилец отдал две голевые передачи, теперь у него 5+2 во Франции. Украшение матча — гол Игора Пайшао. Бразилец сместился в центр с фланга, подкрался к границе штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку — вратарь Грейф дотянулся до мяча, но сила удара получилась такой, что спасти не было шансов. В концовке своё бомбардирское дело сделал Обамеянг: габонец сначала сравнял счёт, а в компенсированное время подбежал к дальней штанге и забил в пустые ворота.

Игроки «Лиона» Фото: ФК «Лион»

Одной строкой