Рома — Ювентус — 3:3, обзор матча 27-го тура Серии А, голы: Уэсли, Консейсау, Н’Дика, Мален, Бога, Гатти, статистика, 1 марта 2026

Ещё один космический сюжет от «Ювентуса»! Голы-шедевры и камбэк с развязкой на 90+3-й!
Анатолий Романов
Ещё один космический сюжет от «Ювентуса»!
Казалось, что Спаллетти проиграл Гасперини битву за Лигу чемпионов. Но это только казалось.

«Ювентус» выдал ещё один феерический матч после невероятного шоу в Лиге чемпионов, где команда Лучано Спаллетти вдесятером едва не отобрала у «Галатасарая» путёвку в 1/8 финала. С той игры, которая отняла у «Юве» массу сил и эмоций, прошло всего четыре дня, тем не менее к битве с «Ромой» штаб туринцев вернул в форму почти всех своих футболистов. Из основы выпали только дисквалифицированный Локателли и Гатти — будущий герой встречи в Риме, в которой на кону тоже была путёвка в ЛЧ. «Ювентус» перед этим туром отставал от «Ромы», замыкавшей топ-4, на четыре очка.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39'     1:1 Консейсау – 47'     2:1 Н'Дика – 54'     3:1 Мален – 65'     3:2 Бога – 78'     3:3 Гатти – 90+3'    

Команда Джан Пьеро Гасперини могла забить быстрый гол, когда голкипер Перин «привёз» атаку на свои ворота, неудачно сыграв ногами — отдал длинный пас под перехват. Но на третьей минуте туринцам повезло. Тем не менее хозяева выиграли первый тайм. «Рома» была энергичнее, агрессивнее и повела перед перерывом. В голевой атаке хозяева забрали два подбора, потом разорвали оборону соперника на скорости, а Уэсли решил эпизод тремя касаниями. Поразил ворота красивым ударом в дальний верхний угол из-под Бремера. Кстати, бразильский защитник забил уже четвёртый гол в дебютном сезоне в Серии А.

«Ювентус» впервые пробил в створ только после перерыва — и сразу забил. Чудо-гол сотворил Консейсау! После стандарта на 47-й минуте Бремер сбросил мяч на португальца, а тот положил корпус и с полулёта зарядил в дальнюю девятку.

Как «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов, проведя выдающийся матч:
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Видео
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты

Однако затем «Ювентус» провалил 10-минутный отрезок, который, казалось, погубил команду Спаллетти. Сначала Н’Дика во второй раз вывел «Рому» вперёд, забив после розыгрыша углового. Пеллегрини подал справа в центр штрафной, а там ивуарец выиграл борьбу на опережение у всё того же Бремера и в касание переправил мяч в сетку.

После этого центрхав Коне абсолютно гениальной передачей из глубины вывел один на один Малена. Нидерландец утомил своими рывками защитников «Ювентуса», и на сей раз за ним не успел Келли. Удалённый в матче с «Галатасараем» англичанин создал глубину, поэтому Мален не попал в офсайд. Дониэлл выскочил один на один и легко перебросил Перина — голкипер как-то неуклюже упал.

Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

При счёте 1:3 команда Спаллетти атаковала как будто на автопилоте. Это была бы седьмая подряд неудача для «Ювентуса» во всех турнирах, если считать за поражение ничего не давшую минимальную победу над «Галатасараем». С начала февраля туринцы уступили ещё четыре раза, а кроме того — разочаровали домашней ничьей с «Лацио», «отскочив» в концовке.

За четверть часа до финального свистка критикуемый многими Бога забил после хорошей комбинации и кросса — мяч удачно отлетел к находившемуся перед воротами зимнему новичку «Ювентуса». Жереми остался без опеки, точно пробил низом. Гол Бога вернул туринцам надежду и подарил сказочную развязку. На 90+3-й минуте команда Спаллетти идеально использовала последний шанс, заработав штрафной на правом фланге. Жегрова подал, Маккенни сумел сделать скидку на Гатти, а вышедший на замену защитник укротил мяч и нанёс неотразимый удар под перекладину.

Федерико Гатти после решающего гола

Федерико Гатти после решающего гола

Фото: NurPhoto via Getty Images

«Ювентус» ещё в борьбе за топ-4 — так просто не сдастся. А руководство клуба, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, ведёт переговоры со Спаллетти о продлении контракта. По информации Tuttosport, Лучано хочет остаться, но просит гарантий усиления состава — по одному высококлассному новичку в каждую линию, чтобы в следующем сезоне реально бороться за трофеи, а не запоминаться только сумасшедшими камбэками.

Таблица чемпионата Италии
