«После этого мне не хочется играть в футбол». Матч, в котором Пепе создал себе ауру психа

Сейчас мы с вами вспомним один легендарный матч между «Реалом» и «Хетафе». Как таковому запомниться на долгие годы? Самый очевидный вариант — последний тур и чемпионский мяч в решающие минуты. Нет, это не наш случай. Возможно, речь о сумасшедшем количестве голов? Тоже не то. Может быть, кто-то забил нечто грандиозное? Ворота «Хетафе» так поражал в 2007-м Лео Месси, в соло пройдя на дриблинге через полполя. Увы, и здесь мимо.

Те, кто следит за Ла Лигой минимум 17 лет, наверняка сразу поняли, что мы имеем в виду. Сегодня «Реал» и «Хетафе» посоперничают снова, а мы перенесёмся в 21 апреля 2009 года.

32-й тур сезона-2008/2009. «Реал» одержал 15 побед в предыдущих 16 матчах Ла Лиги, не сломив лишь сопротивление «Атлетико» в дерби. И всё равно отставал от «Барселоны» на шесть очков. Виной всему ноябрьско-декабрьские провалы: всего за месяц мадридцы проиграли не только «Барсе», но и «Севилье», «Хетафе» и «Вальядолиду». И это если не считать потрясение в 1/8 финала ЛЧ с общими 0:5 в противостоянии с «Ливерпулем» Хаби Алонсо и Фернандо Торреса. Сменивший Бернда Шустера Хуанде Рамос постепенно налаживал ситуацию.

И вот новое свидание с «Хетафе». В душе живёт не только жажда чемпионства, но и желание взять реванш за поражение в первом круге. На 10-й минуте оно лишь усилилось: пока Пепе держал Ману при подаче Эстебана Гранеро, за его спиной притаился и высоко выпрыгнул Роберто Сольдадо. У «Реала» мало что клеилось в атаке, тем не менее за несколько секунд до перерыва Гонсало Игуаин продавил Даниэля Диаса и сравнял счёт.

«Реал» в сезоне-2008/2009 Фото: Alejandro Gonzalez/Getty Images

Ничья держалась крайне долго, максимально приближая крах мадридцев в гонке за золотом. И на 84-й минуте зрители дождались гола. От «Хетафе»! Пепе бросили в обороне при контратаке, и он беспомощно наблюдал, как Хайме Гавилан после закидушки Икечукву Уче отдал передачу головой на свободного Хуана Альбина.

Вовремя включилась магия Гути: уже через пару минут техничный ветеран как рукой положил со штрафного. Рауль забрал мяч из сетки и понёс его в центральный круг. Печатаешь все эти имена, и моментально накрывает мощнейшей волной ностальгии.

«Реал» продолжил нестись вперёд. И быстро пропустил новый контрвыпад. Хавьер Каскеро убежал к воротам и приготовился бить. Пепе толкнул его. Увидел, как испанец повалился на газон, и в приступе дикой неконтролируемой ярости дважды ударил того ногой. После чего подошёл что-то гневно высказать бедолаге, сдавил его шею и совершил наступ. Плюс ударил в челюсть Альбина. Флеш-рояль мерзости.

Икер Касильяс увёл под руки буйного Пепе, который, получив красную, продолжил что-то доказывать футболистам «Хетафе». Даже интересно, что португалец говорил в тот момент. Вряд ли пытался оправдаться: все всё прекрасно видели.

Момент с Пепе и Хавьером Каскеро Фото: Кадр из трансляции

Каскеро тоже был хорош: подошёл к «точке» и в настолько важном эпизоде по-пижонски исполнил мини-«паненку», не сумев перехитрить опытного Касильяса. Расплата наступила на 90+2-й минуте. Игуаин ускользнул от Диаса и со всей дури воткнул в ближний угол из-за штрафной.

Рубрика «Любопытный факт». За всем этим концертом со скамейки «Хетафе» наблюдал нынешний тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Пепе светила длительная дисквалификация. То ли из-за желания скостить её, то ли потому, что так было необходимо для пострадавшего имиджа клуба, то ли из-за реального раскаяния защитник выступил с заявлением.

Пепе защитник «Реала», 2009 год «Чувствую себя ужасно. В моей карьере раньше такого никогда не случалось. Могу только просить прощения у наших фанатов. Хочу попросить всех игроков, их семьи, болельщиков, арбитров извинить меня. Сейчас мне остаётся только ждать, что произойдёт. Момент начался с того, что Игуаин должен был заработать пенальти. Но «Хетафе» пошёл в контратаку. Я толкнул игрока и «привёз» 11-метровый. Потом все видели, что случилось. Но я обычный человек. У всех случаются провалы. Я осознаю́, что поступил неправильно, и прошу прощения. Даже не знаю, что со мной произошло. Такое поведение совершенно на меня не похоже. Понимаю, что должен быть наказан».

Португальца всё равно забанили на 10 матчей. Стоит сказать, вполне оправданно. Это привело к депрессии. «После всего случившегося мне не хочется продолжать играть в футбол. Посмотрел видео с удалением и не узнал себя самого. Я как будто сошёл с ума. Не могу объяснить, что со мной случилось, но я потерял контроль над собой. Худшее наказание для меня сейчас — то, что происходит вокруг, как отзываются обо мне журналисты и болельщики. Пока не знаю, удастся ли мне ещё выйти на поле. Это был мой худший день — как для футболиста и как для человека. Я страшно разочаровался в себе», — заявил тогда Пепе.

По инерции «Реал» в следующем туре обыграл «Севилью». А потом «сгорел» «Барсе» 2:6 и, потеряв мотивацию, докатил сезон поражениями от «Валенсии», «Вильярреала», «Мальорки» и «Осасуны». С Хуанде Рамосом попрощались, и тот пару месяцев спустя возглавил ЦСКА.

Пепе же отбыл дисквалификацию и как будто мало что понял. Бесследно его вспышки гнева никуда не исчезли. Во встрече с «Лионом» он каратистским приёмом едва не снёс голову Али Сиссоко. Отшвырнуть после такого соперника за боковую линию? Почему нет? В игре с «Леванте» защитник ударил по спине Хави Торреса. А тот не упал, так что пришлось добавить и по ахиллу.

Наступ шипами на кисть Лео Месси в «эль класико» — из этой же серии. Как и удаление на ЧМ-2014 за то, что боднул головой Томаса Мюллера. Никто не знал, что сотворит Пепе в следующую минуту. Бомба замедленного действия, взрыв которой способно спровоцировать что угодно.

Пепе и Томас Мюллер на ЧМ-2014 Фото: Martin Rose/Getty Images

Карло Анчелотти тем не менее со временем обуздал мясницкий характер португальца. После ухода Жозе Моуринью Пепе не получил за «Реал» ни одной красной карточки. Более того, при итальянце защитник стал фолить в полтора раза реже и проявлял сдержанность. Как он сам признавался, повлияло и рождение дочери: став отцом, португалец смягчился.

С другой стороны, в жизни Пепе и раньше был паинькой. Вот как о нём отзывался Данило: «Когда я вижу его стычки во время игры, говорю себе: «Пепе — сумасшедший, он болен!» Но в обычной жизни он словно достиг дзена. Говорит тихо, очень спокоен. Если кто-то ссорится на тренировках, первым бежит разнимать». Есть и слова Антонио Рюдигера: «Пепе был до безумия хорошим футболистом. Сегодня все в «Реале» говорят мне, что он действительно вёл себя очень спокойно вне поля».

«Он интроверт. Мало говорит и чаще всего молчит. Он не хочет быть в центре внимания. Иногда его вообще легко не заметить. Он очень спокоен», — отзыв о Пепе уже от экс-нападающего «Локомотива» и автора победного гола Португалии в финале Евро-2016 Эдера.

«Я стал спокойнее, потому что думаю о последствиях. Теперь я действительно наслаждаюсь футболом, это моя страсть. Я хорошо играю, статистика подтверждает это. Каждую минуту стараюсь как можно лучше играть и обороняться», — говорил Пепе в 2016-м.

Впрочем, иногда у защитника всё равно случались вспышки безумия. На закате карьеры он вернулся в «Порту» и в ходе матча со «Спортингом» поучаствовал в массовой драке, ударив тренера соперников Бруну Виану и получив прямую красную вместе с ещё тремя наиболее ярыми участниками конфликта. Но в целом Пепе до и после 2014 года — два разных футболиста. С возрастом он стал мудрее и хладнокровнее.

На Евро-2024 Пепе побил собственный же рекорд, став самым возрастным игроком в истории турнира в 41 год 4 месяца 9 дней. После такого самое время заканчивать, что защитник и сделал. Только тогда стало понятно: больше он никого не сломает.