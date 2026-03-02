«Спартак» с Карседо сделал то, чего не мог восемь лет! Но победу в Сочи пришлось выгрызать

Матч в Сочи закрыл программу первого тура весенней части МИР РПЛ. Перенесённая игра с участием «Спартака» получилась результативной и в некоторой степени исторической.

Изначально встреча должна была стать предпоследней в 19-м туре. Но её перенесли из-за угрозы БПЛА в Сочи. Сначала – на час вперёд, а потом и вовсе на следующий день. Решение наверняка не устроило ни тех, ни других. «Спартак» уже 5 марта ждёт кубковое дерби с «Динамо», а у «Сочи» будет на один день подготовки меньше к важной игре чемпионата с «Пари НН». Впрочем, безопасность превыше всего.

Новичок «Спартака» Владислав Саусь не попал в стартовый состав. Роман Зобнин вышел на месте левого защитника, а в центре нападения бегал Манфред Угальде. С флангов костариканцу помогали Маркиньос и Пабло Солари. Игорь Дмитриев пропускал встречу на юге России из-за дисквалификации.

Любопытный факт — «Спартак» ни разу не обыгрывал «Сочи» на выезде. Более того, забил всего один мяч в пяти встречах на юге страны. Правда, сейчас черноморский клуб замыкает таблицу РПЛ и считается главным претендентом на вылет. Этот соперник — первый в карьере главного тренера Хуана Карлоса Карседо в России.

«Спартак» начал с двух неплохих розыгрышей стандартов. Жедсон Фернандеш классно открылся под подачу Солари от углового флажка, но пробил значительно выше створа ворот. Далее Угальде нашли пасом со штрафного, и костариканец упал после единоборства с Дмитрием Васильевым. Арбитр Евгений Буланов сразу указал на «точку».

Но разве мог хоть один матч этого тура РПЛ обойтись без вмешательства VAR? Буланова позвали к монитору, и он посчитал, что Угальде упал без помощи Васильева. Главному арбитру подсказал Ян Бобровский. Восемь матчей 19-го тура — и в каждом судьи подходили к монитору. Разблокировано новое достижение. Поздравляем!

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Угальде обманул судью: «Ошибся Буланов. Допустимый контакт в руках Угальде и защитника «Сочи», а в ногах ничего не было. Манфред отпустил мяч и, понимая, что он его не догонит, а справа появился ещё один защитник, «дорисовал». Буланов посчитал, что была длительная задержка, увидев, что рука лежит на плече игрока «Спартака». Но правильно сделал, что поменял решение после вмешательства VAR. Возможно, он изначально ещё подумал, что был наступ. Однако, судя по повторам, это, конечно, не пенальти. Первоначальное решение Буланова — ошибочное. Угальде его обманул».

«Спартак» впервые победил на «Фиште» Фото: РИА Новости

Когда Буланов во второй раз указал на 11-метровую отметку, ни у кого уже не было никаких сомнений в правильности решения. На этот раз мяч попал в руку Александра Солдатенкова. Кстати, защитник «Сочи» «привёз» уже четыре пенальти в этом сезоне РПЛ. До антирекорда Доминика Ороза остался один шаг (данные Opta).

Эсекьель Барко легко переиграл голкипера Александра Дёгтева. Мяч полетел в одном направлении, вратарь — в противоположном. Второй гол «Спартака» в шестом гостевом матче с черноморским клубом. Это был уже 11-й пенальти в ворота «Сочи» в нынешнем сезоне. Рекордный показатель за 19 туров с момента сбора статистики (с 2009 года).

В конце первой половины «Спартак» заходил на второй гол. Солари сделал всё красиво, за исключением завершающего удара. Аргентинец удрал от Руслана Магаля, эффектно убрал Солдатенкова, вот только пробил слишком плохо. А дальше бездушная система VAR лишила «Спартак» классного гола. Барко выдал гениальный пас на Жедсона, тот перекинул Дёгтева. «Сочи» спасла перекладина, однако Фернандеш тут же дослал мяч в сетку коленом. Гол засчитали – а потом отменили. На повторе разглядели небольшой офсайд у Солари в предыдущей фазе атаки. Хитроумный пас Барко выбросили в мусорную корзину, но таковы правила.

Эсекьель оказался в центре внимания на старте второй половины. На этот раз Барко загубил отличную передачу Солари — пробил выше с рикошетом от газона из убойной позиции. Как не попал в створ? «Спартак» запорол несколько моментов, и тут же последовало наказание. Солдатенков «отмазался» за эпизод с рукой в своей штрафной. Защитник «Сочи» головой направил мяч в створ, тот скользнул по причёске Кристоферу Ву и оказался в углу ворот Максименко.

«Сочи» даже перехватил инициативу, но на 79-й минуте очень вовремя включился Маркиньос. До этого бразилец был не особо заметен на поле, однако в концовке сделал всё чётко. Идеальное попадание в нижний угол — «Спартак» впервые в истории забил дважды в гостевом матче с «Сочи».

После этого Карседо организовал официальный дебют для Сауся. В добавленное время гости убежали в контратаку. Ливай Гарсия покатил на Солари, и тот спокойно переиграл Дёгтева.

Думали, это всё? На девятой компенсированной минуте Буланов поставил пенальти в ворота «Спартака»! Арбитр на повторе увидел фол со стороны Руслана Литвинова — тот прихватил соперника за футболку при угловом. Владимир Ильин реализовал пенальти, но у хозяев уже не было времени на камбэк.

«Спартак» сохранил необходимый результат и стартовал с победы при новом тренере. Плюс впервые в истории добился успеха в гостевой встрече с «Сочи». Это был единственный матч тура, в котором выиграли гости. А Карседо стал первым тренером (речь о постоянных, без приставки и. о.) красно-белых с 2018 года, который стартовал с победы.