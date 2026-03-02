Скидки
Расписание спортивных матчей 3 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: месть униженной «Барселоны», Кубок России, Панарин в НХЛ и лыжи
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 марта 2026 года
Яркое 3 марта: «Балтика» — «Зенит», матчи «Ливерпуля» и «Интера», «Динамо» Минск — «Металлург» в КХЛ и «Милуоки» — «Бостон» в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Адетокунбо?

«Милуоки» с Яннисом Адетокунбо и без него — это две совершенно разные команды. На данный момент непонятно сыграет Грик Фрик или нет. Его статус «под вопросом». У «Бостона» таких проблем нет, и все ключевые исполнители в строю, если не брать в расчёт Тейтума, который продолжает восстановление от травмы. Лёгкая победа для «кельтов»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Ему грозит заключение на 20 лет:
Раскрыт ключевой участник скандала со ставками в НБА — Антонио Блэйкни. Слышали о таком?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: упрочит ли «Каролина» лидерство на Востоке?

«Каролина» — самая горячая команда Восточной конференции прямо сейчас. Она выиграла пять матчей подряд, в очной встрече отобрала у «Тампы» лидерство на Востоке и отправилась на выезд в отличном расположении духа. «Сиэтл» же идёт с переменным успехом, но дома чаще побеждает. Получится ли у «кракенов» остановить «ураганов» или те продолжат свою серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор последней победы «ураганов»:
Видео
«Каролина» уверенно обыграла дома «Детройт» в НХЛ, россияне очков не набрали

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как дебютирует Смит в качестве исполняющего обязанности главного в «Лос-Анджелесе»?

От отставки из «Лос-Анджелеса» главного тренера Джима Хиллера не спасла даже сухая победа в последнем матче с «Калгари». Ведь до этого были пять поражений подряд и 25 пропущенных шайб. Возглавил «королей» – пока что как исполняющий обязанности – Ди Джей Смит, который трудился в команде ассистентом, а до этого в качестве главного не показал никакого результата с «Оттавой». И начало у него будет не из лёгких, в соперниках – лидер регулярки «Колорадо».

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Разбираемся, ждать ли позитивных сдвигов в «Лос-Анджелесе»:
Панарин потерял тренера уже через три матча! Кто теперь возглавит его новый клуб?

🥇🎿 8:00: Лыжные гонки, чемпионат России, командные спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:30 МСК
Не началось

Интрига: команда Большунова или команда Терентьева?

Чемпионат России в Южно-Сахалинске продолжится командным спринтом классическим стилем. И среди мужчин, и среди женщин есть явные фавориты. У мужчин можно выделить четыре команды — Иван Горбунов/Александр Большунов, Владислав Осипов/Сергей Ардашев, Алексей Червоткин/Александр Терентьев, Егор Митрошин/Константин Тиунов. С учётом того, что случилось на финише личного спринта, будет интересно последить за борьбой Большуноаа и Терентьева на финишной прямой.

У женщин, судя по всему, борьба пойдёт между двумя тандемами. За золото сразятся Лидия Горбунова/Вероника Степанова и Алиса Жамбалова/Елизавета Пантрина. Хотя вмешаться в их противостояние могут Мария Истомина и Алёна Баранова, если обе будут в хорошей форме.

Статистика чемпионата России по лыжным гонкам
А что было в личном спринте?
Большунов вернул себе золото в спринте! В нынешнем сезоне он лишь раз был в финале

🏒 12:15: «Амур» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Амур» выдаст идеальную сезонную серию?

«Амур» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф – хабаровчане отстают от восьмого места на Востоке на пять очков, а по потерянным – и вовсе на три. Команда одержала четыре победы в последних пяти матчах и в последнем как раз расправилась с «Нефтехимиком». В этом регулярном чемпионате подопечные Игоря Гришина ещё ни разу не проиграли нижнекамцам, и у них есть шансы выдать идеальную сезонную серию.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Расклады в конференции на финише регулярки:
Кто будет девятым? Как менять плохие привычки «Авангарду»? Месяц до плей-офф. Восток

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проиграет ли «Магнитка» в четвёртый раз подряд?

«Металлург» резко заштормило – лучшей команде регулярки гладкий чемпионат настолько наскучил, что она впервые за сезон потерпела три поражения кряду. В минском «Динамо» же, наоборот, несмотря на недавний конфликт между руководством клуба и главным тренером, с результатами всё в полном порядке. Получится ли у подопечных Квартальнова продлить победную серию или «Магнитка» всё же настроится на борьбу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Нет настроя – нет побед, считает тренер:
Разин — о спаде «Металлурга»: скорее бы плей-офф. Хотел бы отказаться от этих игр

⚽️ 20:00: «Балтика» — «Зенит», Кубок России, 1/4 финала Пути регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» выбьет «Зенит» из Кубка России?

Проигравший в этом матче покинет Кубок России. Права на ошибку уже нет. Несколько дней назад команды зарубились в 19-м туре РПЛ, и тогда «Зенит» дожал соперника в самой концовке – 1:0. «Балтика» тоже забила (ещё при счёте 0:0), но гол отменили из-за офсайда после просмотра повтора. Тогда бились в Санкт-Петербурге, а теперь сыграют в Калининграде. Пройдёт ли «Зенит» в следующий раунд турнира?

Статистика Кубка России
Что произошло в первом матче весенней части сезона в РПЛ:
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый

⚽️ 23:00: «Комо» — «Интер», Кубок Италии, 1/2 финала, первый матч

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Фабрегаса прихлопнет ещё одного итальянского гранда?

«Комо» — одно из открытий нынешнего сезона Серии А. Симпатичная команда Сеска Фабрегаса периодически кошмарит топ-клубы. Место в первой пятёрке плюс полуфинал Кубка страны — отличный промежуточный итог. На этой стадии турнира предусмотрено два матча. Первый пройдёт на поле команды Фабрегаса. «Интер» летит к скудетто. Упустить отрыв в 10 очков за 11 туров до финиша — очень сложная задача. Может, у чёрно-синих получится добиться успеха и в Кубке Италии?

Статистика Кубка Италии
У «Интера» всё в порядке в чемпионате Италии:
«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура Серии А

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Атлетико», Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидит ли мир ещё одну ремонтаду от «Барселоны»?

Давайте честно: тяжело представить расклад, при котором «Барса» отыграется с 0:4. А именно с таким счётом каталонцы «сгорели» в Мадриде. Да, все мы помним ту самую ремонтаду в противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но, кажется, сейчас не тот случай. Понятно, что «Барселона» наверняка сыграет иначе, нежели в столице Испании, вот только хватит ли этого для выхода в финал Кубка Испании?

Статистика Кубка Испании
Потеря хозяев перед матчем:
Официально
«Барселона» сообщила о травме Левандовского, игрок пропустит матч с «Атлетико»

⚽️ 23:15: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», АПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
03 марта 2026, вторник. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» справится с худшей командой АПЛ?

«Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» дважды в течение трёх дней. 3 марта соперники зарубятся в АПЛ, а 6-го числа — в Кубке Англии. Командам даже не нужно будет никуда переезжать. Идеально! «Ливерпуль» одержал четыре победы подряд во всех турнирах, но пока располагается за пределами топ-4 в чемпионате. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу, однако в предыдущем туре неожиданно прихлопнул «Астон Виллу» (2:0). Мерсисайдцы в последнее время отлично справляются с соперником — шесть побед в шести встречах.

Турнирная таблица АПЛ
Мохамед, что происходит?
Нападающий «Ливерпуля» Салах впервые в карьере не забил в 10 матчах АПЛ подряд

⚽️ 23:45: «Спортинг» — «Порту», Кубок Португалии, 1/2 финала, первый матч

Кубок Португалии . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто приблизится к финалу Кубка Португалии?

Команды рубятся за победу в чемпионате Португалии. Пока «Порту» опережает «Спортинг» на четыре очка. Оба гранда одержали по три победы подряд. Лиссабон примет первый полуфинальный матч Кубка, а ответная встреча состоится на поле «Порту». «Спортинг» дважды обыграл соперника в пяти предыдущих матчах и потерпел всего одно поражение.

Статистика Кубка Португалии
С кем «Порту» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы:
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026
