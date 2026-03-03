«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ

МИР РПЛ вернулась! После, по ощущениям, бесконечной зимней паузы нас порадовали долгожданным 19-м туром. И, видимо, болельщики скучали по судьям не меньше, чем по футболистам. По крайней мере, их работу обсуждали, возможно, больше самой игры. Но по делу ли все возмущения?

Специально для «Чемпионата» судейство в 19-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

Непонятно, почему возникла истерия по поводу отменённого гола «Балтики». Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждёт, когда «Зенит» проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии… Проблема тут одна — не хватает камер. Все валят друг на друга, хотя решать это нужно было ещё тогда, когда не могли понять, забил ЦСКА «Крыльям» или нет.

Что касается отменённого гола, то весь вопрос в том, находился ли Хиль за линией офсайда. Всё. Как я раньше говорил, обсуждать линии, а также кто и как их рисует — бессмысленно. Потому что департамент выпустил наглядное видео, как это происходит. Судьи и руководители здесь абсолютно ни при чём. Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это положение вне игры.

Больше в этой игре спорных эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче.

Оценка Сухого — 8,4.

Алексей Сухой Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Оренбург» — «Акрон» — 2:0

Дебютировал Прокопов из первого дивизиона. Непростая игра. Это молодой арбитр. Но для меня вообще не критерий, что ему было сложно добираться до Оренбурга и что он приехал к самой игре. Это не оправдание, он должен быть стрессоустойчивым. По большому счёту Прокопов это и показал.

И, опять же, стадион в Оренбурге абсолютно непригоден для VAR. Там всего 12-13 камер — этого мало. Раз лицензировали — получите, что есть. Арбитры что могли, то и сделали. При отмене гола в ворота «Оренбурга» прочертили линии, никого они не удовлетворили. Особенно Дзюбу, который написал, что это всё неправильно. Пускай покупает камеры и возит их с собой, если так недоволен.

По моменту на шестой минуте. Прокопов должен был самостоятельно назначать 11-метровый в ворота «Оренбурга», но, находясь в хорошей позиции, сделал жест отрицания. VAR в лице Шадыханова правильно пригласил его к монитору: сначала показал подбивание по пятке в штрафной, а потом — момент в центре поля, который произошёл перед этим. Резервный арбитр должен был помочь и сказать, что было нарушение, потому что оно открытое и очевидное. Прокопов в итоге верно назначил штрафной в пользу «Оренбурга». Оценку за этот эпизод снижать не буду. Поддержим дебютанта.

69-я минута — опять инцидент в штрафной. Хосонов выставил руку, и после удара Куля мяч в неё попал. Прокопов занимал правильную позицию, но тело игрока «Оренбурга» перекрывало обзор, поэтому он продолжил игру. Верно вмешался Шадыханов — позвал к монитору, назначили 11-метровый за игру рукой.

74-я минута — простой момент. Шёл удар по воротам, игрок «Оренбурга» прижал локоть и отвернулся. Рука — прижатая, здесь не о чем говорить.

Хорошая работа, приличный дебют. Видел Прокопова немного в Первой лиге. Главное, что стрессоустойчивый. Походы к монитору его не сбили, нигде он не поплыл. Значит, хорошо психологически подкован и может спокойно переносить трудности.

Оценка Прокопова — 8,4.

«Краснодар» — «Ростов» — 2:1

Если говорить про общее впечатление от работы Фролова, то он в игру не попал. Что-то он не понимает, принимал всю игру непонятные решения. Есть моменты дискуссионные, есть открытые, а есть моменты по управлению игроками. Это его и подкосило. Надо было быть жёстче именно в управлении. Язык тела, персональные качества — этого он не проявил вообще. Судя по внешнему виду, решил абстрагироваться и быть роботом без эмоций. Это южное дерби, и здесь нужно проявить южный характер. Где-то быть спокойным, где-то — вспыльчивым. Тогда бы он спокойно пресекал недовольство Кордобы и игроков «Ростова».

На шестой минуте — сложный эпизод. Фролову перекрывали обзор. Сперцян пытался ударить по воротам, Роналдо не успел и попал ему шипами вскользь по голеностопу. Момент для VAR, 11-метровый понятен, но я не понимаю, зачем Фролов показал жёлтую Роналдо. Тот стремился к мячу, безрассудства не было. Это ещё и четвёртая карточка — теперь бразильца ждёт дисквалификация. Значит, Фролов перед игрой просто не изучал, у кого какое положение.

На 40-й минуте Фролов подотстал. Кордоба сыграл рукой, и дальше «Краснодар» забил гол. VAR верно вмешался — позвали и показали. Это нарушение в начальной фазе атаки. В моменте на 43-й минуте приписал Фролову ошибку. Непростой эпизод для него, однако здесь главное, что он смотрел на борьбу Гонсалеса с Роналдо. И только потом начал вертеть головой, потому что слишком близко подошёл к игрокам, а вокруг было ещё несколько единоборств. Фролов решил ничего не делать — у меня такое ощущение. VAR разобрался, верно назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Гонсалес двумя руками хватал соперника за шею, вытягивал на себя и в итоге бросил на газон. Здесь нельзя говорить об обоюдной борьбе. Роналдо пытался освободиться, чтобы сделать движение к мячу. Но Фролов должен был разбираться сам.

В следующем эпизоде поддержал Фролова, однако момент дискуссионный. Речь о второй жёлтой карточке Чистякову за срыв перспективной атаки, когда он схватил за футболку Кордобу. Вопрос к начальной стадии. Когда Кордоба разворачивался, то попал рукой по лицу Чистякову. Тот не упал, но для меня из-за этого момент дискуссионный. Если бы это была прямая красная или забили гол, думаю, VAR показал бы Фролову удар Кордобы по лицу Чистякова. Почему для Фролова это не фол, видел ли он это вообще — вопрос. Последнее действие в моменте дало ему основания для второй жёлтой. И только поэтому я его поддержал. Если бы был гол и пошло более подробное рассмотрение, было бы иначе.

И здесь стоит вспомнить про первую жёлтую Чистякову, когда он выбил мяч. Формально — не докопаться. Но важна суть. Игрок «Краснодара» лежал на поле, Чистяков не давал быстро разыграть. Выбил и выбил – что он такого сделал? Затянул время? Нет, игрок лежал. Футболисты «Краснодара» хотели быстро разыграть? Нет.

На 90+5-й — ещё один дискуссионный момент, когда удалили Ваханию. Для меня ключевое, что не было вратаря и шёл удар в сторону ворот. Абсолютно нормальная красная карточка — это лишение явной возможности забить гол. Но, конечно, будут и другие мнения. Здесь ответственность второго ассистента, который должен был сказать про игру рукой. А не VAR.

Оценка Фролова — 7,9 (8,4). Но по игре и судейству это совсем не хорошо.

Антон Фролов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Локомотив» — «Пари НН» — 2:1

Так получилось, что «Зенит» начал, Фролов поддержал, а Шафеев продолжил. 39-я минута — непоказ жёлтой карточки Сарфо. Момент сам по себе пограничный между жёлтой и красной — если бы у игрока «Пари НН» не соскочил носок, у Батракова улетело бы колено – и было бы удаление. Но Шафеев не дал ничего. Не может быть такого.

На 44-й минуте Шафеев правильно показал вторую жёлтую Руденко за безрассудные действия. Игрок с мячом уходил от ворот, а футболист «Локомотива» не успел и ударил по ноге.

65-я минута — пенальти в ворота «Локомотива». У Чистякова на VAR были все ракурсы. И для чего он позвал Шафеева к монитору, я не знаю. Шнапцев убирал мяч под себя, Пиняев просто бежал прямо — это не фол. И снова говорим о смелости и характере, которые в другом матче проявил Карасёв. Здесь же в менее сложном эпизоде Шафеев характер не продемонстрировал и назначил 11-метровый. Очень повезло судьям: если бы «Локомотив» сыграл вничью или проиграл, был бы скандал. Чистякову и так прилетит хорошо. Думаю, нескоро мы его увидим с таким вызовом к монитору.

И к слову о том, что все называют этот тур провальным в плане судейства. Пенальти в ворота «Локомотива» — единственный эпизод, за который можно зацепиться и спросить у департамента, что это такое было.

Оценка Шафеева — 7,8.

«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:1

На 24-й минуте Абросимов, находясь в идеальной позиции, почему-то не увидел, что игрок «Динамо» сделал естественное движение левой ногой, ему выставили шлагбаум, и он упал. Арбитр сразу отреагировал жестом отрицания и показал подниматься — для него это не нарушение. И тут у меня вопрос: что видят судьи, когда приходят к монитору? Что меняется? Простой эпизод, но в динамике Абросимов нарушения не заметил, а у монитора — посмотрел и назначил. За это снизил оценку на 0,5 балла.

На 38-й минуте «Рубин» забил гол, но я не понял, для чего Кукуян позвал Абросимова к монитору. Был верховой мяч, игрок «Рубина» оттёр соперника плечом, тот упал. Арбитр находился в открытой позиции, а его позвали на нарушение в начальной фазе атаки. Но планка единоборств у Абросимова была высокой — зачем звать? Это мне непонятно. Никакого нарушения не было, нормальное игровое столкновение. Гол засчитан верно.

На 88-й минуте Абросимов правильно назначил 11-метровый в ворота «Рубина» за фол по неосторожности.

Оценка Абросимова — 7,9 (8,4).

Иван Абросимов Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 4:0

Левников, такое ощущение, выключился по ходу игры. В сложном моменте разобрался, а в простом — нет. Но оценка оценке рознь. Сравнивать Левникова с Фроловым невозможно, а оценка одинаковая.

24-я минута — сложный эпизод. Левников догнал, увидел руку игрока «Крыльев», назначил 11-метровый. Всё, вопросов нет. Самостоятельное решение, всё хорошо.

На 78-й минуте Левников просто-напросто не разобрался. Мяч белый, перчатка зелёная — должен был всё видеть. Однако он назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за фол со стороны вратаря. Исправился после вмешательства VAR. Это такая адаптация после сборов? Минус 0,5 балла за этот момент.

90-я минута — простой момент, когда Левников показал вторую жёлтую Гальдамесу за срыв перспективной атаки. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, попал по игроку, который прокидывал себе на ход. «Динамо» могло убегать впятером против четверых.

Оценка Левникова — 7,9 (8,4).

«Ахмат» — ЦСКА — 1:0

Самый сложный момент — на 34-й минуте. Хотя, учитывая рекомендации, сам по себе он не такой запутанный. И тут мы приходим к вопросу: чем отличаются топ-арбитры от других судей? Они анализируют, учатся, а не просто получают назначения и исполняют на поле. Карасёв не стесняется запрашивать разные ракурсы, для него нет лимита по времени — пусть пишут, что долго смотрит. Он запросил три ракурса. По одному из них видно, что рука игрока «Ахмата» ушла вниз. Мяч попал с близкого расстояния, футболист пытался убрать руку, поджимал её. Понятно, что это не 11-метровый, однако момент сложнейший. Шафеев бы посмотрел одним глазом и моментально назначил. Карасёв же подошёл к эпизоду гораздо глубже. Все наезжали на Казарцева, который работал на VAR и позвал главного арбитра к монитору, но зря — Карасёв просто не видел момента, ему перекрывали обзор. В таких случаях зовут посмотреть повтор.

72-я минута — отмена гола в ворота ЦСКА. Не стал бы сравнивать этот момент с голом «Балтики». Интерпретация одна, однако само положение игроков — разное. В любом случае Акинфееву перекрыли обзор. Молодец первый ассистент Лунёв, который всё увидел. Посмотрели, не засчитали — вопросы сняты.

Оценка Карасёва — 8,5.

Сергей Карасёв Фото: ФК «Ахмат»

«Сочи» — «Спартак» — 2:3

На пятой минуте Буланов ошибся с 11-метровым в ворота «Сочи» — поторопился и не разобрался в ситуации. VAR в лице Бобровского правильно сделал, что показал повтор. Угальде «дорисовывал» падение, этого недостаточно. Он даже не туда крутился, если исходить из того, что его держали за руку. Но арбитра обмануть смог.

На 21-й минуте Буланов самостоятельно и правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой Солдатенкова. Рука была поднята вверх и отставлена в сторону.

На 41-й минуте были вопросы по отмене гола «Спартака». Здесь всё не так просто, ситуация пограничная. Согласно рекомендациям ФИФА, арбитры поступили правильно. Солари оказался за линией офсайда, дальше он отдал пас в зону, где к мячу стремился Денисов. Того опередил защитник «Сочи» и выбил мяч, однако после выноса мяч снова попал к Солари. Вопрос здесь в том, оказывал Денисов давление или защитник «Сочи» выбил мяч контролируемо. Пришёл к выводу, что давление всё же было. Значит, это неконтролируемая игра футболиста «Сочи». Вынос мяча защитником в данном случае не отменяет предыдущей фазы атаки. Арбитры поступили правильно, но момент интересный и пограничный, его точно нужно объяснять клубам.

На 90+9-й минуте случился ещё один эпизод. Время истекло уже после показа жёлтых игрокам за толкания. Можно было дать угловой и всё закончить. Но мы в этом туре не ищем лёгких путей. Буланов назначил ещё один угловой и пропустил задержку игрока «Сочи» за футболку. После вмешательства VAR назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались.

Оценка Буланова — 7,9 (8,4).