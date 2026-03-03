Сборная 19-го тура РПЛ. Новая стена «Зенита», герой «Спартака» и сразу трое из «Динамо»

На самом деле, динамовцев даже четверо. Но ещё один – из Махачкалы.

Завершился 19-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. По традиции по итогам восьми прошедших матчей выделяем главных героев и составляем символическую сборную недели. В команду лучших игроков уикенда попали представители сразу девяти клубов – московского и махачкалинского «Динамо», «Спартака», «Оренбурга», «Локомотива», «Краснодара», «Ахмата», «Зенита» и «Балтики». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А тренер тура – с юга России.

Вратарь: Богдан Овсянников («Оренбург»)

Победа «Оренбурга» в матче с «Акроном» (2:0) получилась сухой во многом благодаря игре голкипера уральской команды Овсянникова. Тольяттинцы нанесли 11 ударов по воротам Богдана, тем не менее так и не пробили 27-летнего уроженца Нижнего Новгорода. Овсянников записал в свою статистику пять сейвов, а особенно запомнилось его спасение при счёте 1:0 после удара Максима Болдырева в упор.

Защитник: Мингиян Бевеев («Балтика»)

Несмотря на поражение во встрече с «Зенитом» (0:1), «Балтика» понравилась в Санкт-Петербурге и мало что позволила сделать в атаке претенденту на чемпионский титул. А универсал Бевеев качественно заменил проданного в «Спартак» Владислава Сауся на правом фланге обороны калининградцев. Защитник сборной России выдержал непростую дуэль с техничным и креативным новичком сине-бело-голубых Джоном Джоном, совершил шесть успешных оборонительных действий (в том числе по два отбора и перехвата) и выиграл, по данным Sofascore, все семь единоборств.

Защитник: Усман Ндонг («Ахмат»)

Усман Ндонг (слева) Фото: ФК «Ахмат»

От ЦСКА с новым нападающим Лусиано Гонду ждали многого после зимнего перерыва, но в первом официальном матче года армейцы не сумели даже забить. «Ахмат» превосходно сыграл в обороне, а его центральный защитник Ндонг выглядел просто королём в собственной штрафной. Габаритный сенегалец совершил 16 успешных оборонительных действий, выиграл 80% единоборств и вдобавок отдал четыре точные длинные передачи.

Защитник: Игорь Дивеев («Зенит»)

Героем битвы «Зенита» с «Балтикой» стал и ещё один защитник – зимний новичок петербургского клуба Дивеев. Экс-игрок ЦСКА выиграл почти всё, что мог, в своей штрафной и за её пределами, не позволил показать себя в контригре атакующим футболистам калининградской команды. В статистике Игоря 17 успешных оборонительных действий, он вышел победителем в 11 из 14 единоборств и даже сделал две передачи под удар.

Защитник: Лукас Фассон («Локомотив»)

Для «Локомотива» матч с «Пари НН» (2:1) получился намного сложнее, чем прогнозировалось, так как железнодорожники больше тайма провели в меньшинстве. Тем не менее вдесятером москвичи играли в обороне даже лучше, чем в равных составах, а их защитник-универсал Фассон добыл команде победу, удачно сходив на стандарт – воспользовался грубой ошибкой голкипера Никиты Медведева. Помимо гола, из статистики бразильского легионера можно выделить семь успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Пабло Солари («Спартак»)

Одним из героев первой победы «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо стал аргентинский фланговый полузащитник. Солари поучаствовал в эпизоде с заработанным пенальти, благодаря которому красно-белые вышли вперёд, а в концовке забил победный, как оказалось, гол после впечатляющего рывка. В статистике Пабло – два удара, по три обводки и передачи под удар, более 50% выигранных единоборств и четыре успешных оборонительных действия (включая три отбора).

Полузащитник: Хуссем Мрезиг («Динамо» Махачкала)

Хуссем Мрезиг (слева) Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» стартовало при Вадиме Евсееве с победы в матче с «Рубином» (2:1), а самый большой вклад в завоевание трёх очков внёс алжирский легионер южан. Именно Мрезиг заработал пенальти (причём сделал это очень умело) при счёте 0:0, после которого команда повела в счёте. Хуссема признали лучшим игроком встречи, он выдал серьёзный объём работы в центре поле – в активе хавбека также 10 выигранных единоборств из 13 и шесть успешных оборонительных действий (в том числе три отбора).

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

«Краснодар» в гонке за золотом добыл очень непростую победу в матче с «Ростовом» (2:1) при помощи своего капитана – Сперцян совершил очередное результативное действие. Атакующий полузащитник реализовал пенальти, который сам же и заработал при счёте 0:0. В этой встрече Эдуард отметился девятью выигранными единоборствами из 16, нанёс четыре удара, отдал три передачи под удар и совершил три отбора.

Полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

«Динамо» хорошо развлеклось в матче с «Крыльями Советов» (4:0), разорвав одного из аутсайдеров РПЛ на своём поле. Бителло на фоне такого соперника смотрелся очень ярко, поучаствовал в двух голах команды Ролана Гусева и стал автором голевого паса на Ярослава Гладышева. Бразильский полузащитник почти не допускал брака (94% точных передач – фантастический показатель для игрока его амплуа) и нанёс два удара по воротам.

Нападающий: Муми Нгамалё («Динамо» Москва)

Поскольку в нашей схеме уже есть правый полузащитник – Солари, а в 19-м туре сверкнули два игрока этого амплуа, мы условно сдвигаем Нгамалё в линию атаки. Тем более результативность у камерунца в матче с «Крыльями Советов» была как у форварда – легионер бело-голубых и сам забил, взяв на себя исполнение пенальти, и голевой пас на Константина Тюкавина отдал. Всего же у Муми два удара за матч, он выиграл половину единоборств и совершил пять успешных оборонительных действий (включая три перехвата).

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Главный форвард «Динамо» не забивал на зимних сборах, и это наверняка тревожило тренерский штаб бело-голубых. Тем не менее в первом официальном матче 2026 года Тюкавину хватило 15 минут, чтобы отметиться третьим голом в нынешнем сезоне РПЛ. Константин реализовал один из трёх ударов за игру (открылся под прострел и мастерски пробил), помимо этого, он отметился двумя передачами под удар и ассистировал Антону Миранчуку.

Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»)

Станислав Черчесов Фото: ФК «Ахмат»

В прошедших восьми матчах не было зафиксировано ни одной ничьей, так что в этом туре – восемь тренеров-победителей. Успешно начали вторую часть сезона команды Сергея Семака, Ильдара Ахметзянова, Мурада Мусаева, Михаила Галактионова, Вадима Евсеева, Хуана Карлоса Карседо, Ролана Гусева и Станислава Черчесова. Особенно впечатлили последние двое – соответственно, с московским «Динамо» и «Ахматом». Но если соперник бело-голубых выглядел совсем слабо, то грозненцам пришлось непросто во встрече с ЦСКА. Тем ценнее результат – три очка и шаг вперёд в таблице. Выделяем Черчесова как самую яркую звезду тура среди тренеров.

Сборная 19-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Это не все игроки, которые заслужили включения в символическую сборную 19-го тура. Некоторые другие звёзды недели тоже достойны упоминания. Среди них – вратарь Вадим Ульянов («Ахмат»), защитники Джон Паласиос («Оренбург»), Сесар Монтес («Локомотив») и Максим Шнапцев («Пари НН»), полузащитники Артём Карпукас, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Максим Самородов («Ахмат») и Луис Энрике («Зенит») и нападающие Максим Савельев («Оренбург»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив») и Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Кого, на ваш взгляд, мы забыли включить в список? Пишите в комментариях!