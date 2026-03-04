Решающий для ЦСКА отрезок сезона начинается сейчас

ЦСКА однозначно вызывал больше всего позитива и приятных ожиданий перед возобновлением сезона. По единодушному мнению экспертов, журналистов и болельщиков, команда зимой усилилась мощно. Заодно выиграла Winline Зимний Кубок РПЛ, да и осенью футбол армейцев радовал качеством и энергией. Так что после масштабной работы на сборах и на рынке команда Фабио Челестини должна была стать лучше – ещё быстрее, ещё сильнее. И выше в таблице.

И после первого же тура мы остались в недоумении – и от игры, и от результата. Из топов не победил только ЦСКА. Да, лишь московское «Динамо», на которое ничего не давит в чемпионате, выиграло легко. Но несмотря на то что «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» одержали минимальные победы, не показав чего-то сверхъестественного, армейские конкуренты всё же получили по три очка. А у команды Челестини по итогам тура – 0. И теперь, когда отставание от лидера и чемпиона выросло до семи очков, а от экс-чемпиона и вечного фаворита – до шести, рассуждать о шансах красно-синих в «золотой» гонке гораздо сложнее. Всего одна игра, причём первая после возобновления, поменяла взгляд на перспективы ЦСКА этой весной.

У ЦСКА решающий отрезок – уже в ближайший месяц, а не на финише. Потому что велик риск повалиться из-за тяжелейшего календаря. Судите сами: 4 марта первый матч с «Краснодаром» в Кубке России, 8 марта – дерби с «Динамо» в чемпионате, 14-го – выезд к «Балтике» в следующем туре РПЛ, а 17-го – ответная встреча с «Краснодаром». Конечно, в кубковом турнире есть ещё подстраховка в виде Пути регионов, однако и там можно попасть на «Зенит» или «Локомотив» и вылететь уже в начале апреля. Отдать Кубок России, свой кубок (ЦСКА – действующий обладатель трофея), и выпасть из «золотой» гонки задолго до финиша чемпионата после такой трансферной кампании – это будет сильнейший удар по имиджу Челестини. И тогда последние туры уже никак не повлияют на оценку работы швейцарского тренера.

Конечно, само по себе поражение во встрече с «Ахматом» не приговор. Это только один матч, тем более матч с командой Станислава Черчесова, который после возвращения в чемпионат России уже отнимал очки у грандов. Попало в Грозном и «Зениту», и московскому «Динамо», а «Локомотив» отскочил на ничью за четверть часа до конца. Но в случае с ЦСКА тревожно из-за того, что новые игроки как будто бы разрушили гармонию прежней команды. Тот ЦСКА летал по полю, а разве Лусиано Гонду, Данила Козлов и Дмитрий Баринов – бегущие? Быстроногий, судя по встрече с «Ахматом», только Матеус Рейс.

Челестини надеялся, что подписание Гонду решит вопрос с забивным нападающим, но мы уже писали – аргентинец никогда не был стабильным бомбардиром. Высокой скорости в наборе инструментов для взламывания обороны соперника у Лусиано тоже нет. Поначалу в «Зените» – на кураже и пока его не изучили соперники – Гонду забивал в каждом матче, а потом стал для Сергея Семака тем, кем были в последние полгода для швейцарского тренера красно-синих Тамерлан Мусаев и Алеррандро. Нефартовым.

«Гонду пока тормозит игру ЦСКА. Можно развивать молодого Данилова, но для борьбы за высокие места нужна солидность сзади. Пока там пожар, а размен Дивеев – Гонду – в пользу «Зенита», — написал по ходу матча в Грозном в своём телеграм-канале экс-игрок армейцев Владислав Радимов.

В итоге Лусиано завершил встречу в Грозном с тремя неточными ударами (с весом в 0,21 по xG), одним выигранным единоборством из шести, 0 обводок и 10 потерями мяча. Правда, сделал хотя бы три передачи под удар. Но даже если аргентинец на эмоциях от трансфера положит свои пять-шесть мячей до конца чемпионата, это не гарантирует того, что и дальше он будет машиной по забиванию голов.

Логику перехода Козлова из «Краснодара» в ЦСКА вообще понять непросто. Данила, на взгляд со стороны, просто поменял одну скамейку на другую. Кого из основных центральных полузащитников он способен посадить в запас – Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Матеуса Алвеса или Баринова? В топ-клубе много шансов не дадут, чему Козлова научили этапы карьеры в «Зените» и «Краснодаре». Первой возможностью он не воспользовался – растворился в Грозном. Всего один удар, потянувший по xG лишь на 0,02, 11 потерь мяча и отсутствие обыгрышей. Плохо для атакующего полузащитника.

Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Кирилл Глебов Фото: ПФК ЦСКА

Самое многообещающее приобретение ЦСКА – Баринов. В Грозном Дмитрий пытался брать на себя разные роли – и вниз отскакивал для розыгрыша мяча, образуя тройку сзади с центральными защитниками, и в чужую штрафную на рывке заходил. Но никакого преимущества гости из его движения не извлекли. У экс-опорника «Локомотива» только три выигранных единоборства из семи, всего три оборонительных действия (даже у Лусиано их по статистике набралось четыре) и девять потерь. Ещё показалось, что Баринов в какой-то степени мешает на поле Кисляку. В осеннем ЦСКА Матвей стремился быть лидером, а теперь словно должен делить это самое лидерство с Дмитрием. Распределение функций – важная история для команды. Возможно, два полузащитника сборной России за несколько матчей притрутся друг к другу – и проблема отпадёт сама собой. А Кисляк, к слову, допустил 20 потерь мяча в Грозном – больше, чем любой другой футболист в составах обеих команд.

«Нам не хватило эффективности на последних 30 метрах – как в собственной штрафной, так и в штрафной соперника, – признал Челестини после поражения в матче с «Ахматом». – Не хватило агрессивности, уверенности и решимости. Нужно было выкладываться на 110%, чтобы победить. Это хороший урок для нас».

Приход новичков помог усилить внутреннюю конкуренцию. Во второй части сезона у Челестини есть по два игрока на каждую позицию, качество состава выросло. Но как бы не пришлось через месяц, говоря о весне ЦСКА, вспоминать избитую фразу – лучшее враг хорошего.