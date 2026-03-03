Джокер «Краснодара», звезда «Зенита» или дебютант «Оренбурга». Кто лучший в 19-м туре?

19-й тур МИР РПЛ завершён. Это должно было случиться в воскресенье, однако из-за форс-мажора в Сочи один матч сдвинулся на понедельник. Поэтому и наша традиционная тема немного задержалась. Напоминаем: здесь мы выбираем лучшего игрока прошедшего тура. С нас – список кандидатов, с вас – распределение их по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Пабло Солари («Спартак»)
Именно после прострела аргентинца в первом тайме мяч в борьбе между Манфредом Угальде и Александром Солдатенковым попал в руку последнему. Судья назначил пенальти, а Барко открыл счёт. Плюс Солари закрыл вопрос о победителе в добавленное ко второму тайму время, забив третий гол. Да, потом «Сочи» сократил отставание до минимума, но времени добыть ничью у хозяев просто не было.
У Солари 28 передач в финальную треть, девять навесов в штрафную, причём больше половины – точные. Отлично начал Пабло это весну.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Впервые в этом сезоне РПЛ Тюкавин сделал больше одного результативного действия за матч. Во встрече с «Крыльями Советов» он сначала забил с передачи Муми Нгамалё, а вскоре вырезал идеальный пас на выход Антона Миранчука к воротам. Да и в целом Константин, по замечаниям в том числе экспертов, выглядел воздушно. Осенью, когда он только вернулся после травмы, такого сказать было нельзя.
Всего за 67 минут у форварда два удара в створ, 68% точных передач, однако есть проблемы с единоборствами. Всего 14% выигранных. Понятно, что в матче с «Крыльями» это было второстепенно, однако в противостояниях с более классными командами может стать проблемой.
Никита Кривцов («Краснодар»)
Не в первый раз полузащитник «Краснодара» проявляет себя как джокер. Кривцов появился на поле на 69-й минуте. Его команда уже играла в большинстве, но этого преимущества не ощущалось на поле. Требовался игрок, который способен решить эпизод. И он с этим справился, забив победный гол.
А ещё Никита почти не ошибался – у него 88% точных передач, ни одной потери и три перехвата. Так что матч-менеджмент Мурада Мусаева не в первый раз оказался удачным.
Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
Вера Станислава Черчесова в нападающего действительно удивляла. Особенно после матча с «Краснодаром» осенью. Но теперь мы понимаем: она полностью оправданна. Мелкадзе сверхполезно работает на команду и помогает побеждать в том числе фаворитов.
С ЦСКА у Георгия под 80% точных передач, 18 – в развитие атаки, шесть заработанных фолов и всего две потери на своей половине поля при четырёх перехватах. Причём ни одной неудачной обработки мяча. Ещё Мелкадзе оформил красивый ассист внешней стороной стопы на второй гол, который в итоге отменили.
Мингиян Бевеев («Балтика»)
Впервые в этом сезоне Бевеев сыграл правого флангового футболиста. Это был прогнозируемый сюжет после ухода Владислава Сауся в «Спартак». Однако несмотря на то что соперником был «Зенит», а Мингияну противостояли Дуглас Сантос и Джон Джон, на качестве игры представителя сборной России это не отразилось.
У игрока 38 передач в развитие атаки, 29 – в финальную треть, 62% из них точные. Более 60% выигранных единоборств и полное вовлечение в игру команды. Так что Бевеев точно не выпадал, при этом мало что позволил сделать сопернику на своём фланге. В общем, потерю Сауся команда точно не заметила.
Артём Карпукас («Локомотив»)
У «Локо» не лучшим образом складывалась игра с «Пари НН», и удаление в первом тайме, казалось, ставило под сомнение победу. Но в тяжёлый момент здорово сработала полузащита, а именно Карпукас, который явно не заметил отсутствия Дмитрия Баринова и взял в том числе и на себя лидерские функции.
У Артёма восемь перехватов, 23 возврата мяча и 65% выигранных единоборств. Базовый минимум для опорного полузащитника. Вместе с Данилом Пруцевым они смогли обеспечить комфортную игру в центре поля, несмотря на потерю одного игрока по ходу встречи.
Луис Энрике («Зенит»)
Полузащитник «Зенита» во второй раз в сезоне РПЛ вышел на замену. До этого, если был доступен, всегда, за исключением одного раза, оказывался в стартовом составе. И только дважды вообще не появился на поле. Решение тренерского штаба с выходом бразильца на замену явно сработало в плюс. Ведь Энрике забил гол, ставший победным и только третьим для него в нынешнем чемпионате.
За полчаса с «Балтикой» он трижды пробил по воротам, сделал 18 передач, но главное действие оформил на 87-й минуте. Когда с нерабочей правой ноги бахнул по воротам, и через рикошет от ноги Андраде мяч оказался в сетке. Теперь бразилец точно вправе рассчитывать на возвращение в стартовый состав. Хотя процент точности и эффективности действий ему точно стоит подтянуть.
Джон Паласиос («Оренбург»)
Новичок «Оренбурга» мощно дебютировал за команду и вместе с Эмилом Ценовым смог перекрыть сильные качества Артёма Дзюбы. Если не брать в расчёт момент с голом нападающего, где в итоге офсайдные линии указали на положение вне игры. Действительно классный первый матч 26-летнего колумбийца, подтверждённый статистикой.
Восемь перехватов, 65% выигранных верховых единоборств и неплохой первый пас, точный более чем в половине случаев. Плюс очевидные лидерские качества: в трансляцию попадали эпизоды, где Джон активно подсказывал партнёрам, в том числе при действиях в обороне.
Усман Ндонг («Ахмат»)
Центральный защитник был главным в штрафной своей команды, почти полностью перекрывая большинство навесов на Кирилла Данилова, Лусиано Гонду и Жоао Виктора. Его дуэт с быстрым Клисманом Цаке пока выглядит очень гармонично: один хорош в верховых единоборствах, а второй помогает со скоростью игры.
Ещё Ндонг заметен при начале атак: у него под 80% точных передач, причём большинство – в развитие атаки, а также 17 возвратов, шесть перехватов и 90% выигранных единоборств. Фантастические цифры.
Максим Савельев («Оренбург»)
Осенний «Оренбург» беспокоил своих болельщиков отсутствием результативного центрального нападающего. Но вторую часть сезона Савельев начал так, что не приходится сомневаться: на какой-то период он забрал себе роль первого выбора в атаке. Ведь Максим не только забил «Акрону», но и посодействовал тому, чтобы мяч попал в руку Хосонову, а судья назначил пенальти.
По цифрам тоже всё неплохо: четыре удара по воротам, три заработанных фола, однако нужно прибавлять в единоборствах, ведь против мощных защитников, да ещё и на вязком поле, это особенно ценно. Однако если Максим продолжит забивать, подобные нюансы могут отойти на второй план.
Игорь Дивеев («Зенит»)
Первый официальный матч за «Зенит» Дивеев сыграл с кусачей «Балтикой». И если вычеркнуть из памяти момент с пропущенным и одновременно отменённым голом (хотя претензий к Дивееву там нет), то в целом дебют удался. Сергей Семак не скрывал: от игрока ждали помощи с передачами в начале атак и качественных единоборств.
В итоге с короткими и средними пасами у Игоря всё и правда неплохо – 70% точности. Но нужно подтянуть длинные. При этом у Дивеева 76% выигранных единоборств и всё хорошо с отборами. С учётом вариативности атаки «Балтики» могло быть куда хуже. Однако итоговый ответ о полезности этого трансфера мы получим позже.
Муми Нгамалё («Динамо»)
Футболист преобразился после того, как команду возглавил Ролан Гусев. Но и фактор истекающего контракта тоже играет не последнюю роль. С «Крыльями» камерунец сначала ассистировал Тюкавину, а потом через 11 минут забил сам с пенальти. Причём это был неочевидный сюжет, ведь казалось, что главным пенальтистом команды является Максим Осипенко.
За 82 минуты на поле у Муми 21 передача в финальную треть (из них 67% точные), три точных навеса и один пас под удар, когда Тюкавин забил гол. Неплохие цифры, но наверняка Гусев ожидает большего.