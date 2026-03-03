Джокер «Краснодара», звезда «Зенита» или дебютант «Оренбурга». Кто лучший в 19-м туре?

19-й тур МИР РПЛ завершён. Это должно было случиться в воскресенье, однако из-за форс-мажора в Сочи один матч сдвинулся на понедельник. Поэтому и наша традиционная тема немного задержалась. Напоминаем: здесь мы выбираем лучшего игрока прошедшего тура. С нас – список кандидатов, с вас – распределение их по местам.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.