Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 19-го тура: Дивеев, Энрике, Бевеев, Паласиос, Кривцов, Карпукас, Тюкавин

Джокер «Краснодара», звезда «Зенита» или дебютант «Оренбурга». Кто лучший в 19-м туре?
Дмитрий Зимин
Комментарии
А может, оформивший 1+1 Тюкавин? Или герои «Ахмата»?

19-й тур МИР РПЛ завершён. Это должно было случиться в воскресенье, однако из-за форс-мажора в Сочи один матч сдвинулся на понедельник. Поэтому и наша традиционная тема немного задержалась. Напоминаем: здесь мы выбираем лучшего игрока прошедшего тура. С нас – список кандидатов, с вас – распределение их по местам.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Пабло Солари («Спартак»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Пабло Солари («Спартак»)

Именно после прострела аргентинца в первом тайме мяч в борьбе между Манфредом Угальде и Александром Солдатенковым попал в руку последнему. Судья назначил пенальти, а Барко открыл счёт. Плюс Солари закрыл вопрос о победителе в добавленное ко второму тайму время, забив третий гол. Да, потом «Сочи» сократил отставание до минимума, но времени добыть ничью у хозяев просто не было.

У Солари 28 передач в финальную треть, девять навесов в штрафную, причём больше половины – точные. Отлично начал Пабло это весну.

Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Впервые в этом сезоне РПЛ Тюкавин сделал больше одного результативного действия за матч. Во встрече с «Крыльями Советов» он сначала забил с передачи Муми Нгамалё, а вскоре вырезал идеальный пас на выход Антона Миранчука к воротам. Да и в целом Константин, по замечаниям в том числе экспертов, выглядел воздушно. Осенью, когда он только вернулся после травмы, такого сказать было нельзя.

Всего за 67 минут у форварда два удара в створ, 68% точных передач, однако есть проблемы с единоборствами. Всего 14% выигранных. Понятно, что в матче с «Крыльями» это было второстепенно, однако в противостояниях с более классными командами может стать проблемой.

Никита Кривцов («Краснодар»)
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
3 место

Никита Кривцов («Краснодар»)

Не в первый раз полузащитник «Краснодара» проявляет себя как джокер. Кривцов появился на поле на 69-й минуте. Его команда уже играла в большинстве, но этого преимущества не ощущалось на поле. Требовался игрок, который способен решить эпизод. И он с этим справился, забив победный гол.

А ещё Никита почти не ошибался – у него 88% точных передач, ни одной потери и три перехвата. Так что матч-менеджмент Мурада Мусаева не в первый раз оказался удачным.

Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
Фото: ФК «Ахмат»
4 место

Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

Вера Станислава Черчесова в нападающего действительно удивляла. Особенно после матча с «Краснодаром» осенью. Но теперь мы понимаем: она полностью оправданна. Мелкадзе сверхполезно работает на команду и помогает побеждать в том числе фаворитов.

С ЦСКА у Георгия под 80% точных передач, 18 – в развитие атаки, шесть заработанных фолов и всего две потери на своей половине поля при четырёх перехватах. Причём ни одной неудачной обработки мяча. Ещё Мелкадзе оформил красивый ассист внешней стороной стопы на второй гол, который в итоге отменили.

Мингиян Бевеев («Балтика»)
Фото: ФК «Балтика»
5 место

Мингиян Бевеев («Балтика»)

Впервые в этом сезоне Бевеев сыграл правого флангового футболиста. Это был прогнозируемый сюжет после ухода Владислава Сауся в «Спартак». Однако несмотря на то что соперником был «Зенит», а Мингияну противостояли Дуглас Сантос и Джон Джон, на качестве игры представителя сборной России это не отразилось.

У игрока 38 передач в развитие атаки, 29 – в финальную треть, 62% из них точные. Более 60% выигранных единоборств и полное вовлечение в игру команды. Так что Бевеев точно не выпадал, при этом мало что позволил сделать сопернику на своём фланге. В общем, потерю Сауся команда точно не заметила.

Артём Карпукас («Локомотив»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Артём Карпукас («Локомотив»)

У «Локо» не лучшим образом складывалась игра с «Пари НН», и удаление в первом тайме, казалось, ставило под сомнение победу. Но в тяжёлый момент здорово сработала полузащита, а именно Карпукас, который явно не заметил отсутствия Дмитрия Баринова и взял в том числе и на себя лидерские функции.

У Артёма восемь перехватов, 23 возврата мяча и 65% выигранных единоборств. Базовый минимум для опорного полузащитника. Вместе с Данилом Пруцевым они смогли обеспечить комфортную игру в центре поля, несмотря на потерю одного игрока по ходу встречи.

Луис Энрике («Зенит»)
Фото: ФК «Зенит»
7 место

Луис Энрике («Зенит»)

Полузащитник «Зенита» во второй раз в сезоне РПЛ вышел на замену. До этого, если был доступен, всегда, за исключением одного раза, оказывался в стартовом составе. И только дважды вообще не появился на поле. Решение тренерского штаба с выходом бразильца на замену явно сработало в плюс. Ведь Энрике забил гол, ставший победным и только третьим для него в нынешнем чемпионате.

За полчаса с «Балтикой» он трижды пробил по воротам, сделал 18 передач, но главное действие оформил на 87-й минуте. Когда с нерабочей правой ноги бахнул по воротам, и через рикошет от ноги Андраде мяч оказался в сетке. Теперь бразилец точно вправе рассчитывать на возвращение в стартовый состав. Хотя процент точности и эффективности действий ему точно стоит подтянуть.

Джон Паласиос («Оренбург»)
Фото: ФК «Оренбург»
8 место

Джон Паласиос («Оренбург»)

Новичок «Оренбурга» мощно дебютировал за команду и вместе с Эмилом Ценовым смог перекрыть сильные качества Артёма Дзюбы. Если не брать в расчёт момент с голом нападающего, где в итоге офсайдные линии указали на положение вне игры. Действительно классный первый матч 26-летнего колумбийца, подтверждённый статистикой.

Восемь перехватов, 65% выигранных верховых единоборств и неплохой первый пас, точный более чем в половине случаев. Плюс очевидные лидерские качества: в трансляцию попадали эпизоды, где Джон активно подсказывал партнёрам, в том числе при действиях в обороне.

Усман Ндонг («Ахмат»)
Фото: ФК «Ахмат»
9 место

Усман Ндонг («Ахмат»)

Центральный защитник был главным в штрафной своей команды, почти полностью перекрывая большинство навесов на Кирилла Данилова, Лусиано Гонду и Жоао Виктора. Его дуэт с быстрым Клисманом Цаке пока выглядит очень гармонично: один хорош в верховых единоборствах, а второй помогает со скоростью игры.

Ещё Ндонг заметен при начале атак: у него под 80% точных передач, причём большинство – в развитие атаки, а также 17 возвратов, шесть перехватов и 90% выигранных единоборств. Фантастические цифры.

Максим Савельев («Оренбург»)
Фото: ФК «Оренбург»
10 место

Максим Савельев («Оренбург»)

Осенний «Оренбург» беспокоил своих болельщиков отсутствием результативного центрального нападающего. Но вторую часть сезона Савельев начал так, что не приходится сомневаться: на какой-то период он забрал себе роль первого выбора в атаке. Ведь Максим не только забил «Акрону», но и посодействовал тому, чтобы мяч попал в руку Хосонову, а судья назначил пенальти.

По цифрам тоже всё неплохо: четыре удара по воротам, три заработанных фола, однако нужно прибавлять в единоборствах, ведь против мощных защитников, да ещё и на вязком поле, это особенно ценно. Однако если Максим продолжит забивать, подобные нюансы могут отойти на второй план.

Игорь Дивеев («Зенит»)
Фото: ФК «Зенит»
11 место

Игорь Дивеев («Зенит»)

Первый официальный матч за «Зенит» Дивеев сыграл с кусачей «Балтикой». И если вычеркнуть из памяти момент с пропущенным и одновременно отменённым голом (хотя претензий к Дивееву там нет), то в целом дебют удался. Сергей Семак не скрывал: от игрока ждали помощи с передачами в начале атак и качественных единоборств.

В итоге с короткими и средними пасами у Игоря всё и правда неплохо – 70% точности. Но нужно подтянуть длинные. При этом у Дивеева 76% выигранных единоборств и всё хорошо с отборами. С учётом вариативности атаки «Балтики» могло быть куда хуже. Однако итоговый ответ о полезности этого трансфера мы получим позже.

Муми Нгамалё («Динамо»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Муми Нгамалё («Динамо»)

Футболист преобразился после того, как команду возглавил Ролан Гусев. Но и фактор истекающего контракта тоже играет не последнюю роль. С «Крыльями» камерунец сначала ассистировал Тюкавину, а потом через 11 минут забил сам с пенальти. Причём это был неочевидный сюжет, ведь казалось, что главным пенальтистом команды является Максим Осипенко.

За 82 минуты на поле у Муми 21 передача в финальную треть (из них 67% точные), три точных навеса и один пас под удар, когда Тюкавин забил гол. Неплохие цифры, но наверняка Гусев ожидает большего.

Комментарии
Новости. Футбол
