Как и в РПЛ, не обошлось без судейских скандалов и переносов матчей.

Вау-отрыв «Факела», грустный Березуцкий и проблемы в Новороссийске. Главное в Первой лиге

Лига Pari официально вернулась! Не так громко, как старший брат по имени МИР РПЛ, но со своей пачкой уникальных сюжетов. Все детали – в нашем обзоре 22-го тура.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Василий Березуцкий «сгорел» в Воронеже

«Урал» зимой максимально нагнетал интригу – провёл почти все контрольные матчи в закрытом режиме (без трансляций). Новый тренерский штаб во главе с Василием Березуцким хранил в тайне от «Факела» тактические наработки.

Всё логично – игра в Воронеже была, по сути, определяющей в чемпионской гонке. В случае победы «Урал» сократил бы отставание от «Факела» до четырёх очков. В итоге Березуцкий выкатил максимально странный стартовый состав – с Мартином Секуличем (лучший бомбардир «Урала») в запасе.

«Факел» быстро завладел инициативой и сковал соперника прессингом. В конце первого тайма общее преимущество в гол конвертировал Белайди Пуси. Владислав Малькевич обрезался в центре поля и подарил «Факелу» мяч. Пуси разогнал быструю комбинацию с новичком Акселем Ньяпи и забил свой 14-й гол в сезоне.

Во втором тайме «Урал» перешёл на навесы – на 55-й минуте выгодный момент упустил Егор Богомольский. Игорь Обухов (на зимних сборах выиграл конкуренцию у Даниила Фролкина) выручил команду и перевёл мяч в штангу. Березуцкий пытался поменять игру с помощью замен – выпустил лидеров, однако «Факел» спокойно довёл матч до победы. И даже мог делать счёт 2:0 – удар Вячеслава Якимова потащил Александр Селихов.

Отрыв «Факела» от второго места увеличился до 10 очков. Кажется, чемпионская интрига в Первой лиге умерла.

«КАМАЗ» снова проявил характер

Команда Антона Хазова зимой потеряла группу лидеров – некоторые ушли на повышение в РПЛ. Однако «КАМАЗ» всё равно хорош – перебил тульский «Арсенал» по ожидаемым голам (2,01 xG против 1,82 xG) и выцепил ничью в концовке встречи.

При этом команда Дмитрия Гунько вышла вперёд благодаря спорному голу – Маттео Алинви в момент передачи Эрвинга Ботака-Йобомы находился в офсайде. Впрочем, тульский «Арсенал» без пропущенных мячей – это не тульский «Арсенал». За весь сезон туляки всего три раза сыграли «на ноль».

На 89-й минуте челнинцы устроили штурм, который увенчался голом Виталия Семёнова. Для «КАМАЗа» это уже четвёртая ничья подряд в чемпионате.

Спорный пенальти в Саратове и нервный Кашчелан перед журналистами

«Сокол», который борется за выживание, навязал серьёзную борьбу «Челябинску». Правда, исход встречи решил загадочный пенальти, назначенный на 27-й минуте. Никита Печенкин слегка задел лицо Гаррика Левина – арбитр указал на «точку». Рамазан Гаджимурадов реализовал 11-метровый – и это уже седьмой гол в сезоне для лидера «Челябинска».

После перерыва Хетаг Кочиев занёс интригу – оперативно схватил две жёлтые и был удалён на 58-й минуте. «Сокол» перехватил инициативу и даже был близок к голу – удар Алексея Голиянина потащил Илья Тусеев. После игры Младен Кашчелан отказался отвечать на вопросы, хлопнул по столу и ушёл с пресс-конференции.

Младен Кашчелан главный тренер «Сокола» «Можете не задавать вопросы, потому что хочу извиниться перед вами и болельщиками «Сокола». Игру комментировать не буду. Кто-то готовится 45 дней, кто-то умирает, страдает… И, наверное, через три дня кто-то скажет опять, что в ворота «Сокола» пенальти назначен неправильно».



Битва «Ротора» и костромского «Спартака»

Обновлённый «Ротор» Дмитрия Парфёнова на «Арене Химки» встретился с костромским «Спартаком», который тоже очень активно поработал на трансферном рынке.

В первые минуты волгоградцы выглядели лучше и конвертировали своё преимущество в красивый гол Ярослава Арбузова. Впрочем, «Спартак» быстро вернулся в игру – Никита Чагров в дежурном режиме оформил несколько сейвов. Круто смотрелись новички – после перерыва Фарук Гогич и Амур Калмыков разогнали атаку, завершившуюся голом Джордже Пантелича.

Многим зрителям запомнился аргентинский голкипер «Спартака» Даниэль Саппа – он приехал в Россию зимой. Иностранец разыгрывал штрафные даже на чужой половине.

Упорная игра, однако результат вряд ли кого-либо устроил. Но «Ротор» заметно взбодрился – Парфёнов вывел команду из спячки. Надолго ли?

У «Уфы» уже пять матчей без побед

«Уфе» не повезло. Выезд в Нижнекамск – худший вариант для весенней перезагрузки. «Нефтехимик» уверенно рисовал быстрые контратаки, ставившие «Уфу» в тупик. Главным героем матча стал Константин Шильцов, который летом перейдёт в «Балтику». Сначала воспитанник «Спартака» вырезал точную подачу с углового на Александра Кахидзе. Затем забил сам на 85-й минуте.

«Уфа» уступила и по xG (0,77 против 1,55), и по ударам (8:14). Сложно оценивать команду по игре с «Нефтехимиком» (слишком сложный соперник), но кажется, что Омари Тетрадзе за зиму ничего так и не поменял.

Сюрприз Ташуева не сработал

«Волга» зимой оформила несколько интересных сделок (Егор Бабурин, Александр Саплинов, Дмитрий Тихий, Лука Багателия – шикарное усиление) и устояла в красноярском манеже.

Причём команда Михаила Белова по игре ни в чём не уступила сопернику. В первом тайме Игорь Гершун и Кирилл Фольмер дальними ударами проверили Егора Шамова. Правда, перед перерывом не повезло – мяч попал в руку Тихому в штрафной «Волги». Андрей Окладников реализовал пенальти.

Во втором тайме «Енисей» постепенно прижался к воротам – гостям помогли грамотные замены Белова. «Волга» подтвердила статус одной из лучших команд на стандартах в Первой лиге – Айдар Хабибуллин и Дмитрий Тихий на двоих сообразили гол на 88-й минуте (мяч записали на бывшего защитника «Серик Беледиеспор»).

«Чайка» проиграла в Подольске

Матч, перенесённый по просьбе «Чайки» в Подольск, в первые 30 минут старательно вгонял зрителей в сон. Переломный момент наступил на 34-й минуте. «СКА-Хабаровск» зимой потерял Дмитрия Цыпченко (ушёл в «Торпедо»), но Алексей Поддубский нашёл новые инструменты в атаке. Дублем отметился Степан Глотов. Ещё один гол забил Хакобо Алькальде – тут стоит отдельно оценить выстрел испанца со штрафного.

При этом «Чайка» тоже забила со штрафного – отличился Глеб Пополитов, вернувшийся из ЦСКА в аренду. На большее команду из Песчанокопского не хватило (хотя моменты были). «СКА-Хабаровск» поднимается на седьмое место – отсюда можно ускориться и до стыков (при желании).

«Черноморец» начинает тонуть

Зимний перерыв для «Черноморца» получился тяжёлым – из команды ушли главный тренер Вадим Евсеев и лидеры (Саид Алиев, Илья Кирш и Илья Родионов). А вот «Торпедо» серьёзно обновилось. По оценке Transfermarkt, у автозаводцев теперь самый дорогой состав в лиге – общая стоимость игроков составляет € 13,48 млн.

Матч в Новороссийске прошёл без зрителей из-за угрозы БПЛА. Более того, начало игры перенесли на полтора часа. Комментатор Сергей Курманов всё это время работал в эфире и беседовал со зрителями из чата трансляции.

Команды в итоге вышли на поле. Гости быстро захватили инициативу. У вратаря «Черноморца» Михаила Штепы было много работы – его воротам угрожали Александр Юшин и Алексей Каштанов.

Новички «Торпедо» начали проявлять себя с первого матча. На 32-й минуте забил пришедший зимой из «КАМАЗа» Руслан Апеков. Во втором тайме «Черноморец» внезапно проснулся. Несколько раз чёрно-белых выручил Ростислав Солдатенко. В итоге «Черноморец» раскрылся и пропустил контратаку – Алексей Каштанов организовал гол для Мамаду Камара (малиец вернулся зимой из «Торпедо-БелАЗ»).

«Торпедо» уверенно отрывается от зоны вылета. Олег Кононов начинает свой новый путь в РПЛ.

«Родина» обыграла «Шинник»

Ещё один претендент на повышение в классе (более очевидный, чем «Торпедо») в понедельник сыграл с неуступчивым «Шинником» Артёма Булойчика.

Ярославцы действовали вторым номером, но при этом активно прессинговали. Впрочем, давление хозяев оказалось более эффективным. На 12-й минуте Никита Котин отдал пас вратарю Тимофею Митрову – получился слабый тычок, всё закончилось фееричным «привозом». Артём Максименко отправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме «Шинник» вернулся в игру, сравняв счёт в концовке – на 83-й минуте забил Дмитрий Самойлов. По каким-то причинам гости полетели за победой и пропустили контратаку «Родины». Йорди Рейна принёс команде Хуана Диаса важнейшую победу. Конкуренты допустили осечки – до «Урала» теперь всего два очка.

Также отметим уверенную игру Солтмурада Бакаева (бывший игрок «Акрона» вернулся в «Родину» зимой) – на его счету несколько передач под удар. Да и в целом по качеству футбола московская команда показала, наверное, самый сильный перформанс в туре. Если бы не сейвы Митрова, то игра для «Шинника» закончилась бы гораздо раньше.