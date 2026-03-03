«Реал» во второй раз подряд проиграл андердогу! Команду Арбелоа прибили настоящим шедевром

«Реал» проиграл во второй раз подряд в чемпионате Испании – впервые в этом сезоне Примеры. После поражения во встрече с «Осасуной» подопечные Альваро Арбелоа уступили дома «Хетафе».

Пока лучший бомбардир Примеры Килиан Мбаппе залечивает колено и смотрит футбол как болельщик «Реала», Арбелоа играет с Гонсало Гарсией в линии атаки. Но самое интересное решение тренера по составу связано с появлением в основе Тьяго Питарча. 18-летний воспитанник мадридского клуба дебютировал в чемпионате Испании, хотя в Лиге чемпионов уже участвовал в матчах с «Бенфикой». А фанатом «Хетафе» в этот вечер на 90 минут наверняка стал другой известный (правда, только в России) форвард – Хуан Боселли. Его брат-защитник Себастьян вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» в составе гостей, причём впервые в старте.

«Хетафе» начал встречу очень интенсивно, и был отрезок, когда команда Хосе Бордаласа ввязалась в открытую игру с «Реалом». По истечении 10 минут мог забить рванувший в чужую штрафную защитник Диего Рико, но его удар заблокировал Трент Александер-Арнольд. Не факт, что и Тибо Куртуа спас бы хозяев. К слову, позже тот же Рико оказался в центре внимания, получив в челюсть коленом от Антонио Рюдигера. Немец не специально въехал в испанца, поэтому избежал наказания. Однако пострадал Диего серьёзно – долго приходил в себя.

У команды Арбелоа быстрый гол едва не забил Винисиус Жуниор – пуля просвистела рядом с целью. Но ещё лучший момент бразилец загубил на исходе четверти часа, вылетев один на один с вратарём. Вини обокрал как раз Боселли, который ошибся при обработке плохой передачи партнёра. На сей раз решить эпизод форварду «Реала» было проще, тем не менее ворота опять оказались для него недостаточно широкими.

Фавориты владели мячом почти 80% времени и в позиционных атаках пытались вскрыть плотную оборону «Хетафе», защищавшегося по схеме 5-4-1. Команда Бордаласа действовала уже осмотрительнее, однако не забывала о контригре. Хотя в середине первого тайма оборона гостей не помешала Арде Гюлеру, потрясшему соперников и трибуны финтом Зидана, прорваться на убойную позицию – голкипер Давид Сория вытащил мяч из-под перекладины. А перед перерывом «Хетафе» превратил в гол свой единственный за 45 минут удар в створ. После кросса справа, выноса Рюдигера и верхового единоборства Мартин Сатриано зарядил с лёта из-за штрафной – почти в девятку! Феноменальный по красоте гол.

Гол Мартина Сатриано Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Сантьяго Бернабеу» оглушительно свистел: чужим ли, своим – не разберёшь. Кажется, всем вместе. Футболисты «Хетафе» раздражали трибуны, когда, по мнению болельщиков, тянули время. Хозяева разочаровывали качеством игры в атаке. Первым после перерыва у них пробил по воротам Питарч. Позиция была хорошей, прямо по центру, а вот исполнение оказалось невыдающимся. В целом юный центрхав производил неплохое впечатление – лёгкий, подвижный, умеющий продвигать мяч. Впрочем, пока не более того.

Прошло всего 10 минут во втором тайме, а Арбелоа сделал сразу тройную замену. Любопытно, что выпустил тренер «Реала» в том числе двух защитников – Дина Хёйсена и Дани Карвахаля. Ещё состоялось возвращение Родриго, которому уступил место на поле Питарч. Но и свежие ноги не добавили креатива претенденту на чемпионский титул. «Хетафе» сковал хозяев, у которых не получалось создавать по-настоящему голевые моменты. Винисиус стал терять самообладание, всё больше времени тратил на разговоры с судьёй. Его встречали вдвоём-втроём – здорово работала подстраховка.

До Гарсии мяч в штрафной не доходил – сменщик Мбаппе нанёс только один удар за матч. Лучшим усилением для «Реала», казалось, стал другой запасной Франко Мастантуоно. Благодаря аргентинцу команда Арбелоа сумела несколько раз вскрыть оборону «Хетафе». После его подач не забили Рюдигер (на угловом) и Родриго. На 90-й минуте и сам аргентинец получил шанс, однако загубил его. А в компенсированное время у Мастантуоно сдали нервы: аргентинец сказал что-то непечатное судье и был удалён! Команда Бордаласа всё-таки не прогнулась – забрала у «Реала» три очка.