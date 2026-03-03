История Гризманна и «Атлетико» – почти всё. Как он стал легендой, даже уйдя в «Барсу»

Сегодня, 3 марта, «Атлетико» достаточно не пропустить четыре мяча, чтобы выйти в финал Кубка Испании. Задача выглядит далеко не самой сложной. Правда, в соперниках — «Барселона» (она знает, как оформлять ремонтаду). По всей видимости, этот матч станет одним из последних больших для Антуана Гризманна в составе «Атлетико». Француз, если верить Фабрицио Романо, близок к переезду в МЛС.

Гризманн тяжело начал в «Атлетико». Симеоне предъявлял к нему высокие требования

Гризманну было 23 года, когда он перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад». Летом 2014-го мадридский клуб заплатил за французского футболиста € 54 млн. Весьма приличные деньги! Антуан сразу попал в команду с большим числом влиятельных и авторитетных игроков, которые только что стали чемпионами Испании.

«Антуан приехал застенчивым, чувствительным парнем, которому нужна была поддержка, — вспоминал игравший за «Атлетико» с 2010 по 2019 год защитник Диего Годин. — Мы поладили. Антуану нужно было чувствовать себя хорошо вне поля. Комфорт, значимость, забота — всё это он получил после перехода».

Антуан Гризманн в 2014 году Фото: Denis Doyle/Getty Images

Поначалу всё шло не совсем гладко. Гризманну потребовалось время, чтобы адаптироваться к жёстким тактическим требованиям главного тренера Диего Симеоне. Плюс француз привыкал к изнурительному режиму работы тренера по физической подготовке Оскара «Профессора» Ортеги. Девять первых матчей за «Атлетико» в Примере — ни одного гола. А ещё Антуан периодически оказывался на скамейке.

«В первое время Гризманну было трудно пробиться в основной состав, — слова Година. — Не из-за отсутствия должного уровня мастерства, а потому, что Симеоне предъявлял к нему высокие требования. Эль Чоло готовил Антуана к тому, чтобы он стал тем игроком, каким стал в дальнейшем».

Антуану поменяли позицию на поле. Он превратился в одного из самых разносторонних футболистов в мире

Первый гол француза в Ла Лиге за «Атлетико» вышел несколько случайным — мяч влетел в ворота «Кордовы» в результате рикошета. Это было ещё на старом стадионе мадридского клуба «Висенте Кальдерон». Декабрьский матч с «Атлетиком» (4:1) стал поворотным моментом для Антуана. Он забил головой в прыжке, а потом дважды спокойно завершал контратаки.

После этого француз набрал неплохую форму. 25 голов в 53 матчах — статистика Гризманна в сезоне-2014/2015. В Мадриде из Антуана делали совсем другого футболиста. Гризманн, как правило, бегал на месте флангового нападающего в «Реале Сосьедад», а в «Атлетико» Симеоне перевёл его в центр. Француза всё чаще вовлекали во все значимые аспекты игры команды.

Диего Симеоне Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Симеоне увидел, что у Гризманна есть потенциал и качества, чтобы стать более результативным игроком, — утверждал Годин. — Антуан как губка, он любит учиться и совершенствоваться. Всего за несколько месяцев Гризманн адаптировался. Он забивал голы, начинал атаки, помогал в обороне, носился по всему полю. Впоследствии Антуан станет одним из самых разносторонних футболистов в мире».

В сезоне-2015/2016 Гризманн забивал важные голы в ключевых матчах. Он принёс «Атлетико» победу в февральском дерби с «Реалом» (1:0) в Примере. Положил «двушку» в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселоне», в результате чего каталонский клуб покинул турнир. Затем результативный удар француза помог «Атлетико» обыграть «Баварию» по сумме двух встреч (1:0, 1:2) благодаря правилу выездного гола.

В том сезоне Антуан забил 32 мяча во всех турнирах, но не реализовал пенальти в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Гризманн исправился в серии 11-метровых ударов (основное время завершилось со счётом 1:1), но его команда всё равно проиграла.

Антуан сыграл важную роль в победе «Атлетико» в Лиге Европы. А потом стал чемпионом мира

Француза активно связывали с «Манчестер Юнайтед». Позднее Антуан признался, что в детстве болел за этот английский клуб и носил седьмой номер на спине в знак уважения к кумиру Дэвиду Бекхэму. Однако Гризманн остался в «Атлетико» и в сентябре 2017 года вписал своё имя в историю клуба. Именно француз стал автором первого гола на новом стадионе команды «Ванда Метрополитано». Тогда «Атлетико» обыграл «Малагу» (1:0).

Антуан завершил сезон-2016/2017 с 26 голами во всех турнирах, но его постигло разочарование. «Атлетико» стал третьим в Примере и снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов — на этот раз в полуфинале. В сезоне-2017/2018 команда Гризманна заняла только третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Впрочем, у мадридцев появилась возможность показать себя в Лиге Европы. И команда Симеоне справилась с этим.

Антуан Гризманн с трофеем за победу в Лиге Европы Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Голы Гризманна сыграли немаловажную роль в том, что столичный клуб добрался до финала турнира. Годин отметил первый матч 1/2 финала с «Арсеналом» (1:1) в Лондоне. «Мы играли в меньшинстве, было очень тяжело, — вспоминал уругваец. — Когда «Арсенал» забил, казалось, что шансов безумно мало. Но гол Антуана придал команде огромный импульс. Никто этого не ожидал. Он справился с двумя или тремя защитниками, а потом добил мяч в ворота после того, как сначала попал в штангу. Я помню то празднование с фанатами «Атлетико» в угловой части стадиона. Это было невероятно, учитывая то, как развивалась игра».

После этого мадридский клуб справился с соперником дома (1:0), а затем разгромил «Марсель» (3:0) в финале. В заключительном матче турнира Антуан оформил дубль. Второй мяч француз забил с передачи Коке. «У меня всегда была особенная связь с Антуаном как на поле, так и вне его, — утверждал Коке. — Взаимопонимание было на высочайшем уровне, и мы использовали его на благо команды. Один жест — мы оба понимаем, что нужно делать. При этом у нас с ним разные характеры».

Гризманн вернулся в Мадрид после неудачного опыта в «Барселоне». Клубы воевали из-за условий аренды

Гризманн забил 29 голов за «Атлетико» в сезоне-2017/2018. А потом четырежды отличился (один раз — в финале) на чемпионате мира в России, который завершился триумфом сборной Франции. У фанатов «Атлетико» появились опасения в связи с неопределённостью по поводу будущего Антуана, которого связывали с «Барселоной». Гризманн остался и забил 21 гол в 48 матчах в сезоне-2018/2019. Но летом 2019-го всё-таки укатил в «Барселону».

Антуан Гризманн так и не стал своим в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Гризманн покинул «Атлетико», занимая пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю мадридцев. «Барса» выложила € 120 млн ради чемпиона мира. Уход к прямому конкуренту навредил репутации француза в мадридском клубе. Когда дела на «Камп Ноу» не пошли, Антуан очень хотел вернуться. Ради этого он пошёл на сокращение зарплаты и отклонил более выгодные предложения. Сезон-2021/2022 нападающий провёл в «Атлетико» на правах аренды. После возвращения француза чувствовалась какая-то неловкость. Всего три гола в Ла Лиге — явно не то, на что рассчитывал француз.

В начале сезона-2022/2023 Гризманна выпускали на поле примерно на 30 минут. Арендный договор с «Барселоной» предусматривал выкуп француза за € 40 млн, если он проведёт определённое количество матчей с более чем 45 минутами на поле. «Атлетико» умышленно сократил игровое время Антуана, пытаясь оказать давление на каталонский клуб. А в октябре Гризманн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории мадридской команды.

В 2022 году «Атлетико» жутко провалился в Лиге чемпионов. Последнее место в группе и отсутствие еврокубковой весны. Гризманн забил всего один гол в шести матчах турнира. Симеоне настойчиво убеждал руководство «Атлетико» разрулить ситуацию с «Барселоной», поскольку предпочитал видеть на поле Гризманна, а не рекордное приобретение клуба Жоау Феликса. В январе 2023 года португальца отправили в аренду в «Челси», и француз полностью взял на себя руководство командой. 16 голов и 19 результативных передач во всех турнирах в сезоне-2022/2023.

«Ключевым моментом было то, что Гризманн ушёл, не разорвав крепких отношений с Симеоне, — говорил в 2023 году бывший защитник «Атлетико» Роберто Солосабаль. — Диего понял, что Антуан хочет получить новый опыт, и принял это. Отношения между тренером и игроком остаются крепкими. Не перейди Гризманн в «Атлетико», он всё равно был бы потрясающим футболистом. Но без Симеоне, скорее всего, Антуан не так сильно развился бы в плане своей игры».

Антуан стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». Симеоне назвал француза легендой клуба

В эпоху Симеоне за «Атлетико» играло немало интересных нападающих. Давид Вилья, Радамель Фалькао, Луис Суарес, Марио Манджукич, Альваро Мората. Но никто из них не мог сравниться с Гризманном по продолжительности пребывания в команде. А ещё Антуан впечатлял универсальностью в сочетании с голами.

«Для нас принципиально важно, чтобы даже лучший бомбардир работал на команду, — утверждал Коке. — Солидарность — одна из ключевых ценностей «Атлетико». Антуан обладает высоким уровнем мастерства, и все его усилия — на благо команды. Это пример для всех».

Коке Фото: Angel Martinez/Getty Images

«То, что Гризманн вошёл в число лучших бомбардиров такого большого клуба, как «Атлетико» — огромное достижение. В последние годы в составе команды играло немало классных футболистов. Гризманн забил много голов, однако дело не только в количестве, но и в качестве», — это уже слова экс-нападающего «Атлетико» Диего Форлана.

«К сожалению, «Атлетико» не выигрывает чемпионат или Кубок Испании каждый год, — говорил бывший капитан мадридцев Антонио Лопес. — Болельщикам часто приходилось страдать. Однако они всегда были на стороне игроков, которые отдают все силы на поле. Гризманн входит в число таких футболистов. Не знаю, ценят ли фанаты его самоотдачу больше, чем голы, ведь его забитые мячи были очень важны и необходимы. Но это очень важная личность в истории «Атлетико».

Антуан Гризманн празднует 200-й гол в форме «Атлетико» Фото: Angel Martinez/Getty Images

В начале 2024 года Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Тогда он превзошёл достижение Луиса Арагонеса. 30 сентября 2025-го француз добрался до отметки в 200 голов за испанский клуб. «Атлетико» разгромил «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов, и Антуан поучаствовал в этом.

«Я благодарен Антуану за то время, что он проводит в «Атлетико», — сказал после матча главный тренер испанской команды Диего Симеоне. — Он забил 200 голов, это невероятно. Помню, когда Гризманн приехал, то играл на позиции вингера. Мы поменяли ему позицию на поле, и он дорос до уровня чемпиона мира. Антуан всегда был примером для подражания благодаря своему трудолюбию. Он приложил невероятные усилия и получил заслуженную благодарность. Говорим ему спасибо за всё, что он дал команде и что даст в будущем. Когда у тебя огромный талант, возраст не имеет значения».

В этом сезоне Антуан играет гораздо реже. Похоже, совсем скоро он уедет в МЛС

Гризманн забил 210 голов в составе «Атлетико». Это с большим запасом лучший показатель в истории клуба. А ещё француз находится на четвёртом месте по количеству матчей (482). Жаль, но если Антуан уедет в США, то он не доберётся до отметки в пять сотен. Однако в этом сезоне игровое время 34-летнего атакующего футболиста значительно сократилось. Теперь он проводит по 43,8 минуты в среднем за матч. В прошлом сезоне эта цифра была выше — 66,4 минуты. Из 37 матчей, что провёл Гризманн в сезоне-2025/2026, он вышел в стартовом составе в 14.

«Антуан в этом сезоне выходит в стартовом составе реже, — говорил в декабре 2025 года Симеоне. — Это непросто для игрока, который стал легендой клуба. Трудно не давать ему место в стартовом составе. Но я хотел сказать Антуану, насколько тот важен всегда, а не только когда играет. Гризманн — футболист абсолютного класса, когда он получает удовольствие от игры, дарит удовольствие и всей команде. Его скромность меня не удивляет. Настоящие звёзды не создают проблем. Они понимают своё место, знают, что годы прошли, принимают свою роль в команде, хотят играть».

В этом сезоне Антуан Гризманн гораздо чаще стал сидеть в запасе Фото: Angel Martinez/Getty Images

Нынешний контракт Гризманна с «Атлетико» истекает летом 2027 года, однако, по всей видимости, француз собрался в МЛС в ближайшее время. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Антуан ведёт переговоры с «Орландо Сити», и они заметно ускорились. По данным итальянца, американский клуб близок к трансферу нападающего.

ESPN сообщает, что матч с «Реалом Сосьедад» (7 марта) может стать для Гризманна последним в футболке «Атлетико». Согласитесь, есть в этом некий символизм, учитывая, что Антуан раньше играл за клуб из Сан-Себастьяна. Симеоне предпочёл бы, чтобы Гризманн остался до конца сезона, но у Антуана была устная договорённость с руководством «Атлетико», что игрока отпустят на его условиях. Трансферное окно в МЛС закрывается 26 марта, поэтому «Орландо» стремится ускорить процесс.

А вот Симеоне тема с возможным уходом Гризманна уже надоела. Резонансное событие, поэтому журналисты регулярно забрасывают тренера «Атлетико» вопросами. «Я довольно ясно дал понять на днях, когда меня спросили о Гризманне, — сказал аргентинец на пресс-конференции перед матчем с «Овьедо». — Не собираюсь больше об этом говорить. Мы не знаем, что произойдёт. Не собираюсь повторять, насколько важен для нас Антуан. Не нужно оказывать давление на игрока. Важно сосредоточиться на ближайших матчах».

С учётом данных от авторитетных источников игнорировать информацию о возможном уходе Гризманна нельзя. Похоже, Антуан действительно собрался в США. И если в уход в марте поверить готовы не все, то летний трансфер представляется гораздо проще. Отъезд Гризманна подразумевает конец целой эпохи. Жаль только, что француз так и не стал с «Атлетико» чемпионом Испании или победителем Лиги чемпионов.