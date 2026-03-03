4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442» . Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам в 14:42 мск.

Два важных стартовых уточнения. Во-первых, здесь не будет ни слова о судействе — и так разговоров о нём хватает, вы и сами всё знаете. Во-вторых, речь идёт только о первых впечатлениях после долгой зимы — вполне возможно, что что-то изменится уже в ближайших турах. Но отметить некоторые тактические вещи всё же интересно.

Шок-контент: «Спартак» отходит от обороны один в один по всему полю

При Деяне Станковиче это было неизменным фундаментом игры «Спартака» — команда должна была прессинговать персонально по всему полю, и если результата не было, то считалось, что прессинговали недостаточно. «Спартак» Станковича очень много и очень интенсивно бегал — селекция тоже была очевидно ориентирована на тех игроков, кто готов выдерживать большие объёмы скоростной выносливости.

При Хуане Карлосе Карседо мы явно будем видеть более сдержанный подход. Для испанского тренера полный газ в персональных ориентировках не что-то необходимое. Это заметно хотя бы по тому, что в прессинге «Спартак» в каждой ситуации оставляет расклад «+1» (то есть против трёх нападающих останутся четыре защитника, против двух нападающих — три, и так далее). Наиль Умяров остаётся нижним опорным, остальные расставляются в давлении «ромбом» — двух контролирующих полузащитников соперника закрывают по факту три игрока, что делало проблематичным для «Сочи» выход через середину.

«Спартак» расставляется «ромбом» в прессинге Фото: кадр из трансляции

Один из регулярных спутников зонального прессинга «ромбом» — хорошие переходы в атаку после отбора. Это происходит, потому что атакующим игрокам — тем, кто должен забивать — не нужно бежать за своим соперником к боковой линии и к моменту отбора они в идеальной позиции для того, чтобы стартовать в створ. У «Спартака» это проявилось максимально быстро. Посмотрите, как трое нападающих сразу после отбора находятся в ситуации, где их никто не контролирует – и они готовы к быстрому завершению атаки. Интересно посмотреть в матчах с более сильными соперниками, но против «Сочи» даже на неидеальном поле это работало хорошо.

После отбора тройка нападающих «Спартака» готова атаковать из хороших позиций Фото: кадр из трансляции

Кажется, прессинговать «Краснодар» не такая хорошая идея

За прошлый календарный год было всего два матча, где «Краснодар» совершил больше длинных передач, чем в первом весеннем туре с «Ростовом». Это не были случайные матчи — это были игры с московским «Динамо» в начале нынешнего сезона и с тем же «Ростовом» в прошлом сезоне: команды, в философии которых свой серьёзный след оставил Валерий Карпин. Ни «Зенит», ни классный ЦСКА, ни домашний «Оренбург» с неприятной синтетикой, ни дважды Махачкала — никто не спровоцировал «Краснодар» так часто играть длинными мячами, как «Ростов» и «Динамо» Карпина.

«Ростов» старается активно давить на «Краснодар» при розыгрыше от ворот Фото: кадр из трансляции

Однако со временем, после того как в Краснодар приехал Владимир Ивич, команда становилась всё циничнее. Эффектная игра сменилась эффективной, а в сегодняшней МИР РПЛ нет ничего эффективнее стиля «Краснодара» — это как если бы у «Балтики» были возможности топ-клуба. Стандарты с минутными паузами перед ними, мощнейшее персональное давление, фолы без зазрения совести там, где нужно и когда нужно, длинная игра под сброс и вбегания быстрых игроков — всё это есть в нынешнем «Краснодаре», всё это сделало команду действительно мощной.

Чем дальше шло, тем проще «Краснодару» становилось с командами, которые стараются на них надавить, и матчи с «Ростовом» и «Динамо» Карпина — лучший маркер. Можете сколько угодно прессинговать команду Мурада Мусаева, но она выйдет на Кордобу или Джон поменяется местами с Батчи и уйдёт принимать мяч на фланг — и вы моментально получите острый момент в собственной штрафной. В 12 официальных матчах с «Ростовом» и «Динамо» Карпина после прихода Ивича «Краснодар» одержал девять побед и два раза сыграл вничью — в такой статистике нет совпадения.

ЦСКА вынуждают попробовать элемент футбола Аморима и Конте

За несколько месяцев работы Фабио Челестини в России многие поняли: центр команде этого тренера отдавать ни в коем случае нельзя, если соперник не хочет диких проблем. Полузащитники соперников, сколько бы их ни было, стали играть всё компактнее по ширине, приоткрывая для ЦСКА фланги. Челестини не очень любит выход на крайних защитников, если тем некуда играть, но весной, кажется, у команды будет много матчей, когда свободными соперники будут оставлять именно крайних защитников ЦСКА. Так было и в Грозном.

Раз за разом Рейс и Гаич оставались в позициях, где на них либо не оказывалось давление, либо выдвигаться на них приходилось крайнему защитнику «Ахмата», так как полузащитники Грозного были ориентированы на то, чтобы перекрыть середину. Эти выходы становились всё более выгодными за счёт того, что в розыгрыш к защитникам отходил Дмитрий Баринов — Гаич и Рейс оказывались во всё более продвинутых позициях, ближе к чужим воротам, откуда уже можно отдавать ключевые для атаки передачи.

Матеус Рейс принимает мяч левой ногой с потерей возможности быстро атаковать глубину Фото: кадр из трансляции

Однако раз за разом эти передачи если и шли, то через одно или два касания, с потерей темпа, так как на флангах оказывались игроки со «своими» ногами: правше справа и левше слева нужно обработать передачу в дальнюю ногу и только затем запустить её в глубину. У инвертированного же игрока в этом плане есть преимущество: он может отдать передачу в касание, так называемый «банан», который будет идти по комфортной траектории (к воротам, а не вдоль них) для вбегающего партнёра. Так ситуация, когда один из защитников соперника покинул последнюю линию и образовалась глубина атаки, может быть использована моментально.

Милан Гаич принимает мяч правой ногой с потерей возможности быстро атаковать глубину Фото: кадр из трансляции

Это вещь, которую реализовывал в «Спортинге» Рубен Аморим, в «Наполи» регулярно использует Антонио Конте, а в «Баварии» иногда – Венсан Компани. Не только вингеры, но и крайние защитники, латерали играют не со «своими» ногами — левша справа и/или правша слева, чтобы моментально пользоваться оставленным соперником пространством как раз в таких ситуациях. Учитывая, что в матчах с ЦСКА по-прежнему будут перекрывать центр, оставляя фланги; учитывая также, что один из крайних защитников (Рейс) очень хорошо знаком с такой игрой по «Спортингу», а Гаич в этом сезоне несколько раз выходил слева; учитывая, наконец, тот факт, что у ЦСКА достаточно игроков, которые могут отлично убегать в ситуациях, когда открыта глубина, по крайней мере, попробовать инвертированных крайних защитников для Челестини кажется уместным.

Джон Дуран пока не совсем понял, где находится. Но он принесёт пользу «Зениту»

На первой же минуте матча с «Балтикой» копеечные Кевин Андраде и Иван Беликов «поприветствовали» миллионера и профессионального путешественника Дурана дружественной «коробочкой», из которой получилась встречная атака Калининграда. Дурану было тяжело — он проскальзывал, проигрывал борьбу, терял мячи и в целом выглядел не совсем адаптированным к контексту человеком. Это нормально, и это постепенно пройдёт — класс и пробивная мощь у Дурана всё равно присутствуют.

Что «Зениту» нужно достаточно быстро понять, так это то, что использовать Дурана исключительно спиной к воротам (в качестве выхода через длинный заброс) не совсем правильно. Чем чаще он будет оказываться вполоборота и угрожать защитникам рывком в глубину, тем больше пользы принесёт «Зениту». У колумбийца мягкое касание, достаточно хорошая техника и отличная координация, что позволяет ему здорово оставлять мячи в ситуациях, как на скриншоте — когда он вытащил защитника рывком из позиции и готов сам же продолжить движение к створу после того, как оставил мяч партнёру. Но для этого нужно перестать играть на Дурана вертикально и больше находить его диагональными передачами в зону, куда он может совершить рывок.