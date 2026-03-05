«Больше отдал бы лавры ему, чем кому-то ещё». Что стоит за прогрессом Мелкадзе?

Георгий Мелкадзе надолго запомнит 13 ноября 2022 года. Тогда он в качестве игрока «Сочи» вышел в старте, забил «Химкам», а на 80-й минуте пошёл отдыхать. Период был не лучший. После суперсезона с Владимиром Федотовым команду возглавил Вадим Гаранин, и всё пошло куда-то не туда. Результаты ухудшились, стиль поменялся, а новый тренер не смог найти общего языка с лидерами. Поэтому вскоре его сменил Курбан Бердыев. У Мелкадзе всё было неплохо. Выходил, порой забивал, без суперцифр. Но в карьере таких в принципе не было.

Георгий Мелкадзе Фото: РИА Новости

А потом — тишина. Ни одного гола до конца первой части сезона. Ни одного весной. Новый сезон — снова молчание. Времени на поле, как следствие, он проводил всё меньше. А зимой 2024-го — разрыв контракта с «Сочи» и подписание с грузинским клубом «Колхети-1913». Казалось, это грустный финал — в 26 лет он поедет постепенно завершать карьеру.

Следующий гол он забил только 19 мая 2024-го. Спустя полтора года после того самого мяча «Химкам». Период в Грузии был в принципе странным. Игроком зачастую затыкали дыры на флангах и даже в центре поля. Вот как вспоминал тот период сам Георгий в интервью «Матч ТВ».

Георгий Мелкадзе нападающий «Ахмата» «Выбрал Грузию, потому что на тот момент у меня была серия, когда я не мог забить в официальных матчах около года. Играл через раз, было не так много игрового времени. Но тем не менее это говорит о том, что я что‑то делаю не так. Были и семейные обстоятельства. Поэтому принял решение перезагрузиться и уехать. Этот период точно пошёл на пользу. Так получилось, что я сыграл около 30 матчей, но из них в нападении — только семь-восемь. Большинство матчей я играл в опорной зоне. Получалось так, что играл там, где нужно было заткнуть позицию, а чаще всего это нужно было в центре поля. До 16 лет я вообще был опорным полузащитником. В атаку меня поставил Владимир Бесчастных. В принципе, мне без разницы, где играть, даже в защите не потеряюсь».

В Грузии Мелкадзе провёл год. А зимой 2025-го мы узнали о его просмотре в «Ахмате». То есть удивительный сюжет: футболиста, у которого на тот момент уже накопилось более 100 встреч в РПЛ, грозненский клуб пригласил именно показать себя, не предложив контракт сразу. Мелкадзе это не смутило. Он поехал и доказал Сергею Ташуеву, что ещё может быть полезен. А в весенней части сезона появился в стартовом составе во всех матчах. Да, забил всего дважды, а команда дошла до стыковых встреч. Но уже там Георгий показал, почему ему так доверял тренер. Он отличился в каждом и помог оставить «Урал» в Первой лиге. Дальше — новый тренер Александр Сторожук, который не задержался и, похоже, особо не верил в Мелкадзе. И заход Черчесова, который с первой опцией определился быстро. С 7-го тура российский нападающий раз за разом выходил в стартовом составе.

С того момента у Мелкадзе в РПЛ четыре гола, две передачи и один заработанный пенальти. Всё это за 13 матчей с учётом последнего с ЦСКА. Но в то же время — нереализованный пенальти в игре с «Краснодаром», несколько упущенных шансов в других встречах. Если мы посмотрим на продвинутую статистику, то у Георгия восемь голевых моментов в чемпионате с начала сезона, процент реализации — ровно 50. 29 ударов, из них 41% — в створ. Ожидаемые голы — 5,41. Да, есть над чем работать, но и эти цифры уже выглядят неплохо. Главное, что отметил Черчесов, — огромное желание игрока проявить себя.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» «Знаю, что он может и что я как тренер могу требовать от него. И работа идёт. Обратите внимание, каким он стройненьким стал — похудел на 4 кг. И ему легче играется, и команде больше пользы. Самому Мелкадзе нравится работать на команду, и коллектив его принимает таким, какой он есть. Естественно, и мы со своей стороны требуем — не щадим никого. Как я говорю на сборах: «Они уставшие, но довольные». А в прогрессе Мелкадзе больше ему лавры отдал бы, чем кому-то ещё. Ничего особенного с ним не делал. Ни одного задушевного разговора у нас не было».

А в первом весеннем матче с ЦСКА Мелкадзе признали лучшим игроком «Ахмата». При том что в моменте с голом он не принимал активного участия, зато сверхполезно действовал на команду. Георгий, несмотря на формальное расположение в центре атаки, больше напоминает плеймейкера. Неустанно цепляется за мячи и разгоняет атаки. Сваливается на фланги и обыгрывается с партнёрами с целью продвижения мяча. А его передача Садулаеву на отменённый гол — отдельный вид искусства.

Сейчас Георгий и правда один из лучших нападающих в РПЛ. С бэкграундом мема, но из-за этого, наоборот, куда приятнее видеть реальный прогресс.