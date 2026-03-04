Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси

Очередной вооружённый конфликт оказал серьёзное влияние на футбол. Боевые действия на Ближнем Востоке привели к отмене матчей в нескольких турнирах. США и Израиль начали военную операцию против Ирана, а исламская республика в ответ на это нанесла удары по военным базам американцев в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Естественно, чемпионат Ирана сразу приостановили на неопределённый срок. Футбольные власти заявили, что не могут безопасно продолжать турниры, пока воздушное пространство ограничено, а крупные города находятся под угрозой. Президент местной федерации футбола публично поставил под сомнение возможность поездки национальной команды на чемпионат мира в США. По его словам, «в таких условиях сложно с оптимизмом смотреть на участие в турнире». А вот в Федерации футбола США рассчитывают на участие иранских футболистов в ЧМ-2026.

Израиль после начала военной операции ввёл режим чрезвычайного положения и закрыл воздушное пространство. Все спортивные и культурные мероприятия отменили до особого распоряжения. В связи с этим матчи 25-го тура чемпионата Израиля по футболу, которые должны были пройти в период с 28 февраля по 2 марта, перенесли. Следующие матчи (7-8 марта) пока в расписании, но далеко не факт, что они состоятся. Кстати, в Израильской футбольной ассоциации не боятся возможного международного бана.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара также объявила о переносе всех матчей до дальнейшего уведомления. Новые даты планируется назвать в надлежащее время. Кстати, из-за этого под угрозой проведение Финалиссимы — матча с участием чемпионов Европы и Южной Америки. Игру между Испанией и Аргентиной планировали провести 27 марта в Дохе, но конфликт на Ближнем Востоке может заставить внести коррективы. Время до матча ещё есть, однако аргентинский источник TyC Sports утверждает, что лучшая сборная Южной Америки в любом случае откажется от поездки в Доху.

Сборная Аргентины — действующий победитель Копа Америка Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Отмена коснулась и азиатской Лиги чемпионов. Речь о матчах в Западном регионе. Матчи плей-офф планировали провести в ОАЭ и Катаре, но их перенесли из-за конфликта. Встречи с участием топовых саудовских клубов — «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» — состоятся в другие дни. А вот матчи Восточного региона турнира проходят по расписанию. Кроме того, отменили встречи Лиги чемпионов АФК 2 — азиатского аналога Лиги Европы. А ведь там выступает «Аль-Наср».

В ОАЭ ближайшие матчи чемпионата запланированы на 7 марта. Пока три перенесённые встречи значатся в расписании. В Саудовской Аравии прошли все запланированные на 27 и 28 февраля матчи внутреннего чемпионата. Следующие встречи (5-7 марта) пока стоят в расписании. Журналист Бен Джейкобс сообщает, что турнир не планируют приостанавливать: «На данный момент матчи саудовской профессиональной лиги, как ожидается, пройдут по плану, хотя Министерство спорта Саудовской Аравии тесно координирует свои действия с соответствующими органами и следит за ситуацией на фоне растущей политической напряжённости на Ближнем Востоке».

Помимо формальных приостановок, серьёзной проблемой стали поездки. Значительная часть воздушного пространства над Ираном, Ираком, Катаром, Кувейтом и Иорданией была закрыта или сильно ограничена. Это затрудняет или делает невозможными поездки на гостевые встречи. Федерации не хотят рисковать тем, что игроки застрянут или попадут под обстрел.

Клубы и сборные теперь вынуждены планировать свои действия с учётом возможных изменений маршрута в последнюю минуту. Для многих спортсменов боевые действия превратили ежедневные тренировки и поездки в постоянную оценку личной безопасности.

На фоне такой обстановки легионеры пытаются в срочном порядке уехать из горячих точек. 3 марта появилась информация, что звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на частном самолёте. По данным издания The Sun, португалец вместе с семьёй перебрался в Мадрид. Спустя несколько часов Gazzetta dello Sport сообщила, что Роналду никуда не улетал и по-прежнему находится в Эр-Рияде. А дальше уже пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала фотографию Криштиану, сопроводив её подписью: «Дом победы».

Конечно, в такой ситуации безопасность превыше всего, а спорт отходит на второй план. Не исключено, что в ближайшее время переносов и отмен матчей станет ещё больше.